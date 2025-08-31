С Сонягина Нам с мужем очень понравилось. Мало чего увидели, но было весело. 😁 Спасибо большое за замечательную прогулку. 🔥🔥🔥

А Анна Прогулка очень понравилась.

Китов не было, но удалось посмотреть на тюленей и порыбачить.

Лодка очень чистая, приятно находиться на борту. Капитан харизматичный.

П Павел

По содержанию остались вопросы. Капитан провез вдоль берега, показал птичий базар, догнал дельфинов, показал лежбище тюленей, все это в первый час-полтора из трех и это было здорово. Но дальше мы просто плыли вдоль берега дальше и потом подпльше от берега просто плыли обратно. Понятно, что увидеть морских животных можно не всегда и тут как повезет, но т. к. никакого интерактива больше не предлагалось (ни каких-то рассказов о местности, море, жизни на севере от капитана, ни рыбалки, которую многие предлагают), то просто плыть в какой-то момент стало скучно. Поэтому оценку снизил. Посетили морскую прогулку на судне Верта. По оргназиции и безопасности все отлично, пунктуально, четко и вежливо. Катер хороший.

А Андрей Прекрасная экскурсия, все очень понравилось. Кита, к сожалению, увидеть не получилось, но зато видели дельфинов, тюленей. В конце порыбачили, было приятно поймать рыбу. Капитан профи, делал все возможное, что бы все остались довольны.

С удовольствием вернусь в следующем году.

Д Дарья Очень понравилось! Видели кита (малый полосатик), тюленей и в конце порадовали шикарной рыбалкой

С Светлана Замечательная экскурсия, нам очень понравилось, увидели косяк белух, тюленей, птичий базар и конечно же красивущее море. В конце порыбачили, так что на ужин была свежевыловленная жареная рыбка. В общем мы остались очень довольны, поездка прошла увлекательно и безопасно. Рекомендую 👍

С Сергей Нормально, соответствует ожиданиям. Кита видели, правда маленького, дельфинов, тюленей. Рыбалка была: мне не повезло, но дети довольны. Рыбу забрали и в тот же вечер пожарили - очень вкусно!

А Анна читать дальше Всех туристов обязательно снаряжают классными штормовыми куртками и спас. жилетами. Судно быстроходное, с теплой закрытой каютой и открытыми палубами на корме и на носу, есть гальюн, но внутри не была. Выходили далеко в море, видели дельфинов, тюленей, маленького кита "морская свинья". Горбатых китов, к сожалению не нашли Очень понравилось! Выходили в море с капитаном Василием, коренной житель Териберки, мастерски управляет судном, очень интересно рассказывает обо всем, доброжелательный, общительный, на все вопросы отвечает. Видно, что любит свой край.

Приз Выбирала из многих экскурсий, и не ошиблась с выбором. Отличный капитан. Комфортная, интересная достаточно длительная экскурсия. С погодой очень повезло. Кита посчастливилось увидеть. Любопытные котики сами подплывали поближе к нам. Судно в отличном состоянии. Чисто, комфортно. Отдельно хочу отметить работу капитана. Очень внимательный и ответственный. Спасибо!

Д Дмитрий Очень все понравилось. Большое спасибо. Впечатлений море.

Е Екатерина Нам очень понравилось путешествие за китами!

Экскурсия длилась 3 часа, за это время мы успели увидеть китов, водопад и порыбачить. Капитан судна очень квалифицированный, организованный и располагающий! Получили незабываемый опыт, остались довольны всем!

О Ольга читать дальше Катер чистый, теплый (на тот момент это было действительно большим плюсом), крытый, уютно и всем было комфортно. Всем дали крутки непромокаемые и спасательные жилеты. Однозначно рекомендую экскурсию) Организаторам добра и процветания в этой сфере! Выходили в море 3 июня. Даже на не очень хорошие погодные условия нам повезло увидеть китов и не одного! и близко, это не передать словами… Спасибо большое за эти эмоции!

А Анастасия Супер! Капитан - профессионал! Интересно, качество и самое главное безопасно! И киты!!!

Гульнара Еще одна исполненная мечта! Мы увидели китов! Это что-то нереальное. Полный восторг. Капитан сделал все, чтобы насладились этим зрелищем. Жаль, нельзя добавить видео. .