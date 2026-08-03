За 2 часа вы увидите Кольское побережье с воды, сделаете остановки в красивых местах и попробуете увидеть морских животных. Если повезёт, по пути встретятся тюлени, морские котики или киты.
А если море решит оставить их за кадром, сама прогулка подарит редкий ракурс Териберки — с открытой воды, среди северных скал и простора Баренцева моря.
А если море решит оставить их за кадром, сама прогулка подарит редкий ракурс Териберки — с открытой воды, среди северных скал и простора Баренцева моря.
Описание экскурсии
Безопасный формат с капитаном
Перед стартом капитан проведёт инструктаж. На борту катера есть спасательные средства, каждому пассажиру выдаётся жилет. Маршрут пройдёт вдоль побережья Кольского полуострова: с воды оно выглядит особенно выразительно — скалы, открытое море и северные пейзажи вокруг.
На поиски китов
Главная цель прогулки — увидеть животных в естественной среде. По пути могут встретиться тюлени, морские котики и, если повезёт, киты. Важно: встреча с животными не гарантирована, но мы сделаем всё возможное, чтобы она состоялась.
Организационные детали
- Судно маломерное скоростное — «Териберка» или аналогичное — с гальюном на борту и обогревателем. Есть спасательные круги, сигнальная ракета, каждому пассажиру выдается спасательный жилет. Перед выходом в море капитан проводит инструктаж по технике безопасности
- Прогулка 7+
- Программа может быть изменена или отменена из-за неблагоприятных погодных условий
- С вами будет капитан из нашей команды
ежедневно в 12:00, 16:00 и 18:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|5500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У причала в Териберке
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00, 16:00 и 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Териберке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 3 часа 50 минут
Провели экскурсии для 40 туристов
Мы команда профессиональных гидов, которые сделают ваше путешествие на Север незабываемым и увлекательным. Проведём вас по самым живописным уголкам Кольского полуострова и поможем ощутить всю красоту этого края. Мы работаем уже более десяти лет, постоянно развиваемся и делаем всё, чтобы ваше путешествие было комфортным и приятным.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Все прошло отлично. Организатора морской прогулки рекомендую 👍
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А
Прогулка очень понравилась, комфортный катер. Доброжелательный капитан, жаль китов не нашли но это повод вернуться
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