читать дальше удалось! Я очень довольна, Гид органично вписывался в мои планы) не был ни скучным, ни назойливым, ни заумным, все как раз в точку: компетентный, тактичный. Спасибо! Хотелось бы ещё приехать и посетить другие места. Виды тут, конечно, потрясающие!!!

Здравствуйте, для меня экскурсия была очень значима, т. к. я хотела провести день рождения по-особенному и в особенном месте, все