Поход на каяках по Териберской губе

Откройте для себя суровую северную красоту в двухдневном походе, который подарит вам незабываемые эмоции и впечатления! В зависимости от погоды вы пройдёте по живописным маршрутам и насладитесь видами Териберского водопада
и губы Долгой, либо губы Орловской и Завалишина, а вечером вас ждёт уютная ночёвка в палатках. Это путешествие для тех, кто ищет настоящих приключений и хочет почувствовать единение с природой.

1 отзыв
Ближайшие даты:
авг

Программа тура по дням

1 день

Начало маршрута, движение в зависимости от погоды, ночевка

09:00 Выезд из Мурманска

11:00 Прибытие на место начала похода – Териберский пляж.

11:00-12:00 Подбор снаряжения, инструктаж.

Пообедаем и начинаем наше небольшое путешествие.

В зависимости от погоды, инструктора выберут направление движения – в сторону Териберского водопада и губы Долгой, либо в сторону губы Орловской и Завалишина.

Встанем на ночевку в уютной губе с пресной водой.

Поужинаем и насладимся видами Баренцева моря и прибрежных скал.

2 день

Продолжение маршрута, возвращение в Мурманск

Завтрак и продолжение нашего похода.

В пути пообедаем и ориентировочно к 16:00 причалим на месте старта.

Возвращение в город Мурманск около 19:00.

Проживание

Тур предусматривает ночевки в туристических палатках.

Стоимость тура на 1 человека – 19700 руб.

Скидки:

  • жителям Мурманской области и лицам, имеющим льготы по оплате посещения ООПТ – 880 руб.;
  • для тех у кого свой спальник, коврик, палатка цена – 1000 руб.;
  • для групп от двух человек (уточняйте при бронировании).

Варианты проживания

Проживание в палатках

1 ночь

Ночевку в палатке в уютной губе с пресной водой.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги инструктора
  • Необходимое для прогулки сертифицированное снаряжение
  • Питание, указанное в программе (1 завтрак, 2 обеда, 1 ужин)
  • Неопреновые тапки, перчатки
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
  • Аренда брызгозащитных костюмов и сухих гидрокостюмов (по желанию)
  • Питание вне программы
Место начала и завершения?
Г. Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

В путешествии на каяке все вещи мы укладываем в маленькие гермомешки (20 л) и далее в кокпиты каяков. Поэтому вещи, хотя и могут быть не самые ультралегкие, но не должны быть объемными.

1. Снаряжение для стоянки:

  • Рюкзак (18–20 л) без каркаса (!), который позволит выйти в однодневный радиальный поход. При этом приехать вы можете с другой сумкой и переложить свои вещи в гермомешки;
    Коврик и спальник (комфорт 0 С и ниже) — если свое. Если нет, то снаряжение входит в стоимость.
  • палатка — с возможностью разложить отдельно стойки и ткань. Если нет, то снаряжение входит в стоимость;
  • сидушка туристическая;
  • личная посуда (КЛМН) не объемная, в идеале – складная.

2. Одежда и обувь:

  • комплект термобелья – спать комфортнее в теплом х/б, также может потребоваться шапочка, теплые комфортные носки (либо флисовые носки);
  • куртка каякера или непродуваемая/непромокаемая, брызгозащитная куртка. Под куртку мы одеваем либо флисовую куртку, либо утепляющий слой из иного синтетического материала. Также можно одеть такие же непромокаемые брюки, под которыми будет синтетическое термобелье. Брызгозащитные куртку и брюки можно арендовать у нас;
  • сухой (драйсьют) или неопреновый гидрокостюм. Если неопрен, то в идеале до 3 мм. Мы настоятельно рекомендуем при путешествии по морю обязательно быть в сухом костюме — можно арендовать у нас;
  • неопреновые перчатки и тапки. Если у вас их нет, мы выдадим;
  • стоит взять с собой синтетическую быстросохнущую шапочку;
  • головной убор (кепка, панама, шапочка);
  • мембранная куртка или пончо;
  • брюки мембранные, либо быстросохнущие;
  • термобельё;
  • футболка;
  • «флиска» или кофта;
  • теплая куртка (либо комплект второго теплого термобелья под мембранную куртку);
  • носки трекинговые 1 пару, носки обычные 2-3 пары, 1 пару теплые;
  • накомарник;
  • перчатки;
  • короткие резиновые сапоги;
  • треккинговые ботинки (невысокие) или кроссовки для радиальных выходов;
  • шапка теплая;
  • нижнее бельё;
  • купальник;

3. Другое:

  • очки солнцезащитные;
  • средства личной гигиены;
  • походное полотенце;
  • солнцезащитный крем;
  • гигиеническая помада;
  • средства от комаров и мошек;
  • гермомешок для телефона;
  • бутылка для воды;

4. Специальное снаряжение:

  • налобный фонарик (для августа-сентября);
  • фотоаппарат в гермоупаковке или с подводным боксом(пожеланию);
  • удочки для рыбалки;
  • личная маленькая аптечка (личные лекарства, противопростудные препараты, лейкопластырь, активированный уголь, ферменты – все зависит от особенностей вашего организма, которые вы наверняка знаете). Помимо личной аптечки будет групповая, но своя не повредит.
  • крем для рук;

5. Документы (в непромокаемом боксе или чехле!):

  • паспорт в копии и фото на телефоне, либо с собой в своей непромокаемой упаковке;
  • медицинский̆страховой полис;
  • деньги на непредвиденные расходы.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие есть скидки?

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Можно ли в тур с детьми?

В туре можно участвовать с 18 лет, но если ребёнок в хорошей физической форме и в тандеме с родителями, то допускается участие с 14 лет.

Возможны ли изменения в программе?

Маршрут путешествия напрямую зависит от погодных условий, и поэтому линия маршрута не может быть на 100% указана в программе.

Необходим ли неопреновый костюм?

Неопреновый костюм не нужен, так как он плотный и больше подходит для купания.

От брызг хорошо защищают брызгозащитные костюмы, которые можно взять в аренду у организатора.

Также в аренду можно взять сухие гидрокостюмы.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
Азиза
6 авг 2025
Тур по териберской губе на каяках - прекрасный. Великолепный гид Ольга во всем поможет, подскажет. В группе было много местных ребят- что говорит о многом. Всем советую посмотреть эту красоту своими глазами.
Тур входит в следующие категории Териберки

