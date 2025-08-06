1 день

Начало маршрута, движение в зависимости от погоды, ночевка

09:00 Выезд из Мурманска

11:00 Прибытие на место начала похода – Териберский пляж.

11:00-12:00 Подбор снаряжения, инструктаж.

Пообедаем и начинаем наше небольшое путешествие.

В зависимости от погоды, инструктора выберут направление движения – в сторону Териберского водопада и губы Долгой, либо в сторону губы Орловской и Завалишина.

Встанем на ночевку в уютной губе с пресной водой.

Поужинаем и насладимся видами Баренцева моря и прибрежных скал.

