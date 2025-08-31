Посетители Териберки стремятся выйти в море, чтобы увидеть китов и насладиться красотой Кольского полуострова.
На комфортабельном катере организуется индивидуальная прогулка, где можно наблюдать китов и изучать их повадки. Включены посещения старого маяка, водопада и секретного лежбища морских котиков. Прогулка безопасна и подходит для детей от 5 лет. Обеспечивается необходимая одежда для защиты от непогоды. Бронируйте и отправляйтесь в незабываемое морское приключение
На комфортабельном катере организуется индивидуальная прогулка, где можно наблюдать китов и изучать их повадки. Включены посещения старого маяка, водопада и секретного лежбища морских котиков. Прогулка безопасна и подходит для детей от 5 лет. Обеспечивается необходимая одежда для защиты от непогоды. Бронируйте и отправляйтесь в незабываемое морское приключение
5 причин купить эту прогулку
- 🐋 Увидеть китов в естественной среде
- 🛥 Комфортабельный катер с удобствами
- 👨👩👧👦 Подходит для семей с детьми
- 🌊 Захватывающие виды Баренцева моря
- 🧥 Одежда для защиты от непогоды включена
Что можно увидеть
- Старый маяк
- Водопад
- Лежбище морских котиков
Описание водной прогулки
На быстроходном судне мы отправимся бороздить Баренцево море в поисках китов — если повезёт, мы обязательно поймаем их в объективы. Также за 3 часа мы подплывём к старому маяку и водопаду, доберёмся до секретного лежбища норвежских тюленей, полюбуемся скалами, ущельями и птичьими базарами. Вы поймёте, что с моря Териберка выглядит совсем иначе — ещё прекраснее и аутентичнее.
Организационные детали
До Териберки вы добираетесь самостоятельно.
Как проходит морская прогулка
- Выходим в море из Лодейного с территории Рыбозавода: там есть удобный и безопасный для посадки причал
- Поездка проходит на комфортабельном катере, оборудованном всеми удобствами
- К прогулке допускаются дети от 5 лет
Что входит в стоимость
- Морская прогулка (3 часа)
- Аренда верхней одежды от дождя и ветра, пакеты для улова
Что взять с собой
- Хорошие непромокаемые ботинки/резиновые сапоги
- Головной убор, тёплые носки
- Таблетки от укачивания
ежедневно в 08:30 и 12:00
Выбрать дату
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|6000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В посёлке Териберка
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30 и 12:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Териберке
Провёл экскурсии для 125 туристов
Меня отличает многолетний опыт капитана на собственном катере, отличное знание акватории и перспективных мест обитания морских животных. Я хороший рассказчик с отменным чувством юмора. Опрятен и интеллигентен, без вредных привычек.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
С
Сонягина
31 авг 2025
Нам с мужем очень понравилось. Мало чего увидели, но было весело. 😁 Спасибо большое за замечательную прогулку. 🔥🔥🔥
А
Анна
25 авг 2025
Прогулка очень понравилась.
Китов не было, но удалось посмотреть на тюленей и порыбачить.
Лодка очень чистая, приятно находиться на борту. Капитан харизматичный.
Китов не было, но удалось посмотреть на тюленей и порыбачить.
Лодка очень чистая, приятно находиться на борту. Капитан харизматичный.
П
Павел
17 авг 2025
Посетили морскую прогулку на судне Верта. По оргназиции и безопасности все отлично, пунктуально, четко и вежливо. Катер хороший.
По содержанию остались вопросы. Капитан провез вдоль берега, показал птичий базар, догнал дельфинов,
По содержанию остались вопросы. Капитан провез вдоль берега, показал птичий базар, догнал дельфинов,
А
Андрей
17 авг 2025
Прекрасная экскурсия, все очень понравилось. Кита, к сожалению, увидеть не получилось, но зато видели дельфинов, тюленей. В конце порыбачили, было приятно поймать рыбу. Капитан профи, делал все возможное, что бы все остались довольны.
С удовольствием вернусь в следующем году.
С удовольствием вернусь в следующем году.
Д
Дарья
14 авг 2025
Очень понравилось! Видели кита (малый полосатик), тюленей и в конце порадовали шикарной рыбалкой
С
Светлана
12 авг 2025
Замечательная экскурсия, нам очень понравилось, увидели косяк белух, тюленей, птичий базар и конечно же красивущее море. В конце порыбачили, так что на ужин была свежевыловленная жареная рыбка. В общем мы остались очень довольны, поездка прошла увлекательно и безопасно. Рекомендую 👍
С
Сергей
12 авг 2025
Нормально, соответствует ожиданиям. Кита видели, правда маленького, дельфинов, тюленей. Рыбалка была: мне не повезло, но дети довольны. Рыбу забрали и в тот же вечер пожарили - очень вкусно!
А
Анна
1 авг 2025
Очень понравилось! Выходили в море с капитаном Василием, коренной житель Териберки, мастерски управляет судном, очень интересно рассказывает обо всем, доброжелательный, общительный, на все вопросы отвечает. Видно, что любит свой край.
Приз
25 июл 2025
Выбирала из многих экскурсий, и не ошиблась с выбором. Отличный капитан. Комфортная, интересная достаточно длительная экскурсия. С погодой очень повезло. Кита посчастливилось увидеть. Любопытные котики сами подплывали поближе к нам. Судно в отличном состоянии. Чисто, комфортно. Отдельно хочу отметить работу капитана. Очень внимательный и ответственный. Спасибо!
Д
Дмитрий
15 июл 2025
Очень все понравилось. Большое спасибо. Впечатлений море.
Е
Екатерина
13 июл 2025
Нам очень понравилось путешествие за китами!
Экскурсия длилась 3 часа, за это время мы успели увидеть китов, водопад и порыбачить. Капитан судна очень квалифицированный, организованный и располагающий! Получили незабываемый опыт, остались довольны всем!
Экскурсия длилась 3 часа, за это время мы успели увидеть китов, водопад и порыбачить. Капитан судна очень квалифицированный, организованный и располагающий! Получили незабываемый опыт, остались довольны всем!
О
Ольга
26 июн 2025
Выходили в море 3 июня. Даже на не очень хорошие погодные условия нам повезло увидеть китов и не одного! и близко, это не передать словами… Спасибо большое за эти эмоции!
А
Анастасия
22 июн 2025
Супер! Капитан - профессионал! Интересно, качество и самое главное безопасно! И киты!!!
Гульнара
17 июн 2025
Еще одна исполненная мечта! Мы увидели китов! Это что-то нереальное. Полный восторг. Капитан сделал все, чтобы насладились этим зрелищем. Жаль, нельзя добавить видео. .
Александр
27 мая 2025
Прекрасная экскурсия со знающими сове дело, в первую очередь моряками, отличными людьми и гидами.
Китов вы увидите в любом случае, а если немного повезет то и попадете на небольшое «шоу», которое они устраивают, для понравившихся туристов 😉👌
Китов вы увидите в любом случае, а если немного повезет то и попадете на небольшое «шоу», которое они устраивают, для понравившихся туристов 😉👌
Входит в следующие категории Териберки
Похожие экскурсии из Териберки
Водная прогулка
Море впечатлений в Баренцевом море: экскурсия из Териберки
Насладитесь уникальными видами Баренцева моря и арктической природы. Шанс увидеть китов и посетить знаменитые места ждут вас
Начало: У одного из причалов Териберки
Расписание: ежедневно в 10:00 и 12:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4500 ₽ за человека
Водная прогулка
Териберка: навстречу китам и ветру
Погрузитесь в мир арктических приключений в Териберке. Вас ждут невероятные пейзажи и, возможно, встреча с китами! Безопасность и комфорт обеспечены
Начало: На причале
Расписание: ежедневно в 10:00 и 12:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4400 ₽ за человека
Водная прогулка
Китовая разведка в Териберке
Перед посадкой на катер капитан проведёт инструктаж и расскажет о возможной встрече с китами. На прогулке увидите Батарейский водопад и пляж «Яйца дракона»
Начало: У одного из причалов Териберки
Расписание: ежедневно в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
6950 ₽ за человека