Еще несколько необычных экскурсий в Териберке

Что вас ожидает

Незабываемый путь в Териберку

Вы преодолеете 130 километров заснеженной тундры под безоблачным звёздным небом со сполохами северного сияния, в метель или туман, так что не видно будет конца капота внедорожника, а может, и под сияющим солнцем, на которое невозможно взглянуть без тёмных очков. Тундра прекрасна в любое время года, но зимой она производит особенное впечатление!

Поселок на краю земли

В Териберке вы побываете во всех знаменитых местах старинной поморской деревушки: на водопаде из Малого Батарейского озера, пляже с камнями из мира фэнтези и кладбище старых кораблей, где вспомнятся эпизоды «Левиафана». Пройдете по широкому песчаному пляжу под шум океанского прибоя и, если захотите, прокатитесь на снегоходах в самые интересные уголки окрестностей Териберки. А по пути я расскажу об истории 📖 края, заселении людьми этого сурового побережья и трудностях, с которыми сталкиваются по сей день местные жители.

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