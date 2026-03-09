Горы, море и водопады Кольского полуострова
Начало: Мурманск
«От панорамных горных пейзажей и таинственных тундр до могущества водопадов и бескрайних морских просторов — вы погрузитесь в мир дикой природы Кольского полуострова»
27 авг в 10:00
3 сен в 10:00
от 42 700 ₽ за человека
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5%
Териберка. Майские на максималку. Всё включено: баня, море, рыбалка
Приглашаем вас в незабываемый майский тур в Териберку! Мы подготовили
«Батарейский водопад и другие достопримечательности»
Завтра в 10:00
24 авг в 10:00
от 44 650 ₽
47 000 ₽ за человека
Териберка: киты на Баренцевом море
Ищем китов, греемся в сауне на корабле, рыбачим, пробуем морепродукты, гуляем по Териберке
«Выйдем на берег, пройдем по отточенным морем гранитным скалам до старой метеостанции и окажемся на Драконьем пляже, дойдем до Малого Батарейского озера, вода из которого выливается в Баренцево море, образуя водопад»
Завтра в 10:00
31 окт в 10:00
от 42 000 ₽ за человека
Териберка: киты, крабы, баня
Нас ждёт невероятное путешествие в русское Заполярье
«Добираемся по яркой тундре до Батарейского водопада, несущего свои бурные потоки между золотистых скал прямо в Баренцево море»
28 авг в 10:00
Завтра в 10:00
от 49 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Териберке в категории «Водопады»
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