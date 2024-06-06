1 чел.
По популярности
Мини-группа
10 часов
Териберка - в копилку лучших дней
Перезагрузиться на берегу Баренцева моря и узнать, чем живет Русский Север
Начало: У вашего отеля в Мурманске
«Небанальный маршрут по берегам Севера»
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
4 800₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Экскурсия в Териберку из Мурманска: день на краю света
Отправляйтесь в Териберку на берегу Северного Ледовитого океана. Вас ждут скалистые сопки, тундра, места съемок «Левиафана» и рассказы старожилов
«Вы окажетесь в затерянном уголке на берегу Северного Ледовитого океана — Териберке»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 19 000₽ за всё до 16 чел.
Индивидуальная
9 часов
Териберка, или российский Йотунхейм
Почувствовать дух Арктики на берегу Ледовитого океана и познакомиться с жизнью рыбацкого поселка
Начало: В вашем отеле или аэропорту Мурманска
«Вы можете пообедать в панорамном ресторане на берегу залива, любуясь морем и окружающими величественными сопками»
10 июня в 17:00
11 июня в 09:00
от 26 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
9 часов
Фото-путешествие в Териберку: за кадрами на край света
Побывать у берега Северного Ледовитого океана и поймать в объектив суровую красоту Арктики
Начало: В г. Мурманск
«Чай на берегу океана и трансфер на комфортабельном автомобиле включены в стоимость»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от 18 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
9 часов
Териберка - северный удел
Завораживающая тундра и берег океана в путешествии на край земли
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
от 28 000₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВячеслав6 июня 2024Сегодня побывали на экскурсии с гидом Павлом, гид замечательный показал все красоты Териберки: водопады, вид с гор, океан,море…, добирались до
- ЛЛюбовь6 июня 2024Мы гуляли у залива, поднимались в гору, наблюдали шикарные виды на водопад, птичий базар и огромные водные просторы - было
- ККамила5 июня 2024Интересные истории гида, хорошо знает местность(коренной местный житель), просто невероятные виды, дух захватывает от красот! Рекомендую!
- ААнастасия5 марта 2024Всем доброго дня. Я так понимаю, что здесь все зависит от гида, который вам будет предоставлен Ездили с друзьями в Териберку,
- ВВиктор8 января 2024Прекрасная экскурсия. Потрясающие по красоте места. Хорошо что с погодой повезло. Хорошая организация поездки и работа гида. Вкусный обед в одном из ресторанов Териберки.
- ММария24 ноября 2023Слава провел для нас экскурсию по Териберке на высшем уровне. По дороге рассказал много интересного, на месте показал все основные туристические и нетуристические объекты, помог советом с обратным трансфером. Всё очень спокойно, профессионально, прислушиваясь к нашим пожеланиям. Спасибо!
- ООльга30 сентября 2022Экскурсия прекрасная! За один день удалось увидеть очень многое: всё, что было заявлено в программе, и даже немного больше. Териберка - это
- ТТатьяна22 августа 2022Огромная благодарность Юрию за потрясающую поездку на "край света". Приятный в общении человек, отличный водитель, профессиональный гид. Мне кажется, у
- ЕЕвгения14 января 2022Спасибо за поездку! Дорога сложная, но автомобиль и водитель-организатор Юрий имеет опыт, было нестрашно) Прошли нетуристическими тропами, физически сложно мб
- ААлексей6 декабря 2021Экскурсия отличная, Юрий предусмотрел всё, чтобы нам было комфортно. Заранее позвонил, уточнил маршрут экскурсии, порекомендовал экипировку, выдал нам отличные теплые сапоги (новые), которые мы заранее уже купить не успевали. Впечатления только положительные.
Ответы на вопросы от путешественников по Териберке в категории «Набережная»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Териберке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Териберке
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Териберке в июне 2024
Сейчас в Териберке в категории "Набережная" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 4 800 до 28 000. Туристы уже оставили гидам 288 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Териберке, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Териберки. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024