Еще несколько необычных экскурсий в Териберке

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«Здесь начинается земля» — в Териберку с историком

Влюбиться в суровый край Кольского севера в авторском историко-антропологическом путешествии

Виктор
Виктор – Гид из Териберки
«Ты увидишь, что напрасно называют Север крайним, ты увидишь, он бескрайний, я тебе его дарю!» Несколько часов в пути через изумрудную тундру летом или сияющую пустыню зимой — и эти строки станут реальным переживанием.

В старом рыбацком поселке на берегу Северного Ледовитого океана я расскажу о местной жизни с древности до наших дней, помогу понять наш край и полюбить его так, как люблю я!
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 11 500 ₽ за экскурсию

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«Здесь начинается земля» — в Териберку с историком
«Здесь начинается земля» — в Териберку с историком

Что вас ожидает

Териберка. Перезагрузка
Эта экскурсия ⛳ — замечательная возможность привести мысли в порядок, побыв наедине с дикой и необыкновенно притягательной природой. Вы проделаете путь в больше сотни километров, рассмотрите изумрудные поля тундры летом, где карликовые деревья 🌳 не превышают половину человеческого роста, а синие воды озер кажутся зеркалами, и снежную пустыню зимой, когда человеческий взгляд перестаёт различать границу снежных дюн и неба. Летом, когда солнце ☀️ в течении суток не опускается за горизонт, вы будете наблюдать красивейшие 🤩 «закаты». А зимой, в полярную ночь, когда темнеть начинает едва лишь рассвело, сможете увидеть легендарную северную Аврору.

Поселок на краю света
Оставив позади смену привычной архитектуры советского города километрами тундры, сопками, озёрами и реками, вы прибудете в Териберку, где встретите бесконечное море 🌊 и пёстрые от мхов скалы. Вместе мы исследуем старый рыболовецкий поселок. Вы осмотрите знаменитое кладбище поморских кораблей. Ощутите мощь океана на пляже Северного Ледовитого и увидите прославленные яйца динозавров, ставшие одной из достопримечательностей 🏛️ Териберки. А также посетите фактурный водопад и скалистые ущелья.

Антропология края
Без сухих фактов и скучных архивных данных я расскажу о первых людях Кольского полуострова и древних петроглифах. О непростой жизни поморов и новгородских переселенцев. О быте и культуре коренных жителей — саамов. Кроме того, вы узнаете, как жил советский Мурман и чем интересна повседневная жизнь современных мурманчан «здесь и сейчас».

Организационные детали

  • Я заберу вас от места проживания в Мурманске на автомобиле 🚘 — седане или внедорожнике
  • Трансфер до посёлка Териберка от Мурманска и обратно — примерно 2, 5-3 часа пути в одну сторону. Пешая прогулка 👣 по берегу моря 🌊 и к водопаду занимает до 2-2, 5 часов.
  • При необходимости возможен трансфер из/в аэропорт (оплачивается отдельно — 1000 рублей)
  • В зимний период (примерно с середины ноября до апреля) передвижение в посёлке, как правило, осуществляется на снегоходах (стоимость 1000 руб. с человека). Детали уточняйте у гида.
  • Питание 🍽️ по желанию в местном ресторанчике
Начало и место завершения
🚩 по договоренности в Мурманске
«Здесь начинается земля» — в Териберку с историком
«Здесь начинается земля» — в Териберку с историком
«Здесь начинается земля» — в Териберку с историком
«Здесь начинается земля» — в Териберку с историком
«Здесь начинается земля» — в Териберку с историком
«Здесь начинается земля» — в Териберку с историком

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Виктор
Виктор
Меня зовут Виктор, мне 24 года. Я северянин уже в нескольких поколениях — мои предки приехали сюда сразу после основания города Мурманска. Являюсь профессиональным историком и гидом. Экскурсии начал проводить ещё студентом. Моя главная страсть — природа. Чувствовать себя единым с ней — дар для человека. Приложу все силы, чтобы это ощутили и вы. Как историк я очень люблю антропологию, а потому мои рассказы крайне редко не захватывают внимания — ведь они о местах или событиях через призму человеческой жизни. Жду вас в гости на моей родине — Кольском севере!
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