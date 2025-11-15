Мои заказы

Териберка - мир согретого холода

Откройте для себя Териберку, где суровая природа Арктики встречается с гостеприимством мини-группы. Без толп и спешки, в гармонии с природой
Однодневное путешествие в Териберку из Мурманска предлагает уникальную возможность узнать, как живут люди на берегу Северного Ледовитого океана. Мини-группа до 7 человек обеспечивает комфорт и индивидуальный подход.

Без толп и спешки, экскурсия позволяет насладиться суровой красотой Арктики и почувствовать себя частью сплоченной команды. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя мир согретого холода

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Погружение в атмосферу Арктики
  • 👥 Мини-группа до 7 человек
  • ❄️ Суровая красота природы
  • 🗺️ Уникальные локации без толп
  • 🏞️ Комфортное путешествие
Что можно увидеть

  • Северный Ледовитый океан
  • Арктика

Описание экскурсии

День на самом Краю Земли.

  • Как люди живут на берегу Северного Ледовитого океана?

  • Чем привлекает путешественников суровая природа Арктики?

На эти и другие вопросы вы найдете ответы в ходе нашего однодневного путешествия в Териберку из Мурманска.

А самое главное — экскурсия проводится в мини-группе до 7 человек. Со мной нет огромных толп, спешки и жесткого тайминга на локациях! Мы будем одной сплоченной командой на протяжении всего дня.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер Мурманск-Териберка-Мурманск
  • Услуги гида-экскурсовода в течение всего дня
Что не входит в цену
  • В зимнее время снегоходное обслуживание - 1500 руб. /гость
  • Вход в Природный парк Териберка - 440 руб. /гость иностранные граждане - 880 руб. /гость
  • Вход на мини-ферму с оленями и хаски - 200 руб. /гость
  • Кормление оленей (по желанию) - 150 руб. /порция ягеля
  • Обед (в ресторане по меню или шведский стол - 1200 руб. /гость)
  • Личные расходы (напитки, морепродукты, сувениры и пр.)
Пожелания к путешественнику

  • Одевайтесь многослойно. В зимнее время — пуховик (желательно с капюшоном), шапка, перчатки, шарф, теплые носки и высокие ботинки (сапоги) с нескользящей подошвой. Летом — непромокаемая ветровка (желательно с капюшоном), легкий головной убор, непромокаемая обувь, желательно трекинговые ботинки с нескользящей подошвой.

  • Нас ждет пешеходная прогулка по пересеченной местности длительностью около 2,5-3 часов. Маршрут легкий, доступен для любого уровня подготовки. Необходимо отправляться в удобной обуви.

  • В зимнее время, в случае резкого изменения погодных условий, иногда необходимо срочно покинуть Териберку из-за закрытия дороги. В этом случае, мы можем сократить количество локаций.

  • Экскурсию для вас проведу я либо один из гидов нашей команды.

Александр
Александр — Тревел-эксперт
Гид по Арктике с многолетним опытом организации автомобильно-пешеходных туров. Покажу суровую красоту Крайнего Севера, расскажу о прошлом, настоящем и будущем Кольского края. Моя команда гидов готова обеспечить любой необходимый уровень погружения в Арктику. Присоединяйтесь, это будет незабываемо!

