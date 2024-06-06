Экскурсии по набережной Териберки

Найдено 5 экскурсий в категории «Набережная» в Териберке, цены от 4 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Териберка - в копилку лучших дней
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
235 отзывов
Териберка - в копилку лучших дней
Перезагрузиться на берегу Баренцева моря и узнать, чем живет Русский Север
Начало: У вашего отеля в Мурманске
«Небанальный маршрут по берегам Севера»
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
4 800 за человека
Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
45 отзывов
Экскурсия в Териберку из Мурманска: день на краю света
Отправляйтесь в Териберку на берегу Северного Ледовитого океана. Вас ждут скалистые сопки, тундра, места съемок «Левиафана» и рассказы старожилов
«Вы окажетесь в затерянном уголке на берегу Северного Ледовитого океана — Териберке»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 19 000 за всё до 16 чел.
Териберка, или российский Йотунхейм
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
5 отзывов
Териберка, или российский Йотунхейм
Почувствовать дух Арктики на берегу Ледовитого океана и познакомиться с жизнью рыбацкого поселка
Начало: В вашем отеле или аэропорту Мурманска
«Вы можете пообедать в панорамном ресторане на берегу залива, любуясь морем и окружающими величественными сопками»
10 июня в 17:00
11 июня в 09:00
от 26 000 за всё до 4 чел.
Фото-путешествие в Териберку: за кадрами на край света
🚗 На машине
Фотопрогулка
9 часов
1 отзыв
Фото-путешествие в Териберку: за кадрами на край света
Побывать у берега Северного Ледовитого океана и поймать в объектив суровую красоту Арктики
Начало: В г. Мурманск
«Чай на берегу океана и трансфер на комфортабельном автомобиле включены в стоимость»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от 18 000 за всё до 7 чел.
Териберка - северный удел
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Териберка - северный удел
Завораживающая тундра и берег океана в путешествии на край земли
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
от 28 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вячеслав
    6 июня 2024
    Териберка - в копилку лучших дней
    Сегодня побывали на экскурсии с гидом Павлом, гид замечательный показал все красоты Териберки: водопады, вид с гор, океан,море…, добирались до
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    Териберки на автомобиле (гид заехал за нами по месту проживания) в дороге отвечали на интересующие нас вопросы по поводу Мурманска и самой Териберки, рассказывали историю Териберки и её осуществления,в общем,дорога была очень весёлой и не такой долкой и нудной как мы себе представляли С сегодняшнего приключения остались в восторге, рекомендую Спасибо организаторам и отдельное спасибо Павлу за отлично проведённый день

  • Л
    Любовь
    6 июня 2024
    Териберка - в копилку лучших дней
    Мы гуляли у залива, поднимались в гору, наблюдали шикарные виды на водопад, птичий базар и огромные водные просторы - было
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    великолепно! Гид много рассказывал про всё, что мы посещали - было невероятно интересно! Спасибо Сергею! С погодой нам повезло, поэтому гулять пришлось много:) И это здорово. Всем рекомендую!

    Мы гуляли у залива, поднимались в гору, наблюдали шикарные виды на водопад, птичий базар и огромные
  • К
    Камила
    5 июня 2024
    Териберка - в копилку лучших дней
    Интересные истории гида, хорошо знает местность(коренной местный житель), просто невероятные виды, дух захватывает от красот! Рекомендую!
    Интересные истории гида, хорошо знает местность(коренной местный житель), просто невероятные виды, дух захватывает от красот! Рекомендую!
  • А
    Анастасия
    5 марта 2024
    Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером
    Всем доброго дня. Я так понимаю, что здесь все зависит от гида, который вам будет предоставлен Ездили с друзьями в Териберку,
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    нам не понравился наш гид - от подачи материала и отсутствия инициативы (приходилось очень часто что-то спрашивать, чтобы получить информацию) до некрасивых фотографий. Видели здесь же более красивые фотографии с отличным ракурсом и перспективой, но нам достались фотографии с отрезанными ногами, руками, где-то отрезал часть красивого пейзажа… Но это не так важно. В целом, гид в принципе нормальный. Просто больше подходит для тихих и спокойных интровертов Очень важный момент, из-за которого думала поставить даже 3 из 5, а не 4. Сейчас в Териберке начали снимать какой-то фильм, наш гид (Дмитрий) знал об этом заранее, но "забыл предупредить" нас. Часть локаций, куда мы очень хотели попасть, были недоступны. Это не красиво со стороны агентства не договаривать. В общем, немного подпортилось впечатление. Сама природа Териберки потрясающая)

  • В
    Виктор
    8 января 2024
    Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером
    Прекрасная экскурсия. Потрясающие по красоте места. Хорошо что с погодой повезло. Хорошая организация поездки и работа гида. Вкусный обед в одном из ресторанов Териберки.
  • М
    Мария
    24 ноября 2023
    Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером
    Слава провел для нас экскурсию по Териберке на высшем уровне. По дороге рассказал много интересного, на месте показал все основные туристические и нетуристические объекты, помог советом с обратным трансфером. Всё очень спокойно, профессионально, прислушиваясь к нашим пожеланиям. Спасибо!
  • О
    Ольга
    30 сентября 2022
    Фото-путешествие в Териберку: за кадрами на край света
    Экскурсия прекрасная! За один день удалось увидеть очень многое: всё, что было заявлено в программе, и даже немного больше. Териберка - это
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    действительно край света, с суровым северным очарованием. Природа поражает своей красотой. Гид отличный, рассказал массу интересного, как исторические факты, так и местные байки. Очень к месту был перекус с горячим чаем у пляжа с "драконьими яйцами".

  • Т
    Татьяна
    22 августа 2022
    Териберка, или российский Йотунхейм
    Огромная благодарность Юрию за потрясающую поездку на "край света". Приятный в общении человек, отличный водитель, профессиональный гид. Мне кажется, у
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    него есть ответы на все вопросы, по крайней мере на те, которые касаются Мурманской области. А супруге Юрия отдельная благодарность за вкусный брусничный пирог, которым он нас угостил. Сама экскурсия насыщенная, нужно много ходить, иногда преодолевая небольшие природные преграды, чтобы добраться до местных красот. Те, кто любит полазать по горам и имеет хорошее равновесие, рекомендуем дойти до Батарей ВОВ. Мы туда не дошли из-за неготовности к рельефу, но надеюсь, в следующий раз обязательно решимся на это. Рекомендую!

    Огромная благодарность Юрию за потрясающую поездку на "край света". Приятный в общении человек, отличный водитель, профессиональныйОгромная благодарность Юрию за потрясающую поездку на "край света". Приятный в общении человек, отличный водитель, профессиональныйОгромная благодарность Юрию за потрясающую поездку на "край света". Приятный в общении человек, отличный водитель, профессиональный
  • Е
    Евгения
    14 января 2022
    Териберка, или российский Йотунхейм
    Спасибо за поездку! Дорога сложная, но автомобиль и водитель-организатор Юрий имеет опыт, было нестрашно) Прошли нетуристическими тропами, физически сложно мб
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    идти по глубокому снегу и в горку(наша бабушка пыхтела, но справилась). Все эти небольшие трудности, преодоление - часть путешествия, приносящие радость встречи с краем земли, просторами Баренцева моря, а далее где-то там за горизонтом и Северного Ледовитого океана) Ни капли не пожалели, даже рекомендуем, вместо ресторана пойти на пикник: Юрий ставит прямо на берегу палатку с печкой (очень быстро становится тепло внутри), готовит уху, угощает вкусным, умело приготовленным глинтвейном и пирогами с чаем. Всем хорошей дороги и впечатлений.

  • А
    Алексей
    6 декабря 2021
    Териберка, или российский Йотунхейм
    Экскурсия отличная, Юрий предусмотрел всё, чтобы нам было комфортно. Заранее позвонил, уточнил маршрут экскурсии, порекомендовал экипировку, выдал нам отличные теплые сапоги (новые), которые мы заранее уже купить не успевали. Впечатления только положительные.

Ответы на вопросы от путешественников по Териберке в категории «Набережная»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Териберка - в копилку лучших дней
  2. Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером
  3. Териберка, или российский Йотунхейм
  4. Фото-путешествие в Териберку: за кадрами на край света
  5. Териберка - северный удел
Какие места ещё посмотреть в Териберке
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Пляж драконьих яиц
  2. Батарейский Водопад
  3. Кладбище кораблей
  4. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Териберке в июне 2024
Сейчас в Териберке в категории "Набережная" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 4 800 до 28 000. Туристы уже оставили гидам 288 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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