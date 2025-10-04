Мои заказы

Поиск китов на скоростном катере - из Териберки

Отправляйтесь на водную прогулку из Териберки, чтобы увидеть китов и насладиться живописными видами побережья. Опытный капитан обеспечит безопасность и комфорт
Путешествие на скоростном катере вдоль побережья Териберки - это шанс увидеть китов и насладиться величественными видами Северного Ледовитого океана. Маршрут проходит мимо таких знаковых мест, как Батарейский водопад и пляж
читать дальше

«Яйца дракона». Опытный капитан расскажет о местной природе и морских обитателях. На борту катера есть тёплая каюта и туалет, что делает поездку комфортной даже в прохладную погоду. Безопасность гарантирована инструктажем и спасательными жилетами

4.9
6 отзывов

5 причин купить эту прогулку

  • 🐋 Возможность увидеть китов и других морских обитателей
  • 🚤 Прогулка на скоростном катере с комфортом
  • 🌊 Живописные виды Северного Ледовитого океана
  • 🗺️ Посещение знаковых мест побережья
  • 👨‍✈️ Опытный капитан и интересные рассказы
Поиск китов на скоростном катере - из Териберки© Артём
Поиск китов на скоростном катере - из Териберки© Артём
Поиск китов на скоростном катере - из Териберки© Артём

Что можно увидеть

  • Батарейский водопад
  • Пляж «Яйца дракона»
  • Териберский маяк
  • Губа Шарковка

Описание водной прогулки

  • Выход в Северный Ледовитый океан на скоростном катере
  • Маршрут вдоль побережья: Батарейский водопад, пляж «Яйца дракона», Териберский маяк, губа Шарковка
  • Возможность увидеть китов, тюленей, морских птиц и других обитателей севера
  • Скалы, фьорды, дикие пляжи и живописные виды с воды

Опытный и внимательный капитан расскажет вам массу интересного про море и его обитателей.

Организационные детали

  • Прогулка пройдёт на самом быстром катере в Териберке. На борту есть тёплая каюта и туалет
  • Если вас укачивает, советуем принять таблетки заранее
  • До поездки капитан проведёт инструктаж по технике безопасности и выдаст вам спасательные жилеты
  • В поездке с вами будет опытный капитан из нашей команды

ежедневно в 11:00

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 6 раз на ближайшие дни
Забронировать эту экскурсию

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На причале «Сияние Севера» (в старой Териберке)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём
Артём — Организатор в Териберке
Провёл экскурсии для 1787 туристов
Мы — команда единомышленников, которая влюблена в Крайний Север и хочет передать свою увлечённость нашим гостям! Ведь если оказались на Севере, то сложно не выйти в море на поиск морских
читать дальше

жителей и не искупаться в Северном Ледовитом океане! Расслабление, необыкновенные ощущения невесомости, разные локации купания — всё это вас ждёт на флоатинге. А солёные брызги Баренцева моря, суровые скалы и нос катера, режущий волну — это прелести морской прогулки! В отличие от многих мы не обещаем встречи с китами, дельфинами и тюленями, но наш капитан прокатит вас по местам их возможного появления!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
1
3
2
1
Т
Татьяна
4 окт 2025
Спасибо капитану Владимиру, нам очень понравилось. И пошутить, и истории рассказать, мы не скучали. И за ловлю рыбы спасибо и за тюленей. Жаль что киты в этот день не проплыли мимо))) но тут уж не угадаешь. Нам прогулка очень понравилась. Рекомендую.
Спасибо капитану Владимиру, нам очень понравилось. И пошутить, и истории рассказать, мы не скучали. И заСпасибо капитану Владимиру, нам очень понравилось. И пошутить, и истории рассказать, мы не скучали. И заСпасибо капитану Владимиру, нам очень понравилось. И пошутить, и истории рассказать, мы не скучали. И заСпасибо капитану Владимиру, нам очень понравилось. И пошутить, и истории рассказать, мы не скучали. И за
Лариса
Лариса
2 сен 2025
Все понравилось)
К
Кремень
19 авг 2025
Кита увидели)
Е
Елена
12 авг 2025
Не могу сказать и ничего особо плохого и ничего хорошего. Просто покатались 2 часа и все. Мест в каюте только 6, а людей было 9.
В
Вадим
27 июл 2025
Китов увидели!)
М
Марина
23 июл 2025
Долго выбирала организатора поездки. Для меня была важна безопасность и комфорт поездки,с нами были дети. Отличная организация, опытный капитан. Нам повезло, мы видели китов. Дети в восторге от поездки, мы тоже. Пожалели что взяли 2 часа, а не больше.

Входит в следующие категории Териберки

Похожие экскурсии из Териберки

Искупаться в Баренцевом море: айсфлоатинг в Териберке
На машине
2 часа
20 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Лучший выбор
Искупаться в Баренцевом море
Необычная экскурсия для тех, кто ищет новые впечатления: айс-флоатинг в Баренцевом море подарит вам незабываемые эмоции и фото на память
Начало: В Териберке
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00 и 14:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5000 ₽ за человека
Териберка - «маленький северный рай»
На машине
12 часов
47 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Териберка - «маленький северный рай»
Открыть фантастические локации, услышать о древних народах и проникнуться атмосферой Арктики
Начало: Площадь пять углов, парковка отеля Меридиан
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
19 ноя в 07:00
от 3700 ₽ за человека
Териберка: навстречу китам и ветру
2 часа
18 отзывов
Водная прогулка
Териберка: навстречу китам и ветру
Погрузитесь в мир арктических приключений в Териберке. Вас ждут невероятные пейзажи и, возможно, встреча с китами! Безопасность и комфорт обеспечены
Начало: На причале
Расписание: ежедневно в 10:00 и 12:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4500 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Териберке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Териберке