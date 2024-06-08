Антонина — ваша команда гидов в Териберке

читать дальше полуострову — возможность увидеть то, что не видели 99% жителей планеты. Удивительные природные объекты, живописные локации, эффектное северное сияние, волнующее и бушующее Баренцево море, величественные киты и другие морские животные — всё это возможно с нами! Наши путешественники привозят домой сотни завораживающих фотографий, которые собирают множество лайков в соцсетях.

Работаем с 2018 года. За это время мы провели тысячи туров и сделали счастливыми тысячи путешественников. Для нас важен не только комфорт, но и безопасность каждой поездки. Экскурсии по Кольскому