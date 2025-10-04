Т Татьяна Спасибо капитану Владимиру, нам очень понравилось. И пошутить, и истории рассказать, мы не скучали. И за ловлю рыбы спасибо и за тюленей. Жаль что киты в этот день не проплыли мимо))) но тут уж не угадаешь. Нам прогулка очень понравилась. Рекомендую.

Лариса Все понравилось)

К Кремень Кита увидели)

Е Елена Не могу сказать и ничего особо плохого и ничего хорошего. Просто покатались 2 часа и все. Мест в каюте только 6, а людей было 9.

В Вадим Китов увидели!)