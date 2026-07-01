Поход на каяках по Териберской губе
Начало: Г. Мурманск
11 июл в 10:00
22 300 ₽ за человека
Остров Кильдин, маяки и киты - 2026
Старинные маяки и бескрайнее побережье острова. По пути на остров мы встречаем китов и тюленей
19 сен в 10:00
от 42 500 ₽ за человека
Поход от Териберки к необитаемой бухте на берегу океана
Начало: Мурманск
5 сен в 10:00
15 400 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Териберке в категории «2-дневные туры»
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