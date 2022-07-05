Мы пройдем на катамаранах по живописной тундре, преодолеем водные пороги, получим заряд адреналина и позитивных впечатлений, понаблюдаем за незаходящим солнцем.
Река на пути следования имеет всего несколько порогов небольшой сложности, поэтому сплав подходит для новичков, желающих вдоволь полюбоваться северной природой и познакомиться с водным туризмом. Тур проводится под запрос.
июн
Программа тура по дням
Трансфер к реке Териберке. Начало сплава
Выезд в 09:00 из г. Мурманска.
Трансфер до моста через реку Териберка, сбор катамаранов и старт сплава.
Ночевка в лесу.
Сплав по реке Териберка
Продолжение сплава, вечером установка лагеря — наблюдение полярного дня.
С мотором по водохранилищу
Продолжение сплава, преодоление водохранилища на катамаранах с мотором и финиш на берегу водохранилища.
Сбор вещей и трансфер до села Териберка.
Осмотр окрестностей, фотографирование.
Возвращение в г. Мурманск вечером.
Проживание
Тур предусматривает ночевки в туристических палатках.
Тур проводится под запрос.
Стоимость тура зависит от количества участников – от 30 000 при наборе от 4 человек (стоимость рассчитывается индивидуально).
Варианты проживания
Проживание в палатках
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание, указанное в программе (трёхразовое питание на маршруте)
- Прокат общегруппового снаряжения (включая палатки)
- Прокат катамаранов, спасжилетов, гермомешков
- Инструктор
- Автотранспортные переезды
- Групповая аптечка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
- Страховка (по желанию)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Комплект одежды для сплава:
- кеды/сандали (закрытые пальцы и фиксированная пятка) или неопреновые боты;
- шорты;
- термобельё;
- водоотталкивающие штаны и куртка;
- дождевик;
- головной убор (кепка, бандана, панама);
- солнцезащитные очки;
- перчатки.
Сменный комплект одежды после сплава:
- кроссовки/ботинки;
- резиновые сапоги (по желанию);
- носки;
- нижнее бельё;
- футболка;
- рубашка с длинным рукавом;
- свитер;
- штаны плотные (джинсы);
- куртка тёплая.
Комплект одежды для сна:
- термобелье;
- носки из натуральных материалов;
- шерстяные носки;
- штаны спортивные;
- свитер;
- шапка спортивная (по желанию);
- нижнее белье.
Дополнительно взять на сплав:
- туалетные и банные принадлежности;
- купальник, плавки;
- рыболовные снасти;
- мазь или спрей от насекомых;
- крем от солнца;
- КЛМН - Кружку, ложку, миску, нож;
- предметы личной гигиены;
- иголку, нитку;
- спички и зажигалку в пакете;
- запасные контактные линзы/очки;
- фонарик (в августе);
- фотоаппарат и батарейки к нему;
- личное снаряжение – спальный мешок советуем брать личный, из-за соображений гигиены;
- документы в герметичной упаковке: паспорт, страховой медицинский полис;
- личная аптечка (препараты, которые вы принимаете постоянно).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Каковы требования к физической подготовке и возрасту участников тура?
Принять участие в походе может любой желающий, специальная подготовка не требуется.
Река на пути следования имеет всего несколько порогов небольшой сложности, поэтому сплав подходит для новичков, желающих вдоволь полюбоваться северной природой и познакомиться с водным туризмом. Берега реки простираются вдоль тундры, скал, в конце пути выходит в водохранилище.
Разрешена ли рыбалка?
Желающие могут приобрести лицензию и половить рыбу.
Как лучше одеться для сплава?
В зависимости от погоды, мы рекомендуем одеваться послойно:
- нижний слой — термобелье либо штаны и футболка;
- средний слой — флис;
- верхний слой — максимально непромокаемаемая одежда и обувь.
Также с собой обязательно комплект сменной одежды вплоть до нижнего белья и комплект сменной обуви.
Если погода теплая, то флис можно не надевать.
Какие есть скидки?
Скидки:
- жителям Мурманской области — 360 руб.;
- тем, у кого свое снаряжение (палатка, спальник, коврик) — 1500 руб.;
- компаниям от 3 человек — 5%.
Необходим ли неопреновый костюм?
Неопреновый костюм не нужен, так как он плотный и больше подходит для купания.
От брызг хорошо защищают брызгозащитные костюмы, которые можно взять в аренду у организатора.