Эта групповая экскурсия предлагает уникальную возможность увидеть Териберку с необычного ракурса - с судна на Баренцевом море.
Путешественники смогут насладиться видами арктической природы, посетить Батарейский водопад и пляж «Яйца дракона». Встреча
Путешественники смогут насладиться видами арктической природы, посетить Батарейский водопад и пляж «Яйца дракона». Встреча
6 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Виды Баренцева моря
- 🐋 Шанс увидеть китов
- 📸 Фотосессия арктической природы
- 🏞 Батарейский водопад
- 🌊 Пляж «Яйца дракона»
- 👨👩👧👦 Подходит для всех возрастов
Что можно увидеть
- Батарейский водопад
- Пляж «Яйца дракона»
- Береговые ракурсы Териберки
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00, 15:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Батарейский водопад, каскад воды которого спадает прямиком в Баренцево море
- Пляж «Яйца дракона» — наглядная иллюстрация поговорки «Вода камень точит»
- Береговые ракурсы Териберки и потрясающие панорамы суровой и неповторимой природы Арктики
- Встреча с китами — если они захотят на неё прийти. Капитан судна расскажет, какого именно кита вы встретили, если вам всё-таки улыбнётся удача
Детали поездки
- В зависимости от погоды мы выберем наиболее комфортабельное судно, согласуем и пришлем вам его фотографии накануне экскурсии
- Все взрослые на борту должны иметь оригинал паспорта. Для детей в качестве документа может выступать свидетельство о рождении (или его копия, не фото)
- Не забудьте зарядить фотоаппарат или смартфон. Природа Арктики — самая большая фотозона в мире, которая обречена на красивые снимки с любых ракурсов!
Кому подойдёт прогулка
- С нами в море оправляются и активные пенсионеры, и родители с малышами и даже с любимыми питомцами! Да, мы pets-friendly
- Мы берем на борт детей любого возраста! Важно предупредить об этом заранее, ведь от этого зависит ваш комфорт и безопасность, так как не все судна и причалы будут удобны для отправки
Организационные детали
Сопровождать вас буду я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 13:00 и 15:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|4 500 ₽
|Дети до 12 лет
|4 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У одного из причалов Териберки
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антонина — ваша команда гидов в Териберке
Работаем с 2018 года. За это время мы провели тысячи туров и сделали счастливыми тысячи путешественников. Для нас важен не только комфорт, но и безопасность каждой поездки. Экскурсии по КольскомуЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
8 июня 2024
Сегодня днем ходила в морскую прогулку. Получила и правда море впечатлений в море 😂
Организация четкая. Все подробно рассказали и прислали фото где встречаться, памятку что взять с собой.
Оделась не по
Организация четкая. Все подробно рассказали и прислали фото где встречаться, памятку что взять с собой.
Оделась не по
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