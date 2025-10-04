Путешествие на скоростном катере вдоль побережья Териберки - это шанс увидеть китов и насладиться величественными видами Северного Ледовитого океана. Маршрут проходит мимо таких знаковых мест, как Батарейский водопад и пляж
5 причин купить эту прогулку
- 🐋 Возможность увидеть китов и других морских обитателей
- 🚤 Прогулка на скоростном катере с комфортом
- 🌊 Живописные виды Северного Ледовитого океана
- 🗺️ Посещение знаковых мест побережья
- 👨✈️ Опытный капитан и интересные рассказы
Что можно увидеть
- Батарейский водопад
- Пляж «Яйца дракона»
- Териберский маяк
- Губа Шарковка
Описание водной прогулки
- Выход в Северный Ледовитый океан на скоростном катере
- Маршрут вдоль побережья: Батарейский водопад, пляж «Яйца дракона», Териберский маяк, губа Шарковка
- Возможность увидеть китов, тюленей, морских птиц и других обитателей севера
- Скалы, фьорды, дикие пляжи и живописные виды с воды
Опытный и внимательный капитан расскажет вам массу интересного про море и его обитателей.
Организационные детали
- Прогулка пройдёт на самом быстром катере в Териберке. На борту есть тёплая каюта и туалет
- Если вас укачивает, советуем принять таблетки заранее
- До поездки капитан проведёт инструктаж по технике безопасности и выдаст вам спасательные жилеты
- В поездке с вами будет опытный капитан из нашей команды
ежедневно в 11:00
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна

Её забронировали уже 6 раз на ближайшие дни
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале «Сияние Севера» (в старой Териберке)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — Организатор в Териберке
Провёл экскурсии для 1787 туристов
Мы — команда единомышленников, которая влюблена в Крайний Север и хочет передать свою увлечённость нашим гостям! Ведь если оказались на Севере, то сложно не выйти в море на поиск морских
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
4 окт 2025
Спасибо капитану Владимиру, нам очень понравилось. И пошутить, и истории рассказать, мы не скучали. И за ловлю рыбы спасибо и за тюленей. Жаль что киты в этот день не проплыли мимо))) но тут уж не угадаешь. Нам прогулка очень понравилась. Рекомендую.
Лариса
2 сен 2025
Все понравилось)
К
Кремень
19 авг 2025
Кита увидели)
Е
Елена
12 авг 2025
Не могу сказать и ничего особо плохого и ничего хорошего. Просто покатались 2 часа и все. Мест в каюте только 6, а людей было 9.
В
Вадим
27 июл 2025
Китов увидели!)
М
Марина
23 июл 2025
Долго выбирала организатора поездки. Для меня была важна безопасность и комфорт поездки,с нами были дети. Отличная организация, опытный капитан. Нам повезло, мы видели китов. Дети в восторге от поездки, мы тоже. Пожалели что взяли 2 часа, а не больше.
