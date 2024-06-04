Экскурсии с животными в Териберке

Найдено 7 экскурсий в категории «Животные» в Териберке, цены от 5 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Морская прогулка из Териберки - в мини-группе
Мини-группа
2 часа
5 отзывов
Незабываемая морская прогулка из Териберки: киты, дельфины и пляж «Яйца драконов»
Великолепная северная природа, киты, дельфины и касатки ждут вас на морской прогулке из Териберки. Незабываемое путешествие по Баренцеву морю
Начало: У причала Териберки
«Прозрачная вода, в которой плещутся киты, дельфины и морские котики, шумные птичьи базары на берегу — вот что нас ждёт в удачный для фотоохоты день»
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00 и 15:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
5 000 за человека
Фототур в Териберку - с юмором, легендами и хаски
🚗 На машине
Фотопрогулка
10 часов
36 отзывов
Фототур в Териберку - с юмором, легендами и хаски
Дружеское путешествие на край земли с пушистым помощником и нескучными историями
Начало: У вашего отеля
«Создать правильную атмосферу путешествия мне поможет напарник — неудержимый и любвеобильный хаски Агент 00Сэм»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 20 000 за всё до 15 чел.
Зима в Териберке - время горбатых китов
🚤 На катере
Мини-группа
2 часа
37 отзывов
Зима в Териберке - время горбатых китов
Уютная Териберка привлекает не только путешественников со всего мира - но и тюленей, дельфинов и даже китов
Начало: Пристань Териберка
«Именно их мы постараемся встретить: дельфины и тюлени живут у берегов Териберки постоянно, а киты заглядывают сюда за треской с начала весны до середины осени»
Расписание: ежедневно в 10:30 и 12:30
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
6 500 за человека
Фридайвинг и снорклинг в Териберке
Мини-группа
3 часа
1 отзыв
Групповая экскурсия: фридайвинг и снорклинг в Териберке с инструктором
Мечтаете о приключении на Севере? Погружение с инструктором в Баренцево море - уникальная возможность для любителей подводного мира
Начало: У гостиницы «Норд Пилигрим»
Расписание: в субботу и воскресенье в 08:00 и 14:00
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
12 500 за человека
«Холодно тут у нас, но красиво»: поселок Териберка
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
«Холодно тут у нас, но красиво»: поселок Териберка
Поселок Териберка подарит незабываемое путешествие по суровым, но невероятно красивым местам Крайнего Севера
«По желанию за дополнительную плату можно организовать: съемку с профессионального квадрокоптера, шашлык на природе, морскую рыбалку, стрельбу в тире из пневматического пистолета»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2500022 500 за всё до 3 чел.
Морская прогулка и встреча с китами
Мини-группа
2 часа
3 отзыва
Популярное предложение
Морская прогулка с наблюдением за китами
Мечтали увидеть китов и дельфинов? Отправляйтесь на морскую прогулку из Териберки! В программе: маяк, водопад, пляж круглых камней и живописные бухты
Начало: Териберка
«Киты, финвалы, беломордые дельфины и тюлени ждут вас на просторах Баренцева моря»
Завтра в 13:00
10 июня в 10:00
6 200 за человека
«С Капитаном за Китами!» тур напрямую от капитана
Мини-группа
3 часа
«С Капитаном за Китами!» тур напрямую от капитана
Отправляйтесь на морскую прогулку по Баренцеву морю из Териберки. На быстроходном катере вы сможете увидеть китов и других морских животных, а также порыбачить
Начало: Териберка, ул. Комсомольская, 24
«Удочки и снасти для рыбалки всегда с собой и включены в стоимость, как и одежда с обувью»
Расписание: 14.00
1 авг в 14:00
6 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    4 июня 2024
    Фототур в Териберку - с юмором, легендами и хаски
    Второй день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. Мы попросили его показать нам
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    не стандартный туристический маршрут. Пообщавшись с Владимиром - мы поняли, что он очень любит свою работу и увлекательно рассказывает про село Териберка и интересные места в Мурманской области. (Взяли на заметку места, которые еще хотим посетить). Благодаря Владимиру, мы увидели Териберку с другой стороны, попробовали морского огурца и местное пиво, побегали по дикому пляжу, поднялись в гору с шикарным видом на село, отправились к маяку, где попили вкусный час с вкусными булочками. ☺️Чаем нас угостил Владимир (Иван- чай, собранный и ферментированный Владимиром,с добавлением Саган Дайля). Погуляли по заброшенной школе. Осталось много теплых, позитивных, ярких, красивых воспоминаний и много классных фото☺️Очень удобно, когда хороший ГИД еще и проф. фотограф, можно любоваться видами, не отвлекаясь на самостоятельные фото, и в итоге получить красивые снимки❤️

    Второй день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. МыВторой день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. МыВторой день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. МыВторой день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. МыВторой день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. МыВторой день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. МыВторой день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. МыВторой день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. МыВторой день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. МыВторой день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. Мы
  • В
    Виталий
    26 мая 2024
    Морская прогулка из Териберки - в мини-группе
    Поездка огонь остановят где попросите. И даже в те места куда не возят туристов.
  • А
    Александра
    13 мая 2024
    Морская прогулка из Териберки - в мини-группе
    Китов, увы, не увидели, но экскурсия прошла хорошо. На корабле была отапливаемая каюта для тех, кто замерз. Виды на Териберка и само море потрясающие! 2 часа прошли незаметно
  • Д
    Динара
    9 мая 2024
    Морская прогулка из Териберки - в мини-группе
    09.05.24 Экскурсия понравилась,интересно, красиво и незабываемые впечатления,любовался красотами Териберки. Но китов не было 😒
    09.05.24 Экскурсия понравилась,интересно, красиво и незабываемые впечатления,любовался красотами Териберки
  • Т
    Татьяна
    2 мая 2024
    Морская прогулка и встреча с китами
    Все понравилось.
  • Д
    Дмитрий
    30 апреля 2024
    Зима в Териберке - время горбатых китов
    Добрый день. Отдыхал в Териберке с женой в конце апреля. Погода была хорошая-без ветра и осадков. Бронирование и организация морской
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    прогулки прошли без проблем. Спасибо менеджеру Марии за сопровождение. Прогулка по морю проходила на катере Гринин. Сам катер высокий, ухоженый, двигатель работает не очень шумно. Есть гальюн и каюта с горячим чаем и водой. Чисто. Капитан Олег Иванович на высоте, свое дело знает хорошо. Удалось увидеть китов и морского котика, а также потрясающие виды Баренцева моря. Спасибо организаторам за такую чудесную поездку, мы получили огромное удовольствие.

  • В
    Виктория
    21 апреля 2024
    Фридайвинг и снорклинг в Териберке
    Это был первый опыт погружения и тем более купания в северном море. Могу сказать что он прошёл на УРА, и впечатлений
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    осталось на всю жизнь, очень горжусь собой и очень рада, что есть такая возможность погрузиться и искупаться в северном море. Спасибо огромнейшее организаторам!!!!)

  • Д
    Дмитрий
    14 апреля 2024
    Зима в Териберке - время горбатых китов
    Китов не удалось увидеть, но впечатления самые потрясающие: от места, времени и ситуации)
    Китов не удалось увидеть, но впечатления самые потрясающие: от места, времени и ситуации)Китов не удалось увидеть, но впечатления самые потрясающие: от места, времени и ситуации)
  • Н
    Наталья
    2 апреля 2024
    Фототур в Териберку - с юмором, легендами и хаски
    Ездили семьей с детьми 14 и 6 лет. Всем очень понравилось. Еще на этапе бронирования все подробно объяснили, все нюансы,
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    которые могут быть. Забрали из отеля в Мурманске, вождение комфортное, по пути узнали много нового про Сам Мурманск и историю края. Понравился путь до водопада и горка, это вообще супер;))) море с изумрудными переливами. В общем, рекомендую!!!! Спасибо огромное!!!

    Ездили семьей с детьми 14 и 6 лет. Всем очень понравилось. Еще на этапе бронирования всеЕздили семьей с детьми 14 и 6 лет. Всем очень понравилось. Еще на этапе бронирования всеЕздили семьей с детьми 14 и 6 лет. Всем очень понравилось. Еще на этапе бронирования всеЕздили семьей с детьми 14 и 6 лет. Всем очень понравилось. Еще на этапе бронирования всеЕздили семьей с детьми 14 и 6 лет. Всем очень понравилось. Еще на этапе бронирования все
  • В
    Валерия
    14 марта 2024
    Фототур в Териберку - с юмором, легендами и хаски
    Огромное спасибо организаторам, они сделали абсолютно все от себя зависящее и даже больше! Учли все пожелания и воплотили их в
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    жизнь. К тому же нам повезло с погодой) Вся компания получила море удовольствия от путешествия, все супер клиентоориентированно, оперативно, доброжелательно, никто никого не торопит, на любой вопрос ответят. Отдельная благодарность Виталию за сопровождение и приятную компанию на Териберке) Место и тур потрясающие, определенно стоит их посетить!

    Огромное спасибо организаторам, они сделали абсолютно все от себя зависящее и даже больше! Учли все пожелания

Ответы на вопросы от путешественников по Териберке в категории «Животные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Морская прогулка из Териберки - в мини-группе
  2. Фототур в Териберку - с юмором, легендами и хаски
  3. Зима в Териберке - время горбатых китов
  4. Фридайвинг и снорклинг в Териберке
  5. «Холодно тут у нас, но красиво»: поселок Териберка
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4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
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  2. Батарейский Водопад
  3. Кладбище кораблей
  4. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Териберке в июне 2024
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