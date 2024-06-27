1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Тихвинский Богородичный Успенский монастырь: дом Пречистой Богоматери
Погрузитесь в историю Тихвинского монастыря и узнайте о чудесах Тихвинской иконы Божьей Матери. Уникальная экскурсия по святыням и храмам
Начало: В Тихвине
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
3 600₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знакомьтесь, Тихвин
Посетить главные места старинного города в Ленинградской области и раскрыть его многовековую историю
Начало: На ул. Красноармейская
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
«Происшествие в уездном городе Тъ»: игровая экскурсия для детей
Увлекательное путешествие в Тихвин для детей от 7 лет. Раскройте тайны прошлого, решая головоломки и исследуя артефакты
Начало: В Захаровском парке
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
4 500₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр27 июня 2024Посетили г. Тихвин 26.07.24, были один день. Воспользовались услугами гида Елены Агеевой. Замечательный, душевный человек, отличное знание истории города. Человек на своем месте. Шикарнейшая пешая и на авто, экскурсия!!
- ЕЕлена26 июня 2024Экскурсия проведена Еленой так интересно и высоко духовно, как говорят на одном дыхании, не заметили что уже 2 часа прошло. Спасибо большое. Рекомендую всем!
- ИИрина21 июня 2024Содержательная экскурсия о истории тихвина, водной системы, кот. Окружает Тихвин и конечно об истории Тихвинского монастыря. Узнали много нового, начиная
- ООльга20 июня 2024Прекрасный экскурсовод Елена,знающая и любящая свой город,историю его и особенно все,что связано с монастырем и иконой Тихвинской Божией Матери. Мы остались очень довольны! Рекомендуем Елену в качестве гида.
- ТТатьяна16 июня 2024Очень интересная экскурсия, большое спасибо, успехов и удачи Елене!!!
- ММарина10 июня 2024Прекрасно организованная экскурсия, Елена отличный рассказчик, очень приятный человек. Экскурсия была на очень комфортном автомобиле организаторов, поэтому удалось посмотреть весь город с остановками у самых знаковых мест. Очень рекомендую
- ЮЮлия10 мая 2024Были на экскурсии-квесте с детьми 10 и 13 лет. Дети в восторге! Увлекательная детективная история, прекрасная детализация раздаточного материала. Состаренные
- ТТатьяна18 марта 2024Прекрасная идея организовать экскурсию-квест для детей! И взрослым было интересно, а для детей так вообще супер!
- ААлёна3 февраля 2024Экскурсия превзошла все наши ожидания. Гид, которым был проведён этот тур, обладал глубоким знанием истории города и страстно рассказывал о
Ответы на вопросы от путешественников по Тихвину в категории «На выходные»
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