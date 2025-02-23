Собирайтесь в поход из Териберки вместе с нашими гидами

Найдено 3 тура в категории «Многодневные походы» в Териберке, цены от 14 100 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Поход вдоль Баренцева моря к Териберке
Пешая
7 дней
3 отзыва
Поход вдоль Баренцева моря к Териберке
Начало: Мурманск
23 июн в 10:00
9 авг в 10:00
36 000 ₽ за человека
Поход от Териберки к необитаемой бухте на берегу океана
Пешая
2 дня
3 отзыва
Поход от Териберки к необитаемой бухте на берегу океана
Начало: Мурманск
«Поход выходного дня – это всего два дня, именно поэтому в них хочется вместить многое: отдых, детокс, океан, тишину, открытия… В Териберке теперь людно»
5 июл в 10:00
2 авг в 10:00
14 100 ₽ за человека
Поход на каяках по Териберской губе
Прогулки на каяках
2 дня
3 отзыва
Поход на каяках по Териберской губе
Начало: Г. Мурманск
«Откройте для себя суровую северную красоту в двухдневном походе, который подарит вам незабываемые эмоции и впечатления»
2 авг в 10:00
19 700 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • Ю
    Юлия
    23 февраля 2025
    Поход вдоль Баренцева моря к Териберке
    Очередное прекрасное путешествие. На этот раз в Мурманск. Отличная организация от запроса до полного исполнения. Брали индивидуальный тур с личными
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    пожеланиями и запросами, все выполнили на высшем уровне. Мурманск и Териберка прекрасны, гиды отзывчивые и гостеприимные! Нам все очень понравилось. Обязательно и дальше будем путешествовать с Большой страной!

    Очередное прекрасное путешествие. На этот раз в Мурманск. Отличная организация от запроса до полного исполнения. БралиОчередное прекрасное путешествие. На этот раз в Мурманск. Отличная организация от запроса до полного исполнения. БралиОчередное прекрасное путешествие. На этот раз в Мурманск. Отличная организация от запроса до полного исполнения. БралиОчередное прекрасное путешествие. На этот раз в Мурманск. Отличная организация от запроса до полного исполнения. БралиОчередное прекрасное путешествие. На этот раз в Мурманск. Отличная организация от запроса до полного исполнения. БралиОчередное прекрасное путешествие. На этот раз в Мурманск. Отличная организация от запроса до полного исполнения. БралиОчередное прекрасное путешествие. На этот раз в Мурманск. Отличная организация от запроса до полного исполнения. БралиОчередное прекрасное путешествие. На этот раз в Мурманск. Отличная организация от запроса до полного исполнения. Брали
  • А
    Алексей
    10 сентября 2024
    Поход вдоль Баренцева моря к Териберке
    Всё отлично организованно, никаких промашек или косяков, всё чётко.
    Всё отлично организованно, никаких промашек или косяков, всё чётко
  • М
    Мария
    30 августа 2024
    Поход вдоль Баренцева моря к Териберке
    Организатор принимающая сторона большие молодцы! Отдельное спасибо нашим гидам Наталье и Сергею!)
    Организатор принимающая сторона большие молодцы! Отдельное спасибо нашим гидам Наталье и Сергею!)Организатор принимающая сторона большие молодцы! Отдельное спасибо нашим гидам Наталье и Сергею!)Организатор принимающая сторона большие молодцы! Отдельное спасибо нашим гидам Наталье и Сергею!)

Ответы на вопросы от путешественников по Териберке в категории «Многодневные походы»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Поход вдоль Баренцева моря к Териберке
  2. Поход от Териберки к необитаемой бухте на берегу океана
  3. Поход на каяках по Териберской губе
Сколько стоит тур в Териберке в апреле 2025
Сейчас в Териберке в категории "Многодневные походы" можно забронировать 3 тура от 14 100 до 36 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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