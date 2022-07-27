8 часов
Водная прогулка
«Холодно тут у нас, но красиво»: поселок Териберка
Поселок Териберка подарит незабываемое путешествие по суровым, но невероятно красивым местам Крайнего Севера
«Мы осмотрим рыбачий поселок Териберка, проедем по местам съемок фильма Звягинцева и через каменные ущелья в губе Лодейная поднимемся на обзорную площадку»
Завтра в 12:00
26 дек в 09:00
25 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
5%
3 часа
Водная прогулка
Рыбалка под северным сиянием
Половить морскую треску или пикшу в лучших декорациях Севера
Начало: На причале
«Расскажем вам о становления Териберки: какую рыбу здесь ловили и какие промыслы процветали»
Завтра в 17:00
26 дек в 17:00
4200039 900₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Водная прогулка
Прогулка по Баренцеву морю с рыбалкой
Почувствуйте солёные брызги Баренцева моря на прогулке в Териберке. Вас ждут водопады, маяки и морская рыбалка с возможностью увезти улов домой
Начало: На одном из причалов Териберки
«Рыбалка в штиль: у Баренцева моря богатая подводная жизнь»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00
26 дек в 14:00
27 дек в 14:00
6500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья27 июля 2022Фантастика!
- ЛЛюбовь3 октября 2021Здравствуйте, для меня экскурсия была очень значима, т. к. я хотела провести день рождения по-особенному и в особенном месте, все
Ответы на вопросы от путешественников по Териберке в категории «Рыбалка»
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Сколько стоит экскурсия по Териберке в декабре 2024
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Хотите поехать половить рыбу в Териберке 🎣? Нет ничего проще, на наших экскурсиях можно отправиться на рыбалку с удочкой, во многих случаях так же включён обед или ужин на яхте или лодке. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2025