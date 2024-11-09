1 день

Встреча друзей

Встреча группы в аэропорту Мурманска до 11:00.

Рекомендуем выбирать рейсы с прибытием до указанного времени.

После этого нас ждет трансфер в посёлок Териберка, который займет от 2 до 3 часов в зависимости от состояния дороги. Мы проедем 130 км, и по пути сможем наблюдать, как тайга постепенно переходит в тундру, а затем в гряду сопок.

По прибытии - заселение в гостинице Норд Пилигримм, где вас ожидают двухместные или трехместные номера. Затем - обед.

Во второй половине дня мы отправимся на экскурсию по Старому поселку Териберка, где посетим множество интересных мест. Одной из главных достопримечательностей станет кладбище кораблей, где можно увидеть старые заброшенные рыболовецкие суда, некогда использовавшиеся для ловли рыбы. Не упустим возможность сделать фотографии на самых северных качелях на фоне живописных пейзажей, а также прогуляемся по песчаному пляжу, наслаждаясь свежим воздухом и великолепными видами на море.

Кроме того, мы посетим ферму с хаски и оленями, а также заглянем в старую школу - историческое здание, отражающее прошлое поселка и являющееся важной частью культурного наследия региона.

Затем направимся к пирсу, откуда отправимся на морскую прогулку в поисках обитателей Баренцева моря. По пути мы проплывем мимо Териберского водопада, где сможем насладиться природой и сделать красивые фотографии.

Обратите внимание, что морская прогулка будет зависеть от погодных условий (время может варьироваться).

По возвращении в гостиницу нас ждет гастрономический ужин с морскими деликатесами: камчатским крабом, гребешками и морскими ежами.

Ночью мы отправимся на охоту за северным сиянием, чтобы завершить день в атмосфере волшебства и красоты северной природы (с сентября по март; в летний период - прогулки по побережью с наслаждением белыми ночами). Не забудьте подготовить термосы с горячим чаем и одеться потеплее!

Тайминг:

До 11:00 - Встреча группы в Мурманске в аэропорту. Общий Трансфер в Териберку.

14:00-14:30 - Прибытие в гостиницу Норд Пилигрим. Заселение и обед.

15:00-18:00 - Прогулка по Старому поселку.

18:00-20:00 - Морская прогулка для броней после 16.09 включена в стоимость!

20:00-21:00 - Ужин.

22:00-00:00 - Выезд на охоту за северным сиянием (сентябрь-март).

