За 2 часа вы увидите Кольское побережье с воды, сделаете остановки в красивых местах и попробуете увидеть морских животных. Если повезёт, по пути встретятся тюлени, морские котики или киты. А если море решит оставить их за кадром, сама прогулка подарит редкий ракурс Териберки — с открытой воды, среди северных скал и простора Баренцева моря.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Безопасный формат с капитаном

Перед стартом капитан проведёт инструктаж. На борту катера есть спасательные средства, каждому пассажиру выдаётся жилет. Маршрут пройдёт вдоль побережья Кольского полуострова: с воды оно выглядит особенно выразительно — скалы, открытое море и северные пейзажи вокруг.

На поиски китов

Главная цель прогулки — увидеть животных в естественной среде. По пути могут встретиться тюлени, морские котики и, если повезёт, киты. Важно: встреча с животными не гарантирована, но мы сделаем всё возможное, чтобы она состоялась.

Организационные детали