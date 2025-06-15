Кольская кругосветка за 5 дней: киты, снегоступы, хаски, снегоходы, Териберка и океан
А что, если мы пригласим вас на уникальную активную программу на 5 дней, которую вам больше не предложит никто?
«14:00 - выход в море за китами (доп»
8 апр в 10:00
1 апр в 10:00
от 85 000 ₽ за человека
Териберка. Киты на Баренцевом море
Начало: Россия, Мурманск
«Приглашаем вас в незабываемое путешествие по побережью Баренцева моря, в живописный поселок Териберка, где киты — это частые гости»
19 июл в 10:00
26 июл в 10:00
от 34 000 ₽ за человека
Северное сияние и киты на Баренцевом море
Начало: Мурманск
«Здесь очень красивая арктическая природа, кроме сияния есть киты в Баренцевом море, тундра, заброшенные поселки, горы и натуральные свежие морепродукты»
22 авг в 10:00
29 авг в 10:00
от 34 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССаида15 июня 2025Добрый день! Все прошло замечательно! Незабываемые впечатления! Огромное спасибо гиду и водителю! Очень хорошие и добрые люди! Ещё раз обязательно поеду Вашей турфирмой! Мне все понравилось! Доверие к Вам на все 100!
- ССтанислав27 мая 2025Все было классно, я и не думал что туризм на севере может быть таким классным, мои ожидания превзошли
- ААлександр20 мая 2025Было всё великолепно Удалось искупаться в Баренцевом море +1
- ЕЕлизавета16 апреля 2025Здравствуйте, хотела бы выразить Вам огромную благодарность за организованный отдых. Север принял нас со всем изобилием и благодушием. Мы видели
- ТТимур2 декабря 2023Отличный тур, увлекательно было начиная с аэропорта в г. Мурманск и до самой отправки назад.
- ККсения23 ноября 2023Насыщенная, интересная программа. Отличный, профессиональный гид, у нас была Алена, профессионально всех сфотографировала с сиянием. Понравилось, как Алена организовывала группу,
Ответы на вопросы от путешественников по Териберке в категории «Киты»
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Сколько стоит тур в Териберке в июле 2025
Сейчас в Териберке в категории "Киты" можно забронировать 3 тура от 34 000 до 85 000. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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