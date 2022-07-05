Сплав по реке Териберке

Приглашаем в незабываемое водное путешествие по реке Териберке.

Мы пройдем на катамаранах по живописной тундре, преодолеем водные пороги, получим заряд адреналина и позитивных впечатлений, понаблюдаем за незаходящим солнцем.

Река на пути следования имеет всего несколько порогов небольшой сложности, поэтому сплав подходит для новичков, желающих вдоволь полюбоваться северной природой и познакомиться с водным туризмом. Тур проводится под запрос.
5
3 отзыва
Сплав по реке Териберке
Сплав по реке Териберке
Сплав по реке Териберке
Ближайшие даты:
27
июн
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Трансфер к реке Териберке. Начало сплава

Выезд в 09:00 из г. Мурманска.

Трансфер до моста через реку Териберка, сбор катамаранов и старт сплава.

Ночевка в лесу.

Трансфер к реке Териберке. Начало сплаваТрансфер к реке Териберке. Начало сплаваТрансфер к реке Териберке. Начало сплаваТрансфер к реке Териберке. Начало сплава
2 день

Сплав по реке Териберка

Продолжение сплава, вечером установка лагеря — наблюдение полярного дня.

Сплав по реке ТериберкаСплав по реке ТериберкаСплав по реке Териберка
3 день

С мотором по водохранилищу

Продолжение сплава, преодоление водохранилища на катамаранах с мотором и финиш на берегу водохранилища.

Сбор вещей и трансфер до села Териберка.

Осмотр окрестностей, фотографирование.

Возвращение в г. Мурманск вечером.

С мотором по водохранилищуС мотором по водохранилищуС мотором по водохранилищу

Проживание

Тур предусматривает ночевки в туристических палатках.

Тур проводится под запрос.

Стоимость тура зависит от количества участников – от 30 000 при наборе от 4 человек (стоимость рассчитывается индивидуально).

Варианты проживания

Проживание в палатках

2 ночи

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание, указанное в программе (трёхразовое питание на маршруте)
  • Прокат общегруппового снаряжения (включая палатки)
  • Прокат катамаранов, спасжилетов, гермомешков
  • Инструктор
  • Автотранспортные переезды
  • Групповая аптечка
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
  • Страховка (по желанию)
Место начала и завершения?
Г. Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Комплект одежды для сплава:

  • кеды/сандали (закрытые пальцы и фиксированная пятка) или неопреновые боты;
  • шорты;
  • термобельё;
  • водоотталкивающие штаны и куртка;
  • дождевик;
  • головной убор (кепка, бандана, панама);
  • солнцезащитные очки;
  • перчатки.

Сменный комплект одежды после сплава:

  • кроссовки/ботинки;
  • резиновые сапоги (по желанию);
  • носки;
  • нижнее бельё;
  • футболка;
  • рубашка с длинным рукавом;
  • свитер;
  • штаны плотные (джинсы);
  • куртка тёплая.

Комплект одежды для сна:

  • термобелье;
  • носки из натуральных материалов;
  • шерстяные носки;
  • штаны спортивные;
  • свитер;
  • шапка спортивная (по желанию);
  • нижнее белье.

Дополнительно взять на сплав:

  • туалетные и банные принадлежности;
  • купальник, плавки;
  • рыболовные снасти;
  • мазь или спрей от насекомых;
  • крем от солнца;
  • КЛМН - Кружку, ложку, миску, нож;
  • предметы личной гигиены;
  • иголку, нитку;
  • спички и зажигалку в пакете;
  • запасные контактные линзы/очки;
  • фонарик (в августе);
  • фотоаппарат и батарейки к нему;
  • личное снаряжение – спальный мешок советуем брать личный, из-за соображений гигиены;
  • документы в герметичной упаковке: паспорт, страховой медицинский полис;
  • личная аптечка (препараты, которые вы принимаете постоянно).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Каковы требования к физической подготовке и возрасту участников тура?

Принять участие в походе может любой желающий, специальная подготовка не требуется.

Река на пути следования имеет всего несколько порогов небольшой сложности, поэтому сплав подходит для новичков, желающих вдоволь полюбоваться северной природой и познакомиться с водным туризмом. Берега реки простираются вдоль тундры, скал, в конце пути выходит в водохранилище.

Разрешена ли рыбалка?

Желающие могут приобрести лицензию и половить рыбу.

Как лучше одеться для сплава?

В зависимости от погоды, мы рекомендуем одеваться послойно:

  • нижний слой — термобелье либо штаны и футболка;
  • средний слой — флис;
  • верхний слой — максимально непромокаемаемая одежда и обувь.

Также с собой обязательно комплект сменной одежды вплоть до нижнего белья и комплект сменной обуви.

Если погода теплая, то флис можно не надевать.

Какие есть скидки?

Скидки:

  • жителям Мурманской области — 360 руб.;
  • тем, у кого свое снаряжение (палатка, спальник, коврик) — 1500 руб.;
  • компаниям от 3 человек — 5%.
Необходим ли неопреновый костюм?

Неопреновый костюм не нужен, так как он плотный и больше подходит для купания.

От брызг хорошо защищают брызгозащитные костюмы, которые можно взять в аренду у организатора.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
З
5 июл 2022
Замечательная, душевная, красивая, интересная поездка!
Ю
23 фев 2025
Очередное прекрасное путешествие. На этот раз в Мурманск. Отличная организация от запроса до полного исполнения. Брали индивидуальный тур с личными пожеланиями и запросами, все выполнили на высшем уровне. Мурманск и Териберка прекрасны, гиды отзывчивые и гостеприимные! Нам все очень понравилось. Обязательно и дальше будем путешествовать с Большой страной!
Очередное прекрасное путешествие. На этот раз в Мурманск. Отличная организация от запроса до полного исполнения. БралиОчередное прекрасное путешествие. На этот раз в Мурманск. Отличная организация от запроса до полного исполнения. БралиОчередное прекрасное путешествие. На этот раз в Мурманск. Отличная организация от запроса до полного исполнения. БралиОчередное прекрасное путешествие. На этот раз в Мурманск. Отличная организация от запроса до полного исполнения. БралиОчередное прекрасное путешествие. На этот раз в Мурманск. Отличная организация от запроса до полного исполнения. БралиОчередное прекрасное путешествие. На этот раз в Мурманск. Отличная организация от запроса до полного исполнения. БралиОчередное прекрасное путешествие. На этот раз в Мурманск. Отличная организация от запроса до полного исполнения. БралиОчередное прекрасное путешествие. На этот раз в Мурманск. Отличная организация от запроса до полного исполнения. Брали
А
10 сен 2024
Всё отлично организованно, никаких промашек или косяков, всё чётко.
Всё отлично организованно, никаких промашек или косяков, всё чётко.

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