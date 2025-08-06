авг
Программа тура по дням
Начало маршрута, движение в зависимости от погоды, ночевка
09:00 Выезд из Мурманска
11:00 Прибытие на место начала похода – Териберский пляж.
11:00-12:00 Подбор снаряжения, инструктаж.
Пообедаем и начинаем наше небольшое путешествие.
В зависимости от погоды, инструктора выберут направление движения – в сторону Териберского водопада и губы Долгой, либо в сторону губы Орловской и Завалишина.
Встанем на ночевку в уютной губе с пресной водой.
Поужинаем и насладимся видами Баренцева моря и прибрежных скал.
Продолжение маршрута, возвращение в Мурманск
Завтрак и продолжение нашего похода.
В пути пообедаем и ориентировочно к 16:00 причалим на месте старта.
Возвращение в город Мурманск около 19:00.
Проживание
Тур предусматривает ночевки в туристических палатках.
Стоимость тура на 1 человека – 19700 руб.
Скидки:
- жителям Мурманской области и лицам, имеющим льготы по оплате посещения ООПТ – 880 руб.;
- для тех у кого свой спальник, коврик, палатка цена – 1000 руб.;
- для групп от двух человек (уточняйте при бронировании).
Варианты проживания
Проживание в палатках
Ночевку в палатке в уютной губе с пресной водой.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги инструктора
- Необходимое для прогулки сертифицированное снаряжение
- Питание, указанное в программе (1 завтрак, 2 обеда, 1 ужин)
- Неопреновые тапки, перчатки
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
- Аренда брызгозащитных костюмов и сухих гидрокостюмов (по желанию)
- Питание вне программы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
В путешествии на каяке все вещи мы укладываем в маленькие гермомешки (20 л) и далее в кокпиты каяков. Поэтому вещи, хотя и могут быть не самые ультралегкие, но не должны быть объемными.
1. Снаряжение для стоянки:
- Рюкзак (18–20 л) без каркаса (!), который позволит выйти в однодневный радиальный поход. При этом приехать вы можете с другой сумкой и переложить свои вещи в гермомешки;
Коврик и спальник (комфорт 0 С и ниже) — если свое. Если нет, то снаряжение входит в стоимость.
- палатка — с возможностью разложить отдельно стойки и ткань. Если нет, то снаряжение входит в стоимость;
- сидушка туристическая;
- личная посуда (КЛМН) не объемная, в идеале – складная.
2. Одежда и обувь:
- комплект термобелья – спать комфортнее в теплом х/б, также может потребоваться шапочка, теплые комфортные носки (либо флисовые носки);
- куртка каякера или непродуваемая/непромокаемая, брызгозащитная куртка. Под куртку мы одеваем либо флисовую куртку, либо утепляющий слой из иного синтетического материала. Также можно одеть такие же непромокаемые брюки, под которыми будет синтетическое термобелье. Брызгозащитные куртку и брюки можно арендовать у нас;
- сухой (драйсьют) или неопреновый гидрокостюм. Если неопрен, то в идеале до 3 мм. Мы настоятельно рекомендуем при путешествии по морю обязательно быть в сухом костюме — можно арендовать у нас;
- неопреновые перчатки и тапки. Если у вас их нет, мы выдадим;
- стоит взять с собой синтетическую быстросохнущую шапочку;
- головной убор (кепка, панама, шапочка);
- мембранная куртка или пончо;
- брюки мембранные, либо быстросохнущие;
- термобельё;
- футболка;
- «флиска» или кофта;
- теплая куртка (либо комплект второго теплого термобелья под мембранную куртку);
- носки трекинговые 1 пару, носки обычные 2-3 пары, 1 пару теплые;
- накомарник;
- перчатки;
- короткие резиновые сапоги;
- треккинговые ботинки (невысокие) или кроссовки для радиальных выходов;
- шапка теплая;
- нижнее бельё;
- купальник;
3. Другое:
- очки солнцезащитные;
- средства личной гигиены;
- походное полотенце;
- солнцезащитный крем;
- гигиеническая помада;
- средства от комаров и мошек;
- гермомешок для телефона;
- бутылка для воды;
4. Специальное снаряжение:
- налобный фонарик (для августа-сентября);
- фотоаппарат в гермоупаковке или с подводным боксом(пожеланию);
- удочки для рыбалки;
- личная маленькая аптечка (личные лекарства, противопростудные препараты, лейкопластырь, активированный уголь, ферменты – все зависит от особенностей вашего организма, которые вы наверняка знаете). Помимо личной аптечки будет групповая, но своя не повредит.
- крем для рук;
5. Документы (в непромокаемом боксе или чехле!):
- паспорт в копии и фото на телефоне, либо с собой в своей непромокаемой упаковке;
- медицинский̆страховой полис;
- деньги на непредвиденные расходы.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие есть скидки?
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Можно ли в тур с детьми?
В туре можно участвовать с 18 лет, но если ребёнок в хорошей физической форме и в тандеме с родителями, то допускается участие с 14 лет.
Возможны ли изменения в программе?
Маршрут путешествия напрямую зависит от погодных условий, и поэтому линия маршрута не может быть на 100% указана в программе.
Необходим ли неопреновый костюм?
Неопреновый костюм не нужен, так как он плотный и больше подходит для купания.
От брызг хорошо защищают брызгозащитные костюмы, которые можно взять в аренду у организатора.
Также в аренду можно взять сухие гидрокостюмы.