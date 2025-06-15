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Туры к Китам

Найдено 3 тура в категории «Киты» в Териберке, цены от 34 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Кольская кругосветка за 5 дней: киты, снегоступы, хаски, снегоходы, Териберка и океан
На снегоходах
На снегоступах
5 дней
26 отзывов
Кольская кругосветка за 5 дней: киты, снегоступы, хаски, снегоходы, Териберка и океан
А что, если мы пригласим вас на уникальную активную программу на 5 дней, которую вам больше не предложит никто?
«14:00 - выход в море за китами (доп»
8 апр в 10:00
1 апр в 10:00
от 85 000 ₽ за человека
Териберка. Киты на Баренцевом море
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Териберка. Киты на Баренцевом море
Начало: Россия, Мурманск
«Приглашаем вас в незабываемое путешествие по побережью Баренцева моря, в живописный поселок Териберка, где киты — это частые гости»
19 июл в 10:00
26 июл в 10:00
от 34 000 ₽ за человека
Северное сияние и киты на Баренцевом море
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Северное сияние и киты на Баренцевом море
Начало: Мурманск
«Здесь очень красивая арктическая природа, кроме сияния есть киты в Баренцевом море, тундра, заброшенные поселки, горы и натуральные свежие морепродукты»
22 авг в 10:00
29 авг в 10:00
от 34 000 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Саида
    15 июня 2025
    Териберка. Киты на Баренцевом море
    Добрый день! Все прошло замечательно! Незабываемые впечатления! Огромное спасибо гиду и водителю! Очень хорошие и добрые люди! Ещё раз обязательно поеду Вашей турфирмой! Мне все понравилось! Доверие к Вам на все 100!
  • С
    Станислав
    27 мая 2025
    Териберка. Киты на Баренцевом море
    Все было классно, я и не думал что туризм на севере может быть таким классным, мои ожидания превзошли
  • А
    Александр
    20 мая 2025
    Териберка. Киты на Баренцевом море
    Было всё великолепно Удалось искупаться в Баренцевом море +1
    Было всё великолепноБыло всё великолепноБыло всё великолепно
  • Е
    Елизавета
    16 апреля 2025
    Северное сияние и киты на Баренцевом море
    Здравствуйте, хотела бы выразить Вам огромную благодарность за организованный отдых. Север принял нас со всем изобилием и благодушием. Мы видели
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    всеее: киты, сияние, флоатинг и красивейшую природу. Отдельное спасибо за гида. Алена нас поразила в самое сердечко. Грамотная, комфортная, нам было здорово! Еще раз спасибо ❤️

  • Т
    Тимур
    2 декабря 2023
    Северное сияние и киты на Баренцевом море
    Отличный тур, увлекательно было начиная с аэропорта в г. Мурманск и до самой отправки назад.
    Отличный тур, увлекательно было начиная с аэропорта в г. Мурманск и до самой отправки назадОтличный тур, увлекательно было начиная с аэропорта в г. Мурманск и до самой отправки назадОтличный тур, увлекательно было начиная с аэропорта в г. Мурманск и до самой отправки назадОтличный тур, увлекательно было начиная с аэропорта в г. Мурманск и до самой отправки назадОтличный тур, увлекательно было начиная с аэропорта в г. Мурманск и до самой отправки назадОтличный тур, увлекательно было начиная с аэропорта в г. Мурманск и до самой отправки назадОтличный тур, увлекательно было начиная с аэропорта в г. Мурманск и до самой отправки назад
  • К
    Ксения
    23 ноября 2023
    Северное сияние и киты на Баренцевом море
    Насыщенная, интересная программа. Отличный, профессиональный гид, у нас была Алена, профессионально всех сфотографировала с сиянием. Понравилось, как Алена организовывала группу,
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    отвечала на все вопросы, спокойно реагировала на все хотелки и события. Что хочется улучшить в программе: давать на прогулках свободное время. Например, прогулка по Териберке перед выездом в аэропорт сначала предполагалась по времени в своем темпе, а потом пошли всей группой. А напоследок хотелось спокойно погулять и насладиться видами, и может посидеть просто в кафешке, а не лезть опять через сугробы. Сократить морскую прогулку зимой: все было классно, пока не замерзли и половину группу не укачало. Я бы оставила максимум 1,5 часа, покататься, забрать дайвера, попробовать морепродукты и вернуться в порт. Нет никакого смысла делать круги по бухте, когда зимой в ней нет китов. Очень красивые места и северная природа. Комфортные условия (автобус, проживание), но есть еще над чем поработать. Диван для третьего человека в коттедже в 45 причале точно не предполагался, как спальное место. И сам коттедж идеален для двоих, в предбанник втроем даже зайти нельзя. Еще можно сдавать в аренду зимнюю одежду, которую тяжело с собой везти или нет смысла покупать ради выходных: большие сапоги, объемные куртки для морской прогулки.

Ответы на вопросы от путешественников по Териберке в категории «Киты»

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  1. Кольская кругосветка за 5 дней: киты, снегоступы, хаски, снегоходы, Териберка и океан
  2. Териберка. Киты на Баренцевом море
  3. Северное сияние и киты на Баренцевом море
Сколько стоит тур в Териберке в июле 2025
Сейчас в Териберке в категории "Киты" можно забронировать 3 тура от 34 000 до 85 000. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Забронируйте тур в Териберке на 2025 год по теме «Киты», 32 ⭐ отзыва, цены от 34000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь