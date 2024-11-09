Описание тура
Захватывающее путешествие по побережью Баренцева моря
Мы отправимся почти на край света, чтобы ощутить магию северных богов и полюбоваться Северным Сиянием!
Но это еще не все! Мы также исследуем удивительный Кольский полуостров и посетим живописные уголки Териберки. А в завершение нас ждет горячая баня на берегу Северного Ледовитого океана и, конечно, купание!
Программа тура по дням
Встреча друзей
Встреча группы в аэропорту Мурманска до 11:00.
Рекомендуем выбирать рейсы с прибытием до указанного времени.
После этого нас ждет трансфер в посёлок Териберка, который займет от 2 до 3 часов в зависимости от состояния дороги. Мы проедем 130 км, и по пути сможем наблюдать, как тайга постепенно переходит в тундру, а затем в гряду сопок.
По прибытии - заселение в гостинице Норд Пилигримм, где вас ожидают двухместные или трехместные номера. Затем - обед.
Во второй половине дня мы отправимся на экскурсию по Старому поселку Териберка, где посетим множество интересных мест. Одной из главных достопримечательностей станет кладбище кораблей, где можно увидеть старые заброшенные рыболовецкие суда, некогда использовавшиеся для ловли рыбы. Не упустим возможность сделать фотографии на самых северных качелях на фоне живописных пейзажей, а также прогуляемся по песчаному пляжу, наслаждаясь свежим воздухом и великолепными видами на море.
Кроме того, мы посетим ферму с хаски и оленями, а также заглянем в старую школу - историческое здание, отражающее прошлое поселка и являющееся важной частью культурного наследия региона.
Затем направимся к пирсу, откуда отправимся на морскую прогулку в поисках обитателей Баренцева моря. По пути мы проплывем мимо Териберского водопада, где сможем насладиться природой и сделать красивые фотографии.
Обратите внимание, что морская прогулка будет зависеть от погодных условий (время может варьироваться).
Морская прогулка включена в стоимость!
По возвращении в гостиницу нас ждет гастрономический ужин с морскими деликатесами: камчатским крабом, гребешками и морскими ежами.
Ночью мы отправимся на охоту за северным сиянием, чтобы завершить день в атмосфере волшебства и красоты северной природы (с сентября по март; в летний период - прогулки по побережью с наслаждением белыми ночами). Не забудьте подготовить термосы с горячим чаем и одеться потеплее!
Тайминг:
До 11:00 - Встреча группы в Мурманске в аэропорту. Общий Трансфер в Териберку.
14:00-14:30 - Прибытие в гостиницу Норд Пилигрим. Заселение и обед.
15:00-18:00 - Прогулка по Старому поселку.
18:00-20:00 - Морская прогулка для броней после 16.09 включена в стоимость!
20:00-21:00 - Ужин.
22:00-00:00 - Выезд на охоту за северным сиянием (сентябрь-март).
Знакомство с красотами природы и историей
Во второй день нашего приключения в Териберке мы начнем утро с сытного завтрака в гостинице.
После этого отправимся на нашу первую прогулку, чтобы познакомиться с побережьем Баренцева моря и открыть для себя самые живописные локации. Дистанция маршрута составит от 10 до 15 км в зависимости от физической подготовки группы, что станет отличной возможностью насладиться природой и проверить свои силы.
Наша прогулка приведет нас к пляжу Драконьих яиц, где уникальные камни формируют завораживающий ландшафт. Мы также пройдем мимо Териберского водопада, а смотровые площадки на вершинах сопок откроют перед нами захватывающие виды на окрестности и множество озер, расположенных рядом с морем.
После прогулки мы вернемся в гостиницу, чтобы отогреться и обсохнуть, а затем нас ждет сытный обед!
Вечером нас ожидает посещение самой северной бани на берегу моря. После хорошего прогрева мы сможем искупаться в водах Баренцева моря — это стоит того!
Температура воды зимой не опускается ниже 2 градусов, а летом достигает максимума в 11 градусов.
Баня включена в стоимость!
Организация бани возможна при наличии свободных окошек для посещения, в случае если таковых не окажется, заменяем на морскую прогулку
После насыщенного дня мы вернемся в гостиницу, где нас ждет ужин с морскими деликатесами.
Вечером, после отдыха и зарядки телефонов, мы отправимся на охоту за северным сиянием! Этот процесс может показаться простым, но всегда есть свои секреты!
Тайминг:
9:00 - Завтрак
10:00-13:00 Прогулка по природному заповеднику Териберки.
14:00-14:30 - Прибытие в гостиницу и обед.
15:00-19:00 - Свободное время для доп программ
(-айсфлоатинг; Maxiквадроциклы; тундра ретрит; катание в собачьей упряжке)
19:00-21:00 Баня (включена в стоимость с сентября по март)
22:00 - Ужин.
22:00-00:00 - Выезд на охоту за сиянием. Начало приключения! (сентябрь-март)
Прощание с Териберкой
Это крайний день тура, но не менее насыщенный!
Третий завершающий деть нашего путешествия.
Утром, как обычно, мы плотно завтракаем, после собираемся в путь, обратно в Мурманск. Обратный путь займет около 3 часов. По прибытию в город мы отправляемся на экскурсию по знаковым местам. По пути мы обязательно заедем в рыбные и сувенирные лавки.
В Мурманске нас ждёт экскурсионная программа.
Мы посетим Морской вокзал, увидим легендарный Ледокол Ленин, самый первый в истории человечества атомный ледокол!
Сфотографируемся на фоне второго по величине военного памятника, Защитникам Заполярья! Его высота порядка 44 метров и видно его из самых дальних уголков Мурманска.
Ну и отдадим дань памяти. Посетим мемориал Рыбакам и морякам, погибшим в мирное время, и руку атомохода Курск!
При Желании Группы!! Можем Организовать Получение Паспорта Полярника, об это следует сообщить заранее для корректировки тайминга группы
После экскурсии и покупок нас будет ждать обед в одном из уютных ресторанов Мурманска (Тундра, Терраса или Сампо), где мы знакомимся с Арктической кухней, пробуем деликатесы и поделимся эмоциями этого путешествия!
По желанию, перед аэропортом, можем заехать в самый крупный музей за Полярным кругом!!
После нас ждет трансфер в аэропорт и прощание!
Просьба смотреть обратные билеты После 19:00
Тайминг
09:00-10:00 - Завтрак в гостинице
10:00-13:00 - Путь до Мурманска
13:00-15:00 -Экскурсия и сувениры
15:00-17:00 - Обед в ресторане
17:30 - 18:30 - Общий Трансфер в аэропорт
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Общий Трансфер
- 3х разовое питание
- Гостиница, 2х или 3х местные номера
- Работа гида
- Работа координатора
- Морепродукты, гребешок и морской ёж, Камчатский краб
- Морская прогулка 2 часа
- Баня 2 часа
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Аренда удочки при выходе в море
- Ресторан в последний день
- Одноместное размещение при наличии свободных номеров
- Билеты в музей
О чём нужно знать до поездки
Форс Мажор!
Закрытая дорога! Это Север-учитывайте, что погодные условия не подвластны!
В феврале и марте в районе Териберки часто бывают метели, которые могут затруднять передвижение даже в ясную погоду, в связи с этим природным явлением закрывают дорогу!
Дорога на Териберку и из Териберки может быть закрыта на несколько часов или даже на несколько суток.
В таких случаях
Мы не несем ответственности за ваши пропавшие билеты, поэтому рекомендуем приобретать возвратные билеты на вылет из Мурманска, которые можно обменять в случае непогоды и закрытия дороги на Териберку.
Для вашего спокойствия рекомендуем планировать вылет и выезд либо в ночь, либо на следующий день после завершения тура.
Также предупреждаем, что во время закрытия дороги программа может поменяться!!
Это может быть как полностью альтернативный вариант, так и замена нескольких дней.
Альтернативные способы попасть в Териберку или из Териберки, оплачиваются туристами самостоятельно (вездеходы, вертолеты)
О всех ситуациях с дорогой мы предупреждаем заранее!
Туристов не бросаем и даже если дорога закрыта на 3 дня, то проводим альтернативный тур.
Пожелания к путешественнику
Одежда должна соответствовать времени года и прогнозу погоды. Это суровый край, лучше жарко, чем холодно