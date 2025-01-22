Программа тура по дням
Прибытие в Мурманск. Экскурсия по столице Заполярья и охота на северное сияние
Вы самостоятельно прибываете в город-герой Мурманск авиа- или ж/д транспортом.
Советуем прибытие до 13:00, чтобы у вас осталось время на дорогу в отель.
Заселение в отель по международным стандартам начинается с 14:00 (время заселения в отель может быть изменено/отличаться, в случае переноса времени заселения, вещи можно оставить в камере хранения).
Время сбора группы 14:00 по адресу: пл. Пять углов, ул. Воровского 5/23, холл отеля Меридиан (точное время укажет гид накануне).
Мы отправимся в один из ресторанов города на комплексный обед из нескольких блюд, познакомимся друг с другом и обсудим планы на день.
Вы можете заказать дополнительные позиции по меню (оплачивается самостоятельно).
Маршрут экскурсии:
Морской вокзал и атомный ледокол "Ленин" — первое на планете судно с ядерной установкой.
Мемориал "Морякам, погибшим в мирное время": башня, стилизованная под маяк, корабельный якорь и часть рубки, поднятой с подводной лодки "Курск", храм Спас-на- Водах.
Мемориал "Защитникам Советского Заполярья" (в народе "Алеша") — белоснежная фигура солдата высотой более 35 метров.
Памятник "Ждущая— трогательный и изящный памятник, собирательный образ всех женщин, которые ждут возвращения своих мужей, сыновей и отцов.
После экскурсии у вас будет свободное время отдохнуть, заселиться в отель и поужинать в ресторане, приобрести сувениры на память.
Выезжаем на фотоохоту!
Северное сияние — это природное явление, и никто не сможет гарантировать его появления.
Важно! Выезд осуществляется по благоприятным прогнозам, при отсутствии минимальных шансов, выезд может быть отменен и перенесен на следующий день.
Это поразительное природное явление не оставляет равнодушным даже тех, кто, казалось бы, привык к чудесным переливам цвета на ночном небе. Что уж говорить о тех, кто увидел его впервые! В черте города понаблюдать за горящими на небе всполохами не получится. Вся красота раскрывается вдали от городских огней, на просторах северной природы.
Сбор группы у отеля Меридиан.
Точное время гид сообщит накануне.
Просьба не опаздывать и всегда оставаться на связи, так как Северное сияние — природное явление, время выезда может измениться.
Охота может занимать несколько часов, убедительно просим позаботиться о теплой одежде и обуви заранее!
Во время поиска, гид не только расскажет детали и правила съемки, но и поведает о чудесах, которые связаны с Северным сиянием, природе его возникновения, легендах и тайнах уникального явления.
Фотосъемка во время сияния включена в стоимость.
Во время съемки необходимо внимательно слушать гида, соблюдать технику безопасности, отключать вспышку на фотокамерах.
ВАЖНО! Гид-фотограф делает по несколько общих групповых снимков, после фото каждого участника.
Если длительность вспышки позволит, вы можете сделать несколько дополнительных снимков.
Возвращаемся в Мурманск, к месту старта.
Важно! В случае неудачной поездки в первый день, повторный выезд на охоту за Северным Сиянием при благоприятном прогнозе.
Край света, бескрайняя тундра и океан. Териберка
Завтрак в отеле (при выборе тарифа с проживанием).
Сбор группы в Териберку, гид сообщит время выезда накануне, ориентировочное время выезда 8:00 (время может меняться, зависит от погодных условий).
Встречаемся в холле отеля Меридиан, пл. Пять углов, ул. Воровского, 5/23, Мурманск.
На второй день нас ждет поездка в Териберку — край света, где бескрайняя тундра встречается с океаном.
Вы увидите кладбище затонувших кораблей, природный парк "Териберка" с его водопадами и пляжами, а также места съемок знаменитого фильма "Левиафан".
Переезд через бескрайнюю тундру навстречу океану Дорога в Териберку займет около 2,5 часов в одну сторону.
Сам путь будет пролегать через удивительные и невероятные просторы северной тундры.
По пути мы сделаем несколько остановок, чтобы запечатлеть красоту Севера на фотопленку.
По дороге гид расскажет увлекательные факты из истории этого удивительного края.
Природный парк Териберка На площади в несколько тысяч гектар расположен природный парк «Териберка», в котором обеспечивается сохранение природных объектов с высокой ценностью.
Среди основных мест, входящих в территорию парка, мы посетим:
- водопад Батарейский, воды которого ниспадают из Малого Батарейского озера;
- пляж драконьих яиц, путешествуя по пляжу, вы сможете сделать множество атмосферных фотографий.
В период снежной зимы, когда до пляжа «Драконьи яйца», Батарейского водопада и других природных достопримечательностей пешком не добраться, мы воспользуемся снегоходными санями.
Обед с видом на океан и чарующие красоты Териберки.
В тур включен комплексный обед из нескольких блюд: уха с нежным филе морской рыбы, на выбор мясное или рыбное блюдо с гарниром, морс из свежих северных ягод.
Важно! По независящим от компании причинам обед может быть отменен (отключение воды, электричества), если о технической причине известно заранее берем ланч-боксы.
Прощаемся с Териберкой и океаном.
Возвращаемся в Мурманск, день был яркий на впечатления и полон эмоций.
Мы уверены Териберка попала в самое сердце и останется с вами навсегда!
Гид сообщит время финиша накануне, ориентировочное время прибытия 19:00 (время может меняться, зависит от погодных условий).
Свободное время.
В случае неудачной поездки в первый день, повторный выезд на охоту за Северным Сиянием при благоприятном прогнозе.
Выезд осуществляется по благоприятным прогнозам погоды и северного сияния, в случае неблагоприятного прогноза, выезд отменяется.
Этнический парк. В гостях у саамов
Третий день будет посвящен знакомству с культурой и бытом саамов — коренного народа Кольского полуострова.
Вы посетите этническую деревню, поиграете в традиционные игры, покатаетесь на оленьих упряжках и попробуете саамскую кухню.
В этот день вас ждут новогодние сюрпризы и подарки, которые сделают ваше путешествие еще более запоминающимся.
Завтрак в отеле (при выборе тарифа с проживанием).
Сбор группы, гид сообщит время выезда накануне, ориентировочное время выезда 12:00 (время может меняться).
Встречаемся в холле отеля Меридиан, пл. Пять углов, ул. Воровского, 5/23, Мурманск.
Приезжаем в этническую деревню.
Наш путь составит 2-2,5 часа.
Этническая деревня — это настоящий музей под открытым небом!
Мы увидим национальные постройки саамов, познакомимся с представителями животного мира Кольского полуострова: оленями, хаски.
Программа дня:
- истории и легенды: у горящего очага вы услышите увлекательные истории и легенды о коренных народах Крайнего Севера;
- активные игры: участвуйте в традиционных играх: метание аркана, стрельба из лука, саамский футбол;
- уникальные объекты и артефакты: исследуйте уникальные объекты и артефакты саамов, которые расскажут вам о жизни и быте этого удивительного народа;
- кормление животных: получите удовольствие от кормления северных оленей, тибетского яка и ослика;
- катание на оленьей упряжке: в зимний период вас ждет незабываемое катание на оленьей упряжке, которое подарит вам массу ярких впечатлений.
Традиционный саамский обед с ухой, котлета из оленины или рыба с гарниром, традиционный саамский напиток из местных трав. Представитель саамской деревни расскажет вам о традициях и культуре этого удивительного народа.
Возвращение в Мурманск.
В случае неудачной поездки в первый день, повторный выезд на охоту за Северным Сиянием при благоприятном прогнозе.
Выезд осуществляется по благоприятным прогнозам погоды и северного сияния, в случае неблагоприятного прогноза, выезд отменяется.
Завершение программы. Свободное время в Мурманске
Завершающий день тура предоставит вам возможность прогуляться по празднично украшенному Мурманску, попробовать деликатесы арктической кухни и приобрести сувениры на память.
Вы сможете насладиться атмосферой новогоднего города, посетить местные рестораны и кафе, а также сделать последние покупки перед отъездом.
Выселение из гостиниц по международным стандартам 12:00.
В каждом отеле есть камеры для хранения вещей, вы сможете оставить их и прогуляться по городу самостоятельно.
Рекомендуем в этот день посетить такие рестораны как «Тундра», «Царская Охота» или «Терраса», в которых вы можете попробовать деликатесы арктической кухни.
В последний день тура вы можете планировать вылет на любое время.
Проживание
Стоимость туры на 1 человека в зависимости от выбранного тарифа и дат проведения, руб:
|Стандарт
(без проживания)
|Комфорт
(Гостиница 69 параллель)
|Комфорт +
(Отель Меридиан 4*, отель Космос)
|Комфорт +
(Отель Азимут)
|43 500
|52 500
|63 500
|80 700
|доплата за одноместное
|8 500
|15 750
|30 300
Одноместное размещение возможно за доп. плату, при приобретении тарифов Комфорт и Комфорт+.
Варианты проживания
Конгресс-отель «Меридиан» 4*, г. Мурманск
Конгресс-отель «Меридиан» находится в городе Мурманск. Здесь созданы хорошие условия для комфортного проживания и отдыха.
Номера оснащены необходимой техникой и обставлены мягкой мебелью. Во всех номерах установлена телефонная система, с междугородним и международным доступом.
Пообедать или поужинать можно в близлежащих кафе или ресторанах. Также рядом имеются продуктовые магазины и торговые палатки.
Отель Cosmos, Murmansk 4
Здесь к Вашим услугам баня, бассейн, салон красоты, автостоянка и беспроводной доступ в интернет. Вниманию представлены номера различных категорий. Абсолютно в каждом имеется телевизор, удобная мебель, сплит-система, холодильник и просторная ванная комната с набором одноразовых средств личной гигиены. Из окон открывается красивый вид.
Отель 69 параллель
Располагается в 8 минутах езды от центра города, в живописной лесопарковой зоне Мурманска, долине «Уют» - месте проведения международных соревнований по зимним видам спорта. Гостиница удобно расположена рядом с остановками общественного транспорта, в непосредственной близости от легкоатлетического манежа и главного проспекта нашего города.
Местоположение позволяет гостям быстро и без дополнительных затрат доехать до центральной площади «Пять Углов», ж/д и морского вокзалов, увидеть главные достопримечательности города-героя Мурманска.
Комфортные номера различных категорий, включая номер для людей с ограниченными физическими возможностями. В каждом номере отдельная ванная комната, бесплатный wi-fi, телевизор, холодильник и другие удобства. Доступно размещение с животными в коттеджах по предварительному запросу.
К вашим услугам работает кафе, круглосуточная комната бытового самообслуживания, багажная и лыжная комнаты.
Отель Азимут 4
«AZIMUT Сити Отель Мурманск» находится в центре. В числе удобств Wi-Fi, парковка, банкомат, бизнес-центр, тренажерный зал, сауна, солярий, массажный кабинет. Интерьер номеров выполнен в едином стиле, в каждом из них имеется удобная мебель, телевизор, холодильник, сейф, мини-бар и телефон.
В ресторане «Арктика» каждое утро накрывается завтрак "шведский стол". С 18:00 до 23:00 проходит ужин a la carte.
В шаговой доступности расположен художественный и краеведческий музеи, филармония, театр кукол, сквер Центральный. Поездка до аэропорта на машине займет 40-50 минут.
Как и все представители сети «AZIMUT», этот отель работает по SMART-концепции.
Интерьер номеров выполнен в едином стиле, в каждом из них имеется удобная и функциональная мебель, телевизор с плоским экраном, кабельное телевидение, небольшой холодильник, сейф, мини-бар и телефон. Собственный санузел оснащен качественной сантехникой, феном и гигиеническими принадлежностями.
На территории работает несколько заведений. В ресторане «Арктика» каждое утро накрывается завтрак по системе "шведский стол". С 18:00 до 23:00 в ресторане проходит ужин a la carte, где гости могут отведать изысканные блюда европейской кухни, легкие закуски, вкуснейшие десерты, а также насладиться лучшими сортами вин из богатой винной карты. В уютном DELI Cafe можно заказать чашечку ароматного кофе, свежую выпечку или сэндвичи. Круглосуточно работает лобби-бар, предлагающий как алкоголь, так и насыщенные вкусом кофе и чай. Также в отеле можно воспользоваться услугой доставки еды и напитков в номер.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в Мурманске (при выборе тарифа с проживанием)
- Обзорная экскурсия по городу
- Териберка
- Этническая деревня
- 2 выезда за Северным сиянием:1 обязательный1 бонусный при благоприятном прогнозе (в случае неудачи в 1 день)
- 1 обязательный
- 1 бонусный при благоприятном прогнозе (в случае неудачи в 1 день)
- Входные билеты: ледокол Ленин (при наличии билетов) природный парк Териберкасаамские мотивы
- Ледокол Ленин (при наличии билетов)
- Природный парк Териберка
- Саамские мотивы
- Питание: завтраки в отеле (при выборе тарифа с проживанием), обеды 1-3 день
- Услуги гида
- Транспортное сопровождение
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
- Размещение в Мурманске, при выборе тарифа без проживания
- Одноместное размещение в отеле
- Завтраки (при выборе тарифа без проживания), ужины
- Сувенирная продукция
- Туристический налог (оплачивается при заселении) - 100 руб/чел (сутки)
- Трансферы из/в аэропорт
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда и обувь.
Термобелье, теплую зимние куртку и штаны, высокую теплую зимнюю обувь, шапку, шарф, перчатки (берите с собой запасные вещи).
Документы, деньги и др.
Паспорт, полис ОМС, наличные деньги, портативная зарядка, предметы личной гигиены, личная аптечка, рюкзак для личных вещей.
Перекус, вода.
Возможно закрытие ресторанов из-за погодных условий, веерных отключений и др., лучше всего всегда иметь с собой перекус, бутылку воды, небольшой дорожный термос (по желанию).
Важная информация о туре
- Дорога в Териберку в зимнее время может быть закрыта из-за погодных условий, мы не рискуем вашей безопасностью и перенесем поездку на другое популярное направление Кировск. Мы посетим главные достопримечательности и арт-пространства.
- Териберка – это отдаленный от цивилизации поселок, редко, но бывают перебои с электричеством и водоснабжением, рестораны на это время закрыты для обслуживания. Включенный в стоимость обед может быть отменен, менеджер оповестит вас заранее, чтобы было время запастись перекусом, а сама стоимость будет пересчитана.
- Очередность посещения каждого объекта может быть изменена.
- Компания оставляет за собой право изменить порядок экскурсий в рамках тура. Вас обязательно поставят в известность заранее.
- В зимнее время перемещение по природному парку Териберка происходит в снегоходных санях, оплачивается дополнительно по необходимости.
В какое время шансы увидеть сияние выше?
Сезон северного сияния на Кольском открывается с 1 сентября и продолжается до апреля. Шансы и вероятность увидеть красочное явление примерно одинаковы в любое время. Главные условия: солнечная активность и подходящие погодные условия.
Наши гиды всегда ориентируются на несколько факторов и выбирают максимально удачный день для фотоохоты.
Есть ли гарантии увидеть северное сияние?
Северное сияние – это природное явление, и мы не можем дать 100% гарантии, что вы его увидите. Выезды на охоту мы планируем только на дни, когда вероятность увидеть сияние высока. Если же прогноз неблагоприятный, мы предложим вам перенести поездку на более подходящий день.
Возможно ли увидеть северное сияние как на большинстве фотографий?
Большинство фотографий проходят цветокоррекцию и профессиональную обработку. Северное сияние всегда разное, предугадать какими цветами оно разольется в небе невозможно, также стоит помнить о том, что в объективе фотокамеры цвета будут ярче.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Условия трансфера к месту начала тура и обратно
Трансфер не входит в стоимость тура, туристы могут самостоятельно добраться до места старта и обратно с помощью сервисов такси или запросить у наших менеджеров аэропорт-отель-аэропорт 1 500 руб. в одну сторону, ЖД-отель-ЖД 500 руб. в одну сторону.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
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Отзывы и рейтинг
За три полных дня нам показали все, что было возможно. Идеальные семейные выходные! Обязательное вернемся на Кольский за китами - гештальт не закрыт!)