Поход вдоль Баренцева моря к Териберке
Начало: Мурманск
23 июн в 10:00
9 авг в 10:00
36 000 ₽ за человека
Поход от Териберки к необитаемой бухте на берегу океана
Начало: Мурманск
«Поход выходного дня – это всего два дня, именно поэтому в них хочется вместить многое: отдых, детокс, океан, тишину, открытия… В Териберке теперь людно»
5 июл в 10:00
2 авг в 10:00
14 100 ₽ за человека
Поход на каяках по Териберской губе
Начало: Г. Мурманск
«Откройте для себя суровую северную красоту в двухдневном походе, который подарит вам незабываемые эмоции и впечатления»
2 авг в 10:00
19 700 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЮЮлия23 февраля 2025Очередное прекрасное путешествие. На этот раз в Мурманск. Отличная организация от запроса до полного исполнения. Брали индивидуальный тур с личными
- ААлексей10 сентября 2024Всё отлично организованно, никаких промашек или косяков, всё чётко.
- ММария30 августа 2024Организатор принимающая сторона большие молодцы! Отдельное спасибо нашим гидам Наталье и Сергею!)
Ответы на вопросы от путешественников по Териберке в категории «Многодневные походы»
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