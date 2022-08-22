Еще несколько необычных экскурсий в Териберке

Почувствовать дух Арктики на берегу Ледовитого океана и познакомиться с жизнью рыбацкого поселка
Поездка на край земли в снежное время года — лучший способ ощутить характер Заполярья и побывать на подступах к миру ледяных великанов.
Вы увидите тундровые «угодья» Снежной королевы, пляж «Драконьи яйца», фактурный водопад и скелеты кораблей. Послушаете о непростой истории и быте поморского села, а также сможете прокатиться на снегоходе.
Вы проедете 130 км по бескрайней, постоянно меняющейся тундре, которая может встретить вас и ласковым солнцем, и свинцовыми тучами с горизонтальным дождём, и даже тем и другим сразу. Лесная зона у Мурманска быстро сменится берёзовым криволесьем, а потом деревья и вовсе исчезнут, и мы окажемся среди настоящей, дикой, перекатывающейся волнами сопок, тундре.
Поселок на краю земли
В Териберке вы побываете во всех знаменитых местах старинного поморского села: на водопаде из Малого Батарейского озера, пляже с камнями из мира фэнтези и кладбище старых кораблей, где вспомнятся эпизоды «Левиафана». Пройдете по широкому песчаному пляжу под шум океанского прибоя и, если захотите, прокатитесь на снегоходах в самые интересные уголки окрестностей Териберки. А по пути я расскажу об истории края, заселении людьми этого сурового побережья и трудностях, с которыми сталкиваются по сей день местные жители. Вы можете пообедать в панорамном ресторане на берегу залива, любуясь морем и окружающими величественными сопками.
Расширенный вариант экскурсии
В дополнение к основной программе мы можем отправиться в мини-поход от водопада к артиллерийской батарее времён ВОВ, расположенной на вершине сопки, откуда открываются потрясающие виды на море, острова и Териберский маяк. Мы пойдём по дикой тундре вдали от туристической суеты. На вершине согреемся хорошей кружкой (или несколькими) горячего ароматного глинтвейна и/или чая, сделаем интересные снимки. Всё это займёт около полутора часов.
Организационные детали
Расширенный вариант экскурсии будет стоить +2500 руб. с компании
Возможна организация морской прогулки или рыбалки в море
Экскурсия для компаний до 4 человек проводится на автомобиле Toyota Land Cruiser, если компания до 6 человек — на автомобиле Mitsubishi Delica
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле или аэропорту Мурманска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий — ваша команда гидов в Териберке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 821 туриста
Меня зовут Юрий, всю жизнь живу на Севере. С детства влюбился в суровую природу этого края, в походы, рыбалки и приключения. Занимаюсь организацией походов и поездок по Кольскому полуострову уже читать дальшеуменьшить
более 10 лет. Я и моя команда отвезём вас в самые интересные уголки нашего края — полуостров Рыбачий, Хибины и пр., поделимся захватывающими историями, организуем ваш отдых по высшему стандарту. В вашем распоряжении отличные автомобили — внедорожники и микроавтобусы, палатки и всё необходимое снаряжение.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Татьяна
Огромная благодарность Юрию за потрясающую поездку на "край света". Приятный в общении человек, отличный водитель, профессиональный гид. Мне кажется, у него есть ответы на все вопросы, по крайней мере на читать дальшеуменьшить
те, которые касаются Мурманской области. А супруге Юрия отдельная благодарность за вкусный брусничный пирог, которым он нас угостил. Сама экскурсия насыщенная, нужно много ходить, иногда преодолевая небольшие природные преграды, чтобы добраться до местных красот. Те, кто любит полазать по горам и имеет хорошее равновесие, рекомендуем дойти до Батарей ВОВ. Мы туда не дошли из-за неготовности к рельефу, но надеюсь, в следующий раз обязательно решимся на это. Рекомендую!
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Евгения
Спасибо за поездку! Дорога сложная, но автомобиль и водитель-организатор Юрий имеет опыт, было нестрашно) Прошли нетуристическими тропами, физически сложно мб идти по глубокому снегу и в горку(наша бабушка пыхтела, но читать дальшеуменьшить
справилась). Все эти небольшие трудности, преодоление - часть путешествия, приносящие радость встречи с краем земли, просторами Баренцева моря, а далее где-то там за горизонтом и Северного Ледовитого океана) Ни капли не пожалели, даже рекомендуем, вместо ресторана пойти на пикник: Юрий ставит прямо на берегу палатку с печкой (очень быстро становится тепло внутри), готовит уху, угощает вкусным, умело приготовленным глинтвейном и пирогами с чаем. Всем хорошей дороги и впечатлений.
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Н
Нина
Мы ездили с гидом Игорем в Териберку, 7 мая. Игорь опытный водитель и приятный попутчик. Условия погодные были сложные, сильно мело ещё на пути туда, но Игорь отлично провёл нас читать дальшеуменьшить
на местности, без него мы бы не решились вообще идти к пляжам))) обратно ехали вообще после грейдера, было несколько сложных ситуаций на дороге, но благодаря нашему гиду мы безопасно и довольно быстро добрались домой. С шутками и чаем))) Думаю, что при такой погоде мы получили максимум из возможного в этой поездке. Спасибо организаторам!
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Н
Николай
В отзывах выше/ниже уже много написали о том какая крутая экскурсия и о том как хорош Юрий. Всё это так - подпишусь под каждый словом. Всё классно 🔥. Помимо вышеупомянутого другими читать дальшеуменьшить
туристами, хочу добавить: Юрий 100% проявит заинтересованность в том, чтоб ваш приезд в Мурманск не остался без ярких впечатлений, учтёт текущую погодную обстановку (а это реально важно в этих местах), имеющееся в вашем распоряжении время и возможности, проведёт само мероприятие не "для галочки" а с интересом. Рекомендую 🤘🏻
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Алексей
Экскурсия отличная, Юрий предусмотрел всё, чтобы нам было комфортно. Заранее позвонил, уточнил маршрут экскурсии, порекомендовал экипировку, выдал нам отличные теплые сапоги (новые), которые мы заранее уже купить не успевали. Впечатления только положительные.
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