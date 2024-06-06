Главные экскурсионные места в Териберке

Найдено 17 экскурсий в категории «Популярные места» в Териберке, цены от 4 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Морская прогулка из Териберки - в мини-группе
Мини-группа
2 часа
5 отзывов
Незабываемая морская прогулка из Териберки: киты, дельфины и пляж «Яйца драконов»
Великолепная северная природа, киты, дельфины и касатки ждут вас на морской прогулке из Териберки. Незабываемое путешествие по Баренцеву морю
Начало: У причала Териберки
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00 и 15:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
5 000 за человека
Териберка - в копилку лучших дней
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
235 отзывов
Териберка - в копилку лучших дней
Перезагрузиться на берегу Баренцева моря и узнать, чем живет Русский Север
Начало: У вашего отеля в Мурманске
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
4 800 за человека
Териберка - ворота потрясающей Арктики
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
21 отзыв
Териберка - ворота потрясающей Арктики
Познакомиться с главными достопримечательностями одного из самых живописных мест Русского Заполярья
Начало: По договоренности в Мурманске
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 16 700 за всё до 6 чел.
Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
45 отзывов
Экскурсия в Териберку из Мурманска: день на краю света
Отправляйтесь в Териберку на берегу Северного Ледовитого океана. Вас ждут скалистые сопки, тундра, места съемок «Левиафана» и рассказы старожилов
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 19 000 за всё до 16 чел.
Фототур в Териберку - с юмором, легендами и хаски
🚗 На машине
Фотопрогулка
10 часов
36 отзывов
Фототур в Териберку - с юмором, легендами и хаски
Дружеское путешествие на край земли с пушистым помощником и нескучными историями
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 20 000 за всё до 15 чел.
Териберка - фототур на край земли
🚗 На машине
Фотопрогулка
9 часов
28 отзывов
Териберка - фототур на край земли
Полюбоваться фантастической природой Кольского Севера и получить на память профессиональные снимки
Начало: От отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 18 000 за всё до 5 чел.
«Здесь начинается земля» - в Териберку с историком
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
10 отзывов
«Здесь начинается земля» - в Териберку с историком
Влюбиться в суровый край Кольского севера в авторском историко-антропологическом путешествии
Начало: По договоренности в Мурманске
14 июня в 10:00
15 июня в 10:00
от 17 500 за всё до 4 чел.
Териберка, или российский Йотунхейм
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
5 отзывов
Териберка, или российский Йотунхейм
Почувствовать дух Арктики на берегу Ледовитого океана и познакомиться с жизнью рыбацкого поселка
Начало: В вашем отеле или аэропорту Мурманска
10 июня в 17:00
11 июня в 09:00
от 26 000 за всё до 4 чел.
Териберка - вечное сияние чистого Севера
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
63 отзыва
Териберка - вечное сияние чистого Севера
Погрузиться в суровый мир Заполярья и познакомиться с жизнью прославленного поморского села
Начало: У места вашего проживания или на Площади 5 углов (...
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 500 за человека
Незабываемая Териберка
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Незабываемая Териберка
Познакомиться с поморским поселком на самом краю земли и открыть обезоруживающие пейзажи Арктики
Начало: В Мурманске по договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 00:30
от 17 340 за всё до 4 чел.
«Холодно тут у нас, но красиво»: поселок Териберка
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
«Холодно тут у нас, но красиво»: поселок Териберка
Поселок Териберка подарит незабываемое путешествие по суровым, но невероятно красивым местам Крайнего Севера
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2500022 500 за всё до 3 чел.
Фото-путешествие в Териберку: за кадрами на край света
🚗 На машине
Фотопрогулка
9 часов
1 отзыв
Фото-путешествие в Териберку: за кадрами на край света
Побывать у берега Северного Ледовитого океана и поймать в объектив суровую красоту Арктики
Начало: В г. Мурманск
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от 18 000 за всё до 7 чел.
Холодное сердце Териберки
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
8 отзывов
Холодное сердце Териберки
Провести сказочно красивый день на краю света, открывая предания северной деревушки
Начало: У вашего отеля в Мурманске
Расписание: ежедневно в 08:30
8 июля в 08:30
9 июля в 08:30
от 5 000 за человека
Териберка - «маленький северный рай»
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
10 отзывов
Териберка - «маленький северный рай»
Открыть фантастические локации, услышать о древних народах и проникнуться атмосферой Арктики
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 5 000 за человека
Териберка - край земли, начало океана
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
6 отзывов
Териберка - край земли, начало океана
Териберка - место, где Северный Ледовитый океан встречается с культурой саамов и уникальными природными явлениями. Откройте для себя этот удивительный край
Начало: в Мурманске, на площади Пять углов
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 000 за человека
В Териберку - с шаманом под звуки варгана
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
9 отзывов
В Териберку - с шаманом под звуки варгана
Исследовать необычные природные места и почерпнуть силы у Севера
Начало: В Мурманске
12 июня в 08:30
13 июня в 08:30
24 000 за всё до 5 чел.
Териберка - северный удел
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Териберка - северный удел
Завораживающая тундра и берег океана в путешествии на край земли
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
от 28 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вячеслав
    6 июня 2024
    Териберка - в копилку лучших дней
    Сегодня побывали на экскурсии с гидом Павлом, гид замечательный показал все красоты Териберки: водопады, вид с гор, океан,море…, добирались до
    читать дальше

    Териберки на автомобиле (гид заехал за нами по месту проживания) в дороге отвечали на интересующие нас вопросы по поводу Мурманска и самой Териберки, рассказывали историю Териберки и её осуществления,в общем,дорога была очень весёлой и не такой долкой и нудной как мы себе представляли С сегодняшнего приключения остались в восторге, рекомендую Спасибо организаторам и отдельное спасибо Павлу за отлично проведённый день

  • Л
    Любовь
    6 июня 2024
    Териберка - в копилку лучших дней
    Мы гуляли у залива, поднимались в гору, наблюдали шикарные виды на водопад, птичий базар и огромные водные просторы - было
    читать дальше

    великолепно! Гид много рассказывал про всё, что мы посещали - было невероятно интересно! Спасибо Сергею! С погодой нам повезло, поэтому гулять пришлось много:) И это здорово. Всем рекомендую!

    Мы гуляли у залива, поднимались в гору, наблюдали шикарные виды на водопад, птичий базар и огромные
  • К
    Камила
    5 июня 2024
    Териберка - в копилку лучших дней
    Интересные истории гида, хорошо знает местность(коренной местный житель), просто невероятные виды, дух захватывает от красот! Рекомендую!
    Интересные истории гида, хорошо знает местность(коренной местный житель), просто невероятные виды, дух захватывает от красот! Рекомендую!
  • М
    Марина
    4 июня 2024
    Фототур в Териберку - с юмором, легендами и хаски
    Второй день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. Мы попросили его показать нам
    читать дальше

    не стандартный туристический маршрут. Пообщавшись с Владимиром - мы поняли, что он очень любит свою работу и увлекательно рассказывает про село Териберка и интересные места в Мурманской области. (Взяли на заметку места, которые еще хотим посетить). Благодаря Владимиру, мы увидели Териберку с другой стороны, попробовали морского огурца и местное пиво, побегали по дикому пляжу, поднялись в гору с шикарным видом на село, отправились к маяку, где попили вкусный час с вкусными булочками. ☺️Чаем нас угостил Владимир (Иван- чай, собранный и ферментированный Владимиром,с добавлением Саган Дайля). Погуляли по заброшенной школе. Осталось много теплых, позитивных, ярких, красивых воспоминаний и много классных фото☺️Очень удобно, когда хороший ГИД еще и проф. фотограф, можно любоваться видами, не отвлекаясь на самостоятельные фото, и в итоге получить красивые снимки❤️

    Второй день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. МыВторой день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. МыВторой день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. МыВторой день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. МыВторой день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. МыВторой день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. МыВторой день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. МыВторой день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. МыВторой день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. МыВторой день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. Мы
  • А
    Анна
    1 июня 2024
    Териберка - ворота потрясающей Арктики
    16мая 2024 года посетили с Териберку. Нашим сопровождающим был Виктор. В целом подкачала только погода, был дождь и сильный ветер. Из минусов
    читать дальше

    также отмечу, что просили Лидию помочь с бронью ресторана на обед, но по факту тот, который обговорили не был забронирован. По самой поездке- с Виктором было комфортно взаимодействовать во время поездки, интересный рассказчик. Виктор, спасибо еще раз, за авантюру с гротом)))) Дополнительно Виктор помог нам с ориентирами, где можно посмотреть нормальные съедобные сувениры. Я бы порекомендовала добавить мини осмотр самой Териберки (но это на любителя, не всем нравится ходить, например, по заброшенной школе).

    16мая 2024 года посетили с Териберку. Нашим сопровождающим был Виктор16мая 2024 года посетили с Териберку. Нашим сопровождающим был Виктор16мая 2024 года посетили с Териберку. Нашим сопровождающим был Виктор16мая 2024 года посетили с Териберку. Нашим сопровождающим был Виктор
  • В
    Виталий
    26 мая 2024
    Морская прогулка из Териберки - в мини-группе
    Поездка огонь остановят где попросите. И даже в те места куда не возят туристов.
  • А
    Александра
    13 мая 2024
    Морская прогулка из Териберки - в мини-группе
    Китов, увы, не увидели, но экскурсия прошла хорошо. На корабле была отапливаемая каюта для тех, кто замерз. Виды на Териберка и само море потрясающие! 2 часа прошли незаметно
  • Е
    Елена
    10 мая 2024
    «Здесь начинается земля» - в Териберку с историком
    Фантастическая экскурсия! Виктор- человек, любящий свой край и свою работу. Побывали во всех самых интересных местах Териберки, с Виктором увидели всю красоту Нашего Севера! Спасибо Вам, Виктор, за эту экскурсию! 🙏
  • Д
    Динара
    9 мая 2024
    Морская прогулка из Териберки - в мини-группе
    09.05.24 Экскурсия понравилась,интересно, красиво и незабываемые впечатления,любовался красотами Териберки. Но китов не было 😒
    09.05.24 Экскурсия понравилась,интересно, красиво и незабываемые впечатления,любовался красотами Териберки
  • Е
    Евгений
    27 апреля 2024
    Териберка - фототур на край земли
    Всеволод оч крутой гид. С ними было комфортно и интересно. Всем рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Териберке в категории «Популярные места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Териберке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 17
  1. Морская прогулка из Териберки - в мини-группе
  2. Териберка - в копилку лучших дней
  3. Териберка - ворота потрясающей Арктики
  4. Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером
  5. Фототур в Териберку - с юмором, легендами и хаски
Какие места ещё посмотреть в Териберке
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Пляж драконьих яиц
  2. Батарейский Водопад
  3. Кладбище кораблей
  4. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Териберке в июне 2024
Сейчас в Териберке в категории "Популярные места" можно забронировать 17 экскурсий и билетов от 4 500 до 28 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 497 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Купите самую интересную из 17 экскурсий в Териберке на 2024 год по теме «Популярные места», 497 ⭐ отзывов, цены от 4500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам