Всё о Териберке

Полезная информация о Териберке

Что нужно знать о Териберке: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 22 экскурсии
Местное время в Териберке
13:3001
9 июля 2022
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаТериберка
По-английскиTeriberka
Население города1 300 чел.
Часовой поясEurope/Moscow

Где находится Териберка на карте

Популярные экскурсии в Териберке

На поиски китов Териберки: морская прогулка
На поиски китов Териберки: морская прогулка
3.7
3 отзыва
6500
за чел.
Выйти на катере в Баренцево море навстречу дельфинам, касаткам и горбачам
Териберка - твой день на берегу океана
Териберка - твой день на берегу океана
4990
за чел.
Мы предлагаем тур в Териберку - путешествие во времени и на берег Баренцева моря
Териберка - в копилку лучших дней
Териберка - в копилку лучших дней
4.9
47 отзывов
4900
за чел.
Перезагрузиться на берегу Баренцева моря и узнать, чем живет Русский Север
Териберка - северный удел
Териберка - северный удел
5
2 отзыва
от
17500
за всё
Завораживающая тундра и берег океана в путешествии на край земли
Териберка - фототур на край земли
Териберка - фототур на край земли
5
5 отзывов
12000
за всё
Полюбоваться фантастической природой Кольского Севера и получить на память профессиональные снимки
В Териберку - с шаманом под звуки варгана
В Териберку - с шаманом под звуки варгана
5
3 отзыва
18000
за всё
Исследовать необычные природные места и почерпнуть силы у Севера
Незабываемая Териберка
Незабываемая Териберка
5
8 отзывов
от
13996
за всё
Познакомиться с поморским поселком на самом краю земли и открыть обезоруживающие пейзажи Арктики
«Здесь начинается земля» - в Териберку с историком
«Здесь начинается земля» - в Териберку с историком
5
2 отзыва
14400
за всё
Влюбиться в суровый край Кольского севера в авторском историко-антропологическом путешествии
Териберка - открыть неистовую красоту Арктики
Териберка - открыть неистовую красоту Арктики
5
9 отзывов
от
15000
за всё
Побывать на берегу Северного Ледовитого океана и оценить фактурные пейзажи прославленного поселка
Териберка, или российский Йотунхейм
Териберка, или российский Йотунхейм
5
4 отзыва
от
14900
за всё
Почувствовать дух Арктики на берегу Ледовитого океана и познакомиться с жизнью рыбацкого поселка
Териберка - край земли, начало океана
Териберка - край земли, начало океана
5
3 отзыва
5000
за чел.
Побывать в знаменитом поморском селе, прикоснуться к заполярному быту и открыть незабываемые пейзажи
Териберка - дитя сурового Заполярья
Териберка - дитя сурового Заполярья
23000
за всё
Собрать коллекцию необыкновенных пейзажей Арктики и встретиться с мощью Северного Ледовитого океана
Териберка - ворота потрясающей Арктики
Териберка - ворота потрясающей Арктики
5
5 отзывов
от
15000
за всё
Познакомиться с главными достопримечательностями одного из самых живописных мест Русского Заполярья
Териберка - вечное сияние чистого Севера
Териберка - вечное сияние чистого Севера
5
28 отзывов
4500
за чел.
Погрузиться в суровый мир Заполярья и познакомиться с жизнью прославленного поморского села
Териберка - «маленький северный рай»
Териберка - «маленький северный рай»
5
5 отзывов
от
13501
за всё
Открыть фантастические локации, услышать о древних народах и проникнуться атмосферой Арктики
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