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отвечала на все вопросы, спокойно реагировала на все хотелки и события. Что хочется улучшить в программе: давать на прогулках свободное время. Например, прогулка по Териберке перед выездом в аэропорт сначала предполагалась по времени в своем темпе, а потом пошли всей группой. А напоследок хотелось спокойно погулять и насладиться видами, и может посидеть просто в кафешке, а не лезть опять через сугробы. Сократить морскую прогулку зимой: все было классно, пока не замерзли и половину группу не укачало. Я бы оставила максимум 1,5 часа, покататься, забрать дайвера, попробовать морепродукты и вернуться в порт. Нет никакого смысла делать круги по бухте, когда зимой в ней нет китов. Очень красивые места и северная природа. Комфортные условия (автобус, проживание), но есть еще над чем поработать. Диван для третьего человека в коттедже в 45 причале точно не предполагался, как спальное место. И сам коттедж идеален для двоих, в предбанник втроем даже зайти нельзя. Еще можно сдавать в аренду зимнюю одежду, которую тяжело с собой везти или нет смысла покупать ради выходных: большие сапоги, объемные куртки для морской прогулки.