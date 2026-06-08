Едем на край земли, чтобы послушать гомон птичьих базаров и арктическую тишину, встретить тюленей или даже китов. Надёжный и быстроходный «Ямал 29 М» будет резать тёмно-синюю воду, а скалы вокруг, словно сказочные великаны, — дремать в молочно-белом тумане. Мы на время окажемся как будто оторваны от привычного мира. Север — он такой.

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Описание экскурсии

Воздух холодный, свежий и плотный, он пахнет солёным бризом, водорослями и чем-то бесконечно диким.

Капитан встретит вас у причала в губе Териберка и проведёт инструктаж перед отплытием.

Посёлок с разбросанными домами и скелетами кораблей на берегу удаляется и кажется игрушечным, а впереди — холодная вода и изъеденные ветром скалы.

Берега внезапно оживают — они становятся белыми от тысяч птиц, гомон которых заглушает даже шум мотора. Это чайки-моёвки, кайры, бакланы, тупики.

Вдали на камнях можно разглядеть лежбище тюленей — упитанные тёмные тела лениво греются на редком солнце.

Главный подарок этой прогулки — водопад на реке, который обрывается в море с высокого берега. Заглушим мотор, чтобы впустить в себя ощущение первозданности, покоя и мощи природы.

Организационные детали