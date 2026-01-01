Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Тихвин
Индивидуальная экскурсия по Тихвину откроет перед вами древние улочки, живописные виды и богатую историю города. Уникальный опыт для каждого
Начало: На ул. Красноармейская
Завтра в 10:00
22 янв в 10:00
7000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тихвинский Богородичный Успенский монастырь: дом Пречистой Богоматери
Раскрыть историю обители и услышать о чудесах и странствиях знаменитой иконы Божьей Матери
Начало: В Тихвине
Завтра в 10:00
22 янв в 10:00
5500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Тихвин древний - город славный
Познакомьтесь с многовековой историей Тихвина, прогуляйтесь по его улочкам и узнайте о значимых событиях и людях, оставивших след в этом древнем городе
Начало: Г. Тихвин ул. Красноармейская 3
«Прогуляемся у дома музея нашего земляка Н»
Расписание: Экскурсия начинается каждый день с 10 до 18 часов.
7000 ₽ за всё до 5 чел.
