Море впечатлений в Баренцевом море

Насладитесь уникальными видами Баренцева моря и арктической природы. Шанс увидеть китов и посетить знаменитые места ждут вас
Эта групповая экскурсия предлагает уникальную возможность увидеть Териберку с необычного ракурса - с судна на Баренцевом море.

Путешественники смогут насладиться видами арктической природы, посетить Батарейский водопад и пляж «Яйца дракона». Встреча
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с китами не гарантирована, но шансы на море значительно выше. Капитан судна расскажет о каждом замеченном ките. В зависимости от погоды выбирается наиболее комфортабельное судно. Не забудьте взять с собой паспорт или свидетельство о рождении для детей. Зарядите фотоаппарат - природа Арктики гарантирует красивые снимки

5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🌊 Виды Баренцева моря
  2. 🐋 Шанс увидеть китов
  3. 📸 Фотосессия арктической природы
  4. 🏞 Батарейский водопад
  5. 🌊 Пляж «Яйца дракона»
  6. 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всех возрастов

Что можно увидеть

  • Батарейский водопад
  • Пляж «Яйца дракона»
  • Береговые ракурсы Териберки
Море впечатлений в Баренцевом море
Море впечатлений в Баренцевом море
Море впечатлений в Баренцевом море
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00, 15:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Батарейский водопад, каскад воды которого спадает прямиком в Баренцево море
  • Пляж «Яйца дракона» — наглядная иллюстрация поговорки «Вода камень точит»
  • Береговые ракурсы Териберки и потрясающие панорамы суровой и неповторимой природы Арктики
  • Встреча с китами — если они захотят на неё прийти. Капитан судна расскажет, какого именно кита вы встретили, если вам всё-таки улыбнётся удача

Детали поездки

  • В зависимости от погоды мы выберем наиболее комфортабельное судно, согласуем и пришлем вам его фотографии накануне экскурсии
  • Все взрослые на борту должны иметь оригинал паспорта. Для детей в качестве документа может выступать свидетельство о рождении (или его копия, не фото)
  • Не забудьте зарядить фотоаппарат или смартфон. Природа Арктики — самая большая фотозона в мире, которая обречена на красивые снимки с любых ракурсов!

Кому подойдёт прогулка

  • С нами в море оправляются и активные пенсионеры, и родители с малышами и даже с любимыми питомцами! Да, мы pets-friendly
  • Мы берем на борт детей любого возраста! Важно предупредить об этом заранее, ведь от этого зависит ваш комфорт и безопасность, так как не все судна и причалы будут удобны для отправки

Организационные детали

Сопровождать вас буду я или другой гид из нашей команды.

ежедневно в 13:00 и 15:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный4 500 ₽
Дети до 12 лет4 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У одного из причалов Териберки
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
8 июня 2024
Сегодня днем ходила в морскую прогулку. Получила и правда море впечатлений в море 😂
Организация четкая. Все подробно рассказали и прислали фото где встречаться, памятку что взять с собой.
Оделась не по
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погоде, хорошо, что на судне была теплая каюта!
Виды с воды потрясающие, сам по себе выход в море - приключение, а уж когда мы увидели спинку кита эмоции зашкалили!
Спасибо, сбылась мечта 🐋🙏🏻

Сегодня днем ходила в морскую прогулку. Получила и правда море впечатлений в море 😂

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