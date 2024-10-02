Рыболовные туры – туры в Териберке

Найдено 3 тура в категории «Рыболовные туры» в Териберке, цены от 8300 ₽, скидки до 8%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Териберка. Киты на Баренцевом море
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Териберка. Киты на Баренцевом море
Начало: Россия, Мурманск
9 мая в 10:00
16 мая в 10:00
от 34 000 ₽ за человека
Сплав по реке Териберке
3 дня
3 отзыва
Сплав по реке Териберке
Начало: Г. Мурманск
27 июн в 10:00
от 8300 ₽ за человека
Северное сияние и киты на Баренцевом море
На автобусе
3 дня
-
8%
3 отзыва
Северное сияние и киты на Баренцевом море
Начало: Мурманск
22 авг в 10:00
29 авг в 10:00
от 34 000 ₽37 000 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Виктория
    2 октября 2024
    Териберка. Киты на Баренцевом море
    Прекрасный тур, но к сожалению нам не попались киты и сияние, был шторм на море и тучи. Гид Анна лучшая
  • П
    Павел
    12 сентября 2024
    Териберка. Киты на Баренцевом море
    Здравствуйте. Это было очень круто, но быстро. Поехал бы на подольше. Не хватило(немного)побыть наедине и позалипать на тундру и на
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    море. Гид Анна максимально ненапряжно рассказывала про край, да и просто максимально комфортно сопровождала нас в поездке. Водитель Александр спокойно, комфортно и безопасно возил нас. Китов не увидели(но это море, что уж тут). Зато видели дельфинов в море и морских котиков несколько раз даже. Рыбалка на корабле понравилась(хоть я и не рыбак вообще). Обещали пожарить пойманый улов, но у нас, видимо, не хватило на это времени. Экипаж был приветлив. Питался только в Моле-весьма вкусно, аккуратно, современно. Территория понравилась. Вокруг отеля природа просто бомба. Раз получилось уйти на сопку и лечь на торф, глядя на небо- круто, короче говоря. Поеду ли я ещё раз? Да, но на подольше. Хорошо, что тот край развивается в туристическом плане

    Здравствуйте. Это было очень круто, но быстро. Поехал бы на подольше. Не хватило(немного)побыть наедине и позалипать на тундру и на мореЗдравствуйте. Это было очень круто, но быстро. Поехал бы на подольше. Не хватило(немного)побыть наедине и позалипать на тундру и на мореЗдравствуйте. Это было очень круто, но быстро. Поехал бы на подольше. Не хватило(немного)побыть наедине и позалипать на тундру и на мореЗдравствуйте. Это было очень круто, но быстро. Поехал бы на подольше. Не хватило(немного)побыть наедине и позалипать на тундру и на мореЗдравствуйте. Это было очень круто, но быстро. Поехал бы на подольше. Не хватило(немного)побыть наедине и позалипать на тундру и на море
  • М
    Михаил
    27 августа 2024
    Териберка. Киты на Баренцевом море
    Всё чудесно, очень понравилось, и Мурманск и сама Териберка. Нам очень повезло с погодой, поэтому вся красота крайнего севера раскрылась
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    в полной мере. Очень красиво. Номера-домики современные, комфортные, очень чистые, есть все удобства и интернет. Прекрасная еда в Моле и Гребешках. Полярный Кит Экскурсии насыщены впечатлениями, парк Териберка, правда отнял много сил, потому что экскурсия пешая и довольно продолжительная, но безусловно, стоила того. Морская экскурсия у нас была 7-ми часовая, успели найти двух китов-полосатиков, искупаться в Баренцевом море, порыбачить с корабля (поймал пару пикш, три трески и большого морского налима). Отдельное спасибо нашему гиду Анне, прекрасное сопровождение группы, рассказала много интересного о Севере и о Териберке. Однозначно рекомендую!

  • Т
    Тимур
    2 декабря 2023
    Северное сияние и киты на Баренцевом море
    Отличный тур, увлекательно было начиная с аэропорта в г. Мурманск и до самой отправки назад.
    Отличный тур, увлекательно было начиная с аэропорта в г. Мурманск и до самой отправки назадОтличный тур, увлекательно было начиная с аэропорта в г. Мурманск и до самой отправки назадОтличный тур, увлекательно было начиная с аэропорта в г. Мурманск и до самой отправки назадОтличный тур, увлекательно было начиная с аэропорта в г. Мурманск и до самой отправки назадОтличный тур, увлекательно было начиная с аэропорта в г. Мурманск и до самой отправки назадОтличный тур, увлекательно было начиная с аэропорта в г. Мурманск и до самой отправки назадОтличный тур, увлекательно было начиная с аэропорта в г. Мурманск и до самой отправки назад
  • К
    Ксения
    23 ноября 2023
    Северное сияние и киты на Баренцевом море
    Насыщенная, интересная программа. Отличный, профессиональный гид, у нас была Алена, профессионально всех сфотографировала с сиянием. Понравилось, как Алена организовывала группу,
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    отвечала на все вопросы, спокойно реагировала на все хотелки и события. Что хочется улучшить в программе: давать на прогулках свободное время. Например, прогулка по Териберке перед выездом в аэропорт сначала предполагалась по времени в своем темпе, а потом пошли всей группой. А напоследок хотелось спокойно погулять и насладиться видами, и может посидеть просто в кафешке, а не лезть опять через сугробы. Сократить морскую прогулку зимой: все было классно, пока не замерзли и половину группу не укачало. Я бы оставила максимум 1,5 часа, покататься, забрать дайвера, попробовать морепродукты и вернуться в порт. Нет никакого смысла делать круги по бухте, когда зимой в ней нет китов. Очень красивые места и северная природа. Комфортные условия (автобус, проживание), но есть еще над чем поработать. Диван для третьего человека в коттедже в 45 причале точно не предполагался, как спальное место. И сам коттедж идеален для двоих, в предбанник втроем даже зайти нельзя. Еще можно сдавать в аренду зимнюю одежду, которую тяжело с собой везти или нет смысла покупать ради выходных: большие сапоги, объемные куртки для морской прогулки.

  • К
    Ксения
    25 октября 2023
    Северное сияние и киты на Баренцевом море
    Прекрасная поездка в Арктику на Териберку с принимающей стороной и гидом Аленой. Отличная организация, невероятные впечатления от Арктики. Хоть и китов не увидела (был сильный шторм), но мое сердце Териберка покорила однозначно.
    Прекрасная поездка в Арктику на Териберку с принимающей стороной и гидом Аленой. Отличная организация, невероятные впечатленияПрекрасная поездка в Арктику на Териберку с принимающей стороной и гидом Аленой. Отличная организация, невероятные впечатленияПрекрасная поездка в Арктику на Териберку с принимающей стороной и гидом Аленой. Отличная организация, невероятные впечатления

Ответы на вопросы от путешественников по Териберке в категории «Рыболовные туры»

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