Однодневное путешествие в Териберку из Мурманска предлагает уникальную возможность узнать, как живут люди на берегу Северного Ледовитого океана. Мини-группа до 7 человек обеспечивает комфорт и индивидуальный подход. Без толп и спешки, экскурсия позволяет насладиться суровой красотой Арктики и почувствовать себя частью сплоченной команды. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя мир согретого холода

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно

Описание экскурсии

День на самом Краю Земли.

Как люди живут на берегу Северного Ледовитого океана ?

Чем привлекает путешественников суровая природа Арктики?

На эти и другие вопросы вы найдете ответы в ходе нашего однодневного путешествия в Териберку из Мурманска.

А самое главное — экскурсия проводится в мини-группе до 7 человек. Со мной нет огромных толп, спешки и жесткого тайминга на локациях! Мы будем одной сплоченной командой на протяжении всего дня.