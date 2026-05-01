Описание тура
Хотите провести незабываемые выходные? Увидеть северное сияние, прокатиться с ветерком по заснеженным сопкам, попариться в бане и искупаться в Баренцевом море. Выйти в море и встретиться с китами.
Но надо учесть, что выход в море, это не поход в зоопарк и нет 100% вероятности, что мы увидим китов, но то что будет красиво, это 1000%
Тогда отправляйся с нами в невероятное приключение в Русское Заполярье, к берегам сурового Северного Ледовитого океана! И открой для себя невероятную обжигающую душу красоту Севера! исполни мечту увидеть северное сияние!!! Над океаном оно особенно красиво.. /
Надо Понимать, Что Сезон Сияния Сентябрь-Апрель, С Мая По Сентярь Сезон Китов.
С мая месяца на Кольский полуостров приходят Белые ночи и за ними Полярный день, Северное сияние мы увидеть уже не сможем, но появляется хорошая возможность увидеть китов. Море успокаивается, к берегам Баренцева моря приходит мойва, а за ней и киты.
Размещаемся мы в гостинице Норд Пилигрим в пос. Териберка, а значит хорошие соседи нам обеспеченны, тут только лучшие гиды Баня уже забронирована на каждую пятницу, а значит берём с собой купальники.
-лучшая цена
-самый дружный отель
-группа до 12 человек
-баня на берегу залива, с купанием
-выход в море
-краб,гребешок, морской ёж(мнооого)
-местная рыба
-катание на санях(при наличии достаточного количества снега)
-охота за Северным Сиянием
-встреча с Северным оленем
Программа тура по дням
Отправляемся в Териберку
10:00-12:00 Собираем всех участников тура(гостиницы, аэропорт)
14:00 Заселение на базу отдыха в п. Териберка (двухместное размещение)
14:15 Обед
15:00 Прогулка по старой части поселка Териберка: отправляемся на прогулку к песчаному пляжу, посещаем кладбище кораблей, а после самую северную пивоварню страны. Возвращаемся на базу.
17:00 Посещение оленей фермы, где вы сможете покормить оленей и наобниматься с хаски.
18:00 Баня (при невозможности арендовать баню, мы делаем бесплатную прогулку в море)
20:00 Ужинаем, отдыхаем и отправляемся ловить Северное сияние.
Океан Терибирка
10:30 Плотный завтрак, нам предстоит очень насыщенный день.
11:30 Выход в открытое море, где мы будем высматривать китов и наслаждаться потрясающими видами севера.
13:30 Возвращение в поселок и обед.
14:15 Отправляемся на санях(при наличии достаточного количества снега) к Северному Ледовитому океану, посещаем пляж Яйца дракона, замерзший водопад, поднимаемся на сопки, вид оттуда открывается очень красивый! Возвращаемся в гостиницу.
20:00 Ужин со свежайшими, вот только что выловленными морскими деликатесами, а после отдыхаем и вновь отправляемся на охоту за Северным сиянием!
Город-герой Мурманск
10:00 Завтрак
11:00 Прогулка по Териберки(прощаемся)
13:00 Проводим обзорную экскурсию по Мурманску. Посетим памятник Алёши, побываем у ледокола Ленин, посмотрим на город с самой высокой смотровой площадки.
15:00 Обед в одном из ресторанов города(Сампо, Тундра, Терраса)
По желанию посещаем Краеведческий музей города Мурманск.
17:00 Программа тура закончена
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание (по 2 чел.)
- Питание (кроме алкоголя)
- Морские деликатесы
- Проезд во время всего продолжения тура на комфортабельном автобусе (фото в галереи)
- Билеты на все экскурсии
- Гид
- Баня (при невозможности арендовать баню, мы делаем бесплатную прогулку в море)
- Билеты в природный парк
- Билеты в парк к оленям
Что не входит в цену
- Алкоголь
- Обед в ресторане в последний день тура (мероприятие не обязательное, по желанию)
- Выход в море отдельно 5000 руб
О чём нужно знать до поездки
За три дня до начала тура создаётся группа в Телеграмм или Вотсапп, где мы обсуждаем все организационные вопросы.
Пожелания к путешественнику
Хорошее настроение Обязательно!
и Правильную Одежду
-Мембранная куртка (весна-осень) или пуховик (зима)
-Ветронепродуваемые штаны
-Свитер, флисовая кофта, худи
-Термобельё
-Шапка
-Баф утеплённый, шарф
-Утеплённые перчатки, рукавицы.
-Носки треккинговые, гольфы.
-Плавательные принадлежности (для бани и купания в озерах и море)
-Личные вещи (футболки, трусы носки и тд.)
Обувь
-Удобные ботинки, кроссовки для пересеченной местности.
-Тапочки резиновые, кроксы.
Вещи которые облегчат ваш быт в поездке)!
-Термос до 1 литр
-Пауэрбанк, зарядка для телефона
-Грелки химические (зима)
-Сидушка, поджопник, хоба
-Малый рюкзак, для прогулок
-Мини аптечка
-Предметы личной гигиены (мыло, зубн. пасту, щетку, крем, влажные салфетки, гигиеническая помада, и. т. п.)
До встречи на Кольском полуострове!
И помните, не бывает плохой погоды, есть неправильно подобрано снаряжение!
Визы
Визы не требуются. Дополнительные условия участия:
Организаторы вправе поменять маршрут (направление Кировск, горный масив Хибины) и график тура по погодным условиям, ограничениям, введенными местными властями, или по иным независящим от них причинам. Несмотря ни на что мы сделаем все возможное, чтобы этот тур стал для вас самым лучшим приключением. Важно!!! По возможности обратные билеты берите с запасом один день или возвратные. В связи с погодными условиями часто закрывают дорогу и выезд из Териберки невозможен.