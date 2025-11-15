Без толп и спешки, экскурсия позволяет насладиться суровой красотой Арктики и почувствовать себя частью сплоченной команды. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя мир согретого холода
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Погружение в атмосферу Арктики
- 👥 Мини-группа до 7 человек
- ❄️ Суровая красота природы
- 🗺️ Уникальные локации без толп
- 🏞️ Комфортное путешествие
Что можно увидеть
- Северный Ледовитый океан
- Арктика
Описание экскурсии
День на самом Краю Земли.
Как люди живут на берегу Северного Ледовитого океана?
Чем привлекает путешественников суровая природа Арктики?
На эти и другие вопросы вы найдете ответы в ходе нашего однодневного путешествия в Териберку из Мурманска.
А самое главное — экскурсия проводится в мини-группе до 7 человек. Со мной нет огромных толп, спешки и жесткого тайминга на локациях! Мы будем одной сплоченной командой на протяжении всего дня.
Что включено
- Трансфер Мурманск-Териберка-Мурманск
- Услуги гида-экскурсовода в течение всего дня
Что не входит в цену
- В зимнее время снегоходное обслуживание - 1500 руб. /гость
- Вход в Природный парк Териберка - 440 руб. /гость иностранные граждане - 880 руб. /гость
- Вход на мини-ферму с оленями и хаски - 200 руб. /гость
- Кормление оленей (по желанию) - 150 руб. /порция ягеля
- Обед (в ресторане по меню или шведский стол - 1200 руб. /гость)
- Личные расходы (напитки, морепродукты, сувениры и пр.)
Пожелания к путешественнику
Одевайтесь многослойно. В зимнее время — пуховик (желательно с капюшоном), шапка, перчатки, шарф, теплые носки и высокие ботинки (сапоги) с нескользящей подошвой. Летом — непромокаемая ветровка (желательно с капюшоном), легкий головной убор, непромокаемая обувь, желательно трекинговые ботинки с нескользящей подошвой.
Нас ждет пешеходная прогулка по пересеченной местности длительностью около 2,5-3 часов. Маршрут легкий, доступен для любого уровня подготовки. Необходимо отправляться в удобной обуви.
В зимнее время, в случае резкого изменения погодных условий, иногда необходимо срочно покинуть Териберку из-за закрытия дороги. В этом случае, мы можем сократить количество локаций.
Экскурсию для вас проведу я либо один из гидов нашей команды.