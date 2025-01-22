1 день

Прибытие в Мурманск. Экскурсия по столице Заполярья и охота на северное сияние

Вы самостоятельно прибываете в город-герой Мурманск авиа- или ж/д транспортом.

Советуем прибытие до 13:00, чтобы у вас осталось время на дорогу в отель.

Заселение в отель по международным стандартам начинается с 14:00 (время заселения в отель может быть изменено/отличаться, в случае переноса времени заселения, вещи можно оставить в камере хранения).

Время сбора группы 14:00 по адресу: пл. Пять углов, ул. Воровского 5/23, холл отеля Меридиан (точное время укажет гид накануне).

Мы отправимся в один из ресторанов города на комплексный обед из нескольких блюд, познакомимся друг с другом и обсудим планы на день.

Вы можете заказать дополнительные позиции по меню (оплачивается самостоятельно).

Маршрут экскурсии:

Морской вокзал и атомный ледокол "Ленин" — первое на планете судно с ядерной установкой.

Мемориал "Морякам, погибшим в мирное время": башня, стилизованная под маяк, корабельный якорь и часть рубки, поднятой с подводной лодки "Курск", храм Спас-на- Водах.

Мемориал "Защитникам Советского Заполярья" (в народе "Алеша") — белоснежная фигура солдата высотой более 35 метров.

Памятник "Ждущая— трогательный и изящный памятник, собирательный образ всех женщин, которые ждут возвращения своих мужей, сыновей и отцов.

После экскурсии у вас будет свободное время отдохнуть, заселиться в отель и поужинать в ресторане, приобрести сувениры на память.

Выезжаем на фотоохоту!

Северное сияние — это природное явление, и никто не сможет гарантировать его появления.

Важно! Выезд осуществляется по благоприятным прогнозам, при отсутствии минимальных шансов, выезд может быть отменен и перенесен на следующий день.

Это поразительное природное явление не оставляет равнодушным даже тех, кто, казалось бы, привык к чудесным переливам цвета на ночном небе. Что уж говорить о тех, кто увидел его впервые! В черте города понаблюдать за горящими на небе всполохами не получится. Вся красота раскрывается вдали от городских огней, на просторах северной природы.

Сбор группы у отеля Меридиан.

Точное время гид сообщит накануне.

Просьба не опаздывать и всегда оставаться на связи, так как Северное сияние — природное явление, время выезда может измениться.

Охота может занимать несколько часов, убедительно просим позаботиться о теплой одежде и обуви заранее!

Во время поиска, гид не только расскажет детали и правила съемки, но и поведает о чудесах, которые связаны с Северным сиянием, природе его возникновения, легендах и тайнах уникального явления.

Фотосъемка во время сияния включена в стоимость.

Во время съемки необходимо внимательно слушать гида, соблюдать технику безопасности, отключать вспышку на фотокамерах.

ВАЖНО! Гид-фотограф делает по несколько общих групповых снимков, после фото каждого участника.

Если длительность вспышки позволит, вы можете сделать несколько дополнительных снимков.

Возвращаемся в Мурманск, к месту старта.

Важно! В случае неудачной поездки в первый день, повторный выезд на охоту за Северным Сиянием при благоприятном прогнозе.