Три дня на Кольском полуострове. Тур на 8 марта

Три дня на Кольском полуострове
Проведите мартовские выходные на Кольском полуострове и погрузитесь в его удивительную атмосферу! Это путешествие обещает множество захватывающих приключений.

Вы сможете отправиться на охоту за северным сиянием и испытать незабываемые эмоции во
читать дальше

время айс-флоатинга, полюбуетесь суровой красотой Баренцева моря и пейзажей, ставших известными благодаря фильму «Левиафан». А завершите своё приключение знакомством с культурой Севера и его пушистыми обитателями. Стоимость тура без проживания — от 48 900 руб. Стоимость тура с проживанием — от 66 150 руб.

Программа тура по дням

1 день

Айс-флоатинг. «Охота» на северное сияние

Рекомендуем приехать в Мурманск за день до начала тура, чтобы было время заселиться и отдохнуть перед выездом.

~ 10:00 Выезд из Мурманска. Вас заберут из центральной точки города площади Пять углов – гостиница «Меридиан» или отель «Космос».

~ 10:50–11:05 Инструктаж и переодевание. Мы подберем необходимую экипировку, поможем вам облачиться в костюм и ознакомим вас с техникой безопасности.

Обратите внимание! Костюмы рассчитаны на рост минимум 150 см.

~ 11:10–11:50 Купание. Купание в Кольском заливе подарит вам ощущение невесомости, позволит снять стресс и зарядит бодростью и хорошим настроением.

Вы проведете в воде до 40 минут под руководством опытного гида.

~ 11:50–12:10 Чаепитие. После купания вас ждёт чаепитие в теплом помещении.

~ 13:00 Обед. Комплексный обед в одном из ресторанов Мурманска.

~ 14:00 Завершение экскурсии. Вас развезут до мест проживания в г. Мурманске.

Продолжительность поездки: 3–4 часа.

«Охота» на северное сияние.

~ 20:00–23:00 Выезд на экскурсию.

Забираем гостей из центральной точки города, площади Пять углов, гостиницы «Меридиан» или отеля «Космос».

Фотографии на фоне северного сияния.

Наши гиды-фотографы всегда берут с собой дорогую высокочувствительную фототехнику, чтобы у вас получились отличные фотографии с поездки. Телефон не всегда может показать то, что мы хотим увидеть, а фотокамера отлично передает это прекрасное небесное шоу.

~ 01:00–05:00 Завершение тура.

Развозим гостей до мест проживания в г. Мурманске.

Продолжительность поездки: 3–5 часов.

2 день

Териберка. Пешая или морская прогулка

Вариант №1. Пешая прогулка в Териберке.

~ 08:30–09:00 Выезд на экскурсию.

Забираем гостей из центральной точки города, площади Пять углов, гостиницы «Меридиан» или отеля «Космос».

~ 10:30 Остановка в тундре. Мы остановимся прямо посреди бескрайней тундры. Прогулки не запланировано, но вы сможете сделать несколько фото. Затем мы снова отправимся в путь к морю.

Кольская ВЭС: крупнейший ветропарк за полярным кругом. Состоит из 57 впечатляющих турбин, придающих фантастический вид местному пейзажу.

~ 11:30–14:00 Пляж «Яйца дракона» и водопад. Мы отправимся к знаменитому галечному пляжу. Вы увидите округлые валуны вблизи, сможете потрогать их, взобраться на них и сфотографироваться.

А еще увидим тот самый водопад, который вы видели на множестве фотографий — ощутите свободу, стоя прямо на краю перед Северным Ледовитым океаном (в зависимости от снежного покрова будет либо пешая прогулка, либо поездка в санях за снегоходом).

~ 14:30–15:30 Обед. Экскурсия прервется на комплексный обед в одном из кафе Териберки.

~ 15:30 Кладбище кораблей. Мы посетим кладбище кораблей. Это место, где только старые деревянные остовы напоминают о бурном промысле, давшем начало поселению.

~ 16:00 Песчаный пляж в старой Териберке. Мы сделаем остановку на песчаном пляже у ресторанов Териберки, где можно покачаться на огромных качелях прямо у моря. Здесь же можно увидеть выброшенный на песок старый рыболовецкий корабль и посмотреть скелет кита, который использовали в съемках фильма «Левиафан».

~ 16:30 Выезд в Мурманск.

~ 19:00 Возвращение в Мурманск.

Развозим гостей до мест проживания в г. Мурманске.

Продолжительность поездки: 9–11 часов.

Вариант №2. Морская прогулка в Териберке.

~ 08:00–08:20 Выезд на экскурсию. Забираем гостей из центральной точки города, площади Пять углов, гостиницы «Меридиан» или отеля «Космос».

~ 10:00–10:15 Остановка в тундре. Мы остановимся прямо посреди бескрайней тундры. Прогулки не запланировано, но вы сможете сделать несколько фото. Затем мы снова отправимся в путь к морю.

Кольская ВЭС: крупнейший ветропарк за полярным кругом. Состоит из 57 впечатляющих турбин, придающих фантастический вид местному пейзажу.

~ 11:20 Кладбище кораблей. Мы посетим кладбище кораблей. Это место, где только старые деревянные остовы напоминают о бурном промысле, давшем начало поселению.

~ 12:00–14:00 Выход в море на катере. Эта экскурсия включает захватывающую морскую прогулку вдоль побережья Териберки.

При выходе в море у вас появится шанс увидеть китов и других морских обитателей.

Также во время морской прогулки мы увидим знаменитый Батарейский водопад и пляж «Яйца дракона».

~ 14:30–15:30 Обед. Экскурсия прервется на комплексный обед в одном из кафе Териберки.

~ 15:30 Песчаный пляж в старой Териберке. Мы сделаем остановку на песчаном пляже у ресторанов Териберки, где можно покачаться на огромных качелях прямо у моря. Здесь же можно увидеть выброшенный на песок рыболовецкий корабль и посмотреть скелет кита, который использовали в съемках фильма «Левиафан».

~ 16:00 Выезд в Мурманск.

~ 18:30–19:30 Возвращение в Мурманск.

Развозим гостей до мест проживания в г. Мурманске.

Продолжительность поездки: 9–11 часов.

3 день

Саамские мотивы. Завершение программы

~ 09:20 или 12:20 Выезд из Мурманска. Забираем вас из центральной точки города площади Пять углов – гостиница «Меридиан» или отель «Космос».

~ 10:00 или 13:00 Прибытие в парк и начало программы.

Инструктаж. Нас ознакомят с техникой безопасности и правилами поведения на территории.

Парк северных животных. Проследуем на локацию к северным оленям и сибирским хаски. Покормим животных, узнаем всё о их жизни.

Саамский чум. Лекция в чуме шамана (рассказ о народах Севера, загадывание желаний, дегустация бульона из оленины, северного чая);

Саамские игры. Саамский футбол, перетягивание палки или метание топоров.

Катание на оленьей упряжке 500 метров и катание на снежном банане 500 метров (если снежного покрова будет недостаточно, то будет организовано катание на квадроциклах).

~ 13:30 или 16:30 Выезд из парка и возвращение в Мурманск.

Развозим гостей до мест проживания в г. Мурманске.

Продолжительность поездки: 3–4 часа.

Саамские мотивы. Завершение программыСаамские мотивы. Завершение программыСаамские мотивы. Завершение программыСаамские мотивы. Завершение программыСаамские мотивы. Завершение программыСаамские мотивы. Завершение программыСаамские мотивы. Завершение программыСаамские мотивы. Завершение программыСаамские мотивы. Завершение программыСаамские мотивы. Завершение программыСаамские мотивы. Завершение программыСаамские мотивы. Завершение программыСаамские мотивы. Завершение программыСаамские мотивы. Завершение программыСаамские мотивы. Завершение программы
Проживание

В туре возможен вариант без проживания и с проживанием.

Обратите внимание! В стоимость входит дополнительная ночь перед туром.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранного тарифа:

  • с пешей прогулкой в Териберке и без проживания – 48 900 руб. /чел.;
  • с морской прогулкой в Териберке и без проживания – 51 400 руб. /чел.;
  • с пешей прогулкой в Териберке и двухместным размещением в гостинице – 66 150 руб. /чел.;
  • с морской прогулкой в Териберке и двухместным размещением в гостинице – 68 650 руб. /чел.;
  • с пешей прогулкой в Териберке и одноместным размещением в гостинице – 83 400 руб. /чел.;
  • с морской прогулкой в Териберке и одноместным размещением в гостинице – 85 900 руб. /чел.

Варианты проживания

Мини-отель в центре Мурманска

2 ночи

В туре предусмотрено проживание в современных мини-отелях в центре города.

Номера компактные (12-15 кв. м), современно обставленные и обязательно с отдельной ванной комнатой (душ/туалет/раковина).

Завтраки включены в стоимость!

Всё необходимое для комфортного отдыха после экскурсий и энергичного старта каждого нового дня.

Участников, которые приобрели тур с проживанием, мы забираем из отеля.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Гид, который расскажет вам всё и даже больше о местах, которые мы будем посещать, и о Заполярном круге
  • Дополнительная ночь перед туром
  • Поездка на комфортабельном авто не старше 2024 года на весь период вашего путешествия с опытными водителями
  • Выезд на охоту на северное сияние
  • Айс-флоатинг среди льдов
  • Экскурсия в парк активного отдыха с саамской тематикой
  • Экскурсия в Териберку с морской прогулкой
  • Вкусные северные обеды
  • Заботливое сопровождение вас во время поездки
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Мурманска и обратно
  • Проживание, если выбран тариф без проживания
  • Питание, не указанное в программе (завтраки, при выборе тарифа без проживания и ужины)
  • Сувенирная продукция, личные расходы на локациях
Место начала и завершения?
Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Север — это про теплые вещи.

Главный принцип подбора одежды — многослойность (обязательно шапки, шарфы, перчатки/варежки).

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможны ли изменения в программе?

В связи с индивидуальными запросами групп или другими обстоятельствами, в том числе погодными условиями, общее время тура и сама программа могут быть скорректированы, а также туры могут располагаться в ином порядке.

Где начинаются экскурсии?

Все экскурсии начинаются в центре города на площади 5 углов, отель «Азимут» или «Меридиан». Накануне тура координатор сообщит точное место и время выезда.

Что ещё важно знать перед отправлением в тур?

В групповом туре допускается участие детей возраста от 6 лет.

Териберка в туре опциональна, вы можете выбрать Териберку с пешей прогулкой или с морской прогулкой.

Мы рекомендуем приезжать в Мурманск за день до начала тура, чтобы было время заселиться и отдохнуть перед выездом.

Во всех дневных экскурсиях включены обеды, на экскурсии «Охота на Северное сияние» — чай и снеки, в экскурсии «Саамские мотивы» включена дегустация бульона из оленины.

Какая программа будет в Кировске, если дорога в Териберку будет закрыта?

При фактическом или вероятном закрытии дороги в Териберку, экскурсия автоматически будет заменена на экскурсию в Кировск.

Программа экскурсии в Кировск:

~ 08:00 Выезд на экскурсию. Забираем вас из центральной точки города площади Пять углов – гостиница Меридиан или отель Космос.

~ 10:30 Остановка у озера Имандра. Самое большое озеро Мурманской области — Имандра. Этот водоём поражает не только своими размерами, но и уникальными видами, особенно хорошо сочетающимися с красочными закатами.

~ 11:00 Прибытие в Кировск. Кировск — город, который появился благодаря геологам. В 20-е годы ученые обнаружили в Хибинах одни из самых объемных на Земле залежи апатито- нефелиновых руд.

Освоение природных недр и послужило импульсом для зарождения города. Вудъявр, Ветрогорск, Комсогорск и Хибиногорск — так мог называться Кировск. Каждый вариант отражает природные, климатические и исторические особенности заполярного города.

Кировск привлекает не только ценителей геологической истории, но и любителей активного отдыха, путешествий по северным ландшафтам.

~ 11:15 - 12:15 Подъем в Хибины. Роскошные Хибины – это самый большой горный массив Кольского полуострова, с которого открываются великолепные виды на окрестности. Но чтобы увидеть их, нужно будет покорить эти величественные горы, отправившись в путешествие под руководством гида.

~ 12:45 – 13:45 Снежная деревня. Сказочная Снежная Деревня. Этот необычный туристический объект площадью в 2014 квадратных метров представляет собой целую деревню, выполненную только из снега и льда.

Наполненная сказочной атмосферой, Деревня привлекает множество туристов всех возрастов, а также внесена в Книгу рекордом России.

~ 14:00 – 14:45 Обед. Долгожданный полноценный обед в формате шведского стола.

~ 15:15 – 16:15 Таинственный лес. Арт-парк «Таинственный Лес» – художественный проект в естественном ландшафте Хибинских гор.

~ 16:20 Выезд в Мурманск.

~ 19:30 – 20:30 Возвращение в Мурманск. Развозим гостей до мест проживания в г. Мурманск.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

