Из Териберки - навстречу суровой и величественной красоте Арктики
Морская прогулка по Баренцеву морю на катере
Едем на край земли, чтобы послушать гомон птичьих базаров и арктическую тишину, встретить тюленей или даже китов.
Надёжный и быстроходный «Ямал 29 М» будет резать тёмно-синюю воду, а скалы вокруг, словно сказочные великаны, — дремать в молочно-белом тумане. Мы на время окажемся как будто оторваны от привычного мира. Север — он такой.
Описание экскурсии
Воздух холодный, свежий и плотный, он пахнет солёным бризом, водорослями и чем-то бесконечно диким.
Капитан встретит вас у причала в губе Териберка и проведёт инструктаж перед отплытием.
Посёлок с разбросанными домами и скелетами кораблей на берегу удаляется и кажется игрушечным, а впереди — холодная вода и изъеденные ветром скалы.
Берега внезапно оживают — они становятся белыми от тысяч птиц, гомон которых заглушает даже шум мотора. Это чайки-моёвки, кайры, бакланы, тупики.
Вдали на камнях можно разглядеть лежбище тюленей — упитанные тёмные тела лениво греются на редком солнце.
Главный подарок этой прогулки — водопад на реке, который обрывается в море с высокого берега. Заглушим мотор, чтобы впустить в себя ощущение первозданности, покоя и мощи природы.
Организационные детали
На борту есть дождевики, пледы, чай, карамельки, гигиенические пакеты и биотуалет
Для участников предусмотрены спасательные жилеты от 2 лет и до 150 кг
С вами будет капитан из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Териберке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана — Организатор в Териберке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Мы туристический клуб, организуем морские прогулки, прогулки на снегоходах и квадроциклах по Териберке. Компания создана коренными жителями Кольского края. На нашем катере есть два капитана Денис и Сергей, они с удовольствием вам расскажут про быт местных жителей и рыбалку.
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