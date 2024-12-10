Описание тура
Кольский полуостров это русский Север и он очень прекрасен! Здесь переплелись три природные зоны: тундра, лесотундра и тайга. Каждая из них наложила отпечаток на ландшафт, флору и фауну региона. Тут встречаются два моря Белое и Баренцево, а в небе северное сияние. Если вы хотите узнать больше о самом отдаленном и суровом регионе России, добро пожаловать в тур по Кольскому полуострову.
В туре мы будем обедать морепродуктами и олениной, а, если нам позволит погода, мы выйдем в море в поисках китов. Это не опечатка, в Баренцево море и правда приплывают огромные млекопитающие в поисках рыбы и возможно нам повезет встретить одного из них.
Также, нас ждут огромные качели с видом на море, пляж драконьих яиц, кладбище заброшенных кораблей и очень много интересных мест Кольского полуострова.
Программа тура по дням
Мурманск
В 12 часов мы встречаемся в аэропорту Мурманска и едем в город забрать тех, кто прилетел на день раньше. Сегодня у нас будет ознакомительная экскурсия по Мурманску - самому крупному городу полуострова.
Начнем мы с мемориала морякам, погибшим в мирное время, где гид расскажет про подлодку Курск, которая затонула неподалеку в Баренцевом море. Затем отправимся к памятнику Алёша. Вообще-то правильное название этого памятника — мемориал Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны. Но в народе прижилось более короткое и емкое — Алёша. Этот памятник стоит на одной из самых высоких сопок в Мурманске. Алеша смотрит на Кольский залив с высоты 200 метров, так что виды оттуда потрясающие.
По пути заедем на памятники Печке и Ждущей, чтобы погрузиться в историю и атмосферу города. Далее отправимся на морской вокзал, где вы сможете попробовать морские деликатесы и подкрепиться, и, конечно же, увидеть Ледокол Ленин - первое в мире судно с ядерной энергетической установкой. Единственный в городе объект культурного наследия федерального значения. Едем заселяться в гостиницу и набираться сил. Вечером отправимся вместе в ресторан, чтобы лучше познакомиться и пообщаться в теплой атмосфере.
Мурманск - Териберка
Завтракаем и отправляемся на встречу приключениям в Териберку.
По дороге остановимся полюбоваться ветряными мельницами и тундрой. Только представьте, под покровом бедной растительности скрывается вечная мерзлота, а на дне большинства озер лед не тает даже летом и это целых 10% нашей страны.
По приезду, если позволит погода, мы сразу отправимся на 3-х часовую морскую прогулку. Самые высокие шансы встретить китов с мая до конца лета, когда они заходят в бухту полакомиться рыбой, но в другие месяцы тоже есть шанс встречи с ними. Также в море круглый год можно встретить косаток, дельфинов и тюленей - это его постоянные обитатели.
После прогулки мы пообедаем морепродуктами и пойдём изучать окрестности Териберки. Нас ждут огромные качели с видом на море, пляж драконьих яиц и, конечно же, кладбище заброшенных кораблей. Если погода будет хорошая, то сходим до Батарейского водопада, где вьют свои гнезда чайки, бакланы и утки, а иногда на каменистых пляжах, далеко внизу, можно разглядеть тюленей.
Погода не всегда бывает пригодной для купания, вода практически не прогревается, но все-таки не упустите возможность искупаться в суровом северном море и возьмите с собой полотенца. После насыщенного дня выдвигаемся в Мурманск отдыхать в отеле.
Этническая деревня - Хибины
Сегодня мы уезжаем в Хибины, по пути заедем в Этническую деревню. Это не просто туристическое место, тут стараются остановить время и не потерять культуру и историю местных народов, учитывая каждую мелочь. Мы посетим самый большой чум России, сооружение коренных кочевых народов, покормим с руки северных оленей, кроликов, тибетского яка и поиграем с хаски.
Затем мы поднимемся на канатной дороге на вершину горы Айкуайвенчорр, откуда открываются панорамные виды на Кировск и окрестности. С вершины горы видно озеро Большой и Малый Вудъявр и живописные скалистые долины.
После обеда мы поедем на внедорожниках в Хибины. Это невысокий горный массив с плоскими вершинами и крутыми склонами. Природа в Хибинах необычайно красива: там есть густые хвойные леса и голая тундра. Дорога будет проходить по ущельям по направлению к поисково-спасательной станции Куэльпорр, вблизи которой находится один из красивейших водопадов Хибин, который называется Рисйок. По дороге мы посетим озеро Сердцевидное и Длинное.
После активного дня мы заселяемся в гостиницу в Кировске и расслабляемся.
Ловозерские тундры - Аэропорт
Сегодня нас ждут Ловозерские тундры это одни из самых древних гор нашей планеты. На западе они граничат с живописным Умбозером, на востоке прилегают к Ловозеру, а с севера и юга горы обрамляет суровая русская тайга.
По приезду мы возьмем с собой перекус и отправимся на вершину горы Аллуайв - это одна из самых высоких вершин Ловоозерских тундр, и как вы уже поняли, виды оттуда потрясающие. В неспешном темпе, двигаясь к вершине, нам будут открываться панорамные виды на Умбозеро, а с вершины мы увидим горные цирки. Цирк - это отвесные скалы ледникового происхождения, похожие на чаши диаметром несколько километров со стенами высотой до 250 метров.
Насладившись перекусом и окружающими видами, мы спустимся к машине и поедем в сторону города. В аэропорту Мурманска мы будем примерно к 19 часам, так что билеты берите не раньше 20:30, чтобы успеть пройти регистрацию.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Мы будем передвигаться все вместе на комфортном микроавтобусе, а в Териберке у нас будет групповой выход в море на 3 часа
- Двухместные номера в комфортной гостинице и завтрак 2-4 дни программы. Две ночи мы будем в Мурманске и одну ночь в Кировске
- Все платные проходы и взносы на локации (кроме дополнительных развлечений)
- Сопровождение гидом на протяжении всего маршрута
Что не входит в цену
- Дорога до Мурманска из дома и обратно
- Питание (обед и ужин)
- Дополнительные развлечения
Пожелания к путешественнику
Почтение к местным жителям и остальным участникам тура. Уважать культуру и обычаи региона. Корректное поведение во время путешествия и пунктуальность. Выполнять рекомендации тур лидера или искать компромисс и оговаривать взаимоудобный вариант устраивающий обе стороны.