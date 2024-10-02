Здравствуйте. Это было очень круто, но быстро. Поехал бы на подольше. Не хватило(немного)побыть наедине и позалипать на тундру и на читать дальше
море.
Гид Анна максимально ненапряжно рассказывала про край, да и просто максимально комфортно сопровождала нас в поездке. Водитель Александр спокойно, комфортно и безопасно возил нас.
Китов не увидели(но это море, что уж тут). Зато видели дельфинов в море и морских котиков несколько раз даже.
Рыбалка на корабле понравилась(хоть я и не рыбак вообще). Обещали пожарить пойманый улов, но у нас, видимо, не хватило на это времени. Экипаж был приветлив.
Питался только в Моле-весьма вкусно, аккуратно, современно.
Территория понравилась. Вокруг отеля природа просто бомба. Раз получилось уйти на сопку и лечь на торф, глядя на небо- круто, короче говоря.
Поеду ли я ещё раз? Да, но на подольше.
Хорошо, что тот край развивается в туристическом плане
Всё чудесно, очень понравилось, и Мурманск и сама Териберка. Нам очень повезло с погодой, поэтому вся красота крайнего севера раскрылась читать дальше
в полной мере. Очень красиво. Номера-домики современные, комфортные, очень чистые, есть все удобства и интернет. Прекрасная еда в Моле и Гребешках. Полярный Кит
Экскурсии насыщены впечатлениями, парк Териберка, правда отнял много сил, потому что экскурсия пешая и довольно продолжительная, но безусловно, стоила того.
Морская экскурсия у нас была 7-ми часовая, успели найти двух китов-полосатиков, искупаться в Баренцевом море, порыбачить с корабля (поймал пару пикш, три трески и большого морского налима).
Отдельное спасибо нашему гиду Анне, прекрасное сопровождение группы, рассказала много интересного о Севере и о Териберке. Однозначно рекомендую!
Насыщенная, интересная программа. Отличный, профессиональный гид, у нас была Алена, профессионально всех сфотографировала с сиянием. Понравилось, как Алена организовывала группу, читать дальше
отвечала на все вопросы, спокойно реагировала на все хотелки и события. Что хочется улучшить в программе: давать на прогулках свободное время. Например, прогулка по Териберке перед выездом в аэропорт сначала предполагалась по времени в своем темпе, а потом пошли всей группой. А напоследок хотелось спокойно погулять и насладиться видами, и может посидеть просто в кафешке, а не лезть опять через сугробы. Сократить морскую прогулку зимой: все было классно, пока не замерзли и половину группу не укачало. Я бы оставила максимум 1,5 часа, покататься, забрать дайвера, попробовать морепродукты и вернуться в порт. Нет никакого смысла делать круги по бухте, когда зимой в ней нет китов.
Очень красивые места и северная природа. Комфортные условия (автобус, проживание), но есть еще над чем поработать. Диван для третьего человека в коттедже в 45 причале точно не предполагался, как спальное место. И сам коттедж идеален для двоих, в предбанник втроем даже зайти нельзя. Еще можно сдавать в аренду зимнюю одежду, которую тяжело с собой везти или нет смысла покупать ради выходных: большие сапоги, объемные куртки для морской прогулки.
Прекрасная поездка в Арктику на Териберку с принимающей стороной и гидом Аленой. Отличная организация, невероятные впечатления от Арктики. Хоть и китов не увидела (был сильный шторм), но мое сердце Териберка покорила однозначно.
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