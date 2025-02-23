читать дальше пожеланиями и запросами, все выполнили на высшем уровне. Мурманск и Териберка прекрасны, гиды отзывчивые и гостеприимные! Нам все очень понравилось. Обязательно и дальше будем путешествовать с Большой страной!

Очередное прекрасное путешествие. На этот раз в Мурманск. Отличная организация от запроса до полного исполнения. Брали индивидуальный тур с личными