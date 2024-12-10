1 день

Мурманск

В 12 часов мы встречаемся в аэропорту Мурманска и едем в город забрать тех, кто прилетел на день раньше. Сегодня у нас будет ознакомительная экскурсия по Мурманску - самому крупному городу полуострова.

Начнем мы с мемориала морякам, погибшим в мирное время, где гид расскажет про подлодку Курск, которая затонула неподалеку в Баренцевом море. Затем отправимся к памятнику Алёша. Вообще-то правильное название этого памятника — мемориал Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны. Но в народе прижилось более короткое и емкое — Алёша. Этот памятник стоит на одной из самых высоких сопок в Мурманске. Алеша смотрит на Кольский залив с высоты 200 метров, так что виды оттуда потрясающие.

По пути заедем на памятники Печке и Ждущей, чтобы погрузиться в историю и атмосферу города. Далее отправимся на морской вокзал, где вы сможете попробовать морские деликатесы и подкрепиться, и, конечно же, увидеть Ледокол Ленин - первое в мире судно с ядерной энергетической установкой. Единственный в городе объект культурного наследия федерального значения. Едем заселяться в гостиницу и набираться сил. Вечером отправимся вместе в ресторан, чтобы лучше познакомиться и пообщаться в теплой атмосфере.

