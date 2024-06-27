Экскурсии выходного дня в Тихвине

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Тихвине, цены от 3 600 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тихвинский Богородичный Успенский монастырь: дом Пречистой Богоматери
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
78 отзывов
Тихвинский Богородичный Успенский монастырь: дом Пречистой Богоматери
Погрузитесь в историю Тихвинского монастыря и узнайте о чудесах Тихвинской иконы Божьей Матери. Уникальная экскурсия по святыням и храмам
Начало: В Тихвине
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
3 600 за всё до 6 чел.
Знакомьтесь, Тихвин
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Знакомьтесь, Тихвин
Посетить главные места старинного города в Ленинградской области и раскрыть его многовековую историю
Начало: На ул. Красноармейская
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
4 500 за всё до 5 чел.
«Происшествие в уездном городе Тъ»: игровая экскурсия для детей
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
3 отзыва
«Происшествие в уездном городе Тъ»: игровая экскурсия для детей
Увлекательное путешествие в Тихвин для детей от 7 лет. Раскройте тайны прошлого, решая головоломки и исследуя артефакты
Начало: В Захаровском парке
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
4 500 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    27 июня 2024
    Знакомьтесь, Тихвин
    Посетили г. Тихвин 26.07.24, были один день. Воспользовались услугами гида Елены Агеевой. Замечательный, душевный человек, отличное знание истории города. Человек на своем месте. Шикарнейшая пешая и на авто, экскурсия!!
  • Е
    Елена
    26 июня 2024
    Тихвинский Богородичный Успенский монастырь: дом Пречистой Богоматери
    Экскурсия проведена Еленой так интересно и высоко духовно, как говорят на одном дыхании, не заметили что уже 2 часа прошло. Спасибо большое. Рекомендую всем!
  • И
    Ирина
    21 июня 2024
    Тихвинский Богородичный Успенский монастырь: дом Пречистой Богоматери
    Содержательная экскурсия о истории тихвина, водной системы, кот. Окружает Тихвин и конечно об истории Тихвинского монастыря. Узнали много нового, начиная
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    с 17 века до наших дней. Экскурсию Всем советую посетить. Удобно, что проводится в интервал времени, который нам удобен. Это важно когда приезжаешь на 1 день.

  • О
    Ольга
    20 июня 2024
    Тихвинский Богородичный Успенский монастырь: дом Пречистой Богоматери
    Прекрасный экскурсовод Елена,знающая и любящая свой город,историю его и особенно все,что связано с монастырем и иконой Тихвинской Божией Матери. Мы остались очень довольны! Рекомендуем Елену в качестве гида.
  • Т
    Татьяна
    16 июня 2024
    Знакомьтесь, Тихвин
    Очень интересная экскурсия, большое спасибо, успехов и удачи Елене!!!
  • М
    Марина
    10 июня 2024
    Знакомьтесь, Тихвин
    Прекрасно организованная экскурсия, Елена отличный рассказчик, очень приятный человек. Экскурсия была на очень комфортном автомобиле организаторов, поэтому удалось посмотреть весь город с остановками у самых знаковых мест. Очень рекомендую
  • Ю
    Юлия
    10 мая 2024
    «Происшествие в уездном городе Тъ»: игровая экскурсия для детей
    Были на экскурсии-квесте с детьми 10 и 13 лет. Дети в восторге! Увлекательная детективная история, прекрасная детализация раздаточного материала. Состаренные
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    карты, фотографии, бутылочки, тубусы, ящички с ключами - все это до того приятно держать в руках! Задания разнообразные, хорошо подобранные под возраст детей. Не создается ощущения неловкости от того что участники не могут назвать правильный ответ. Ещё и сладкие небольшие сюрпризы на каждого участника! Елена - отличный рассказчик. Речь грамотная, тембр голоса приятный, манера речи неторопливая, но не заунывная. 100% рекомендую к посещению!

    Были на экскурсии-квесте с детьми 10 и 13 лет. Дети в восторге! Увлекательная детективная история, прекраснаяБыли на экскурсии-квесте с детьми 10 и 13 лет. Дети в восторге! Увлекательная детективная история, прекрасная
  • Т
    Татьяна
    18 марта 2024
    «Происшествие в уездном городе Тъ»: игровая экскурсия для детей
    Прекрасная идея организовать экскурсию-квест для детей! И взрослым было интересно, а для детей так вообще супер!
  • А
    Алёна
    3 февраля 2024
    «Происшествие в уездном городе Тъ»: игровая экскурсия для детей
    Экскурсия превзошла все наши ожидания. Гид, которым был проведён этот тур, обладал глубоким знанием истории города и страстно рассказывал о
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    каждом его уголке. Он буквально оживил прошлое, помогая нам представить, как жили люди столетия назад. Маршрут экскурсии был тщательно продуман, и нам удалось принять участие в увлекательном квесте, что помог нам узнать множество интересных фактов о прошлом. Самое важное — это то, что экскурсия была не просто перечислением фактов, а настоящим погружением в историю. Мы узнали о ключевых событиях, которые сильно повлияли на развитие города, о выдающихся личностях, чьи идеи и труды оставили незабываемый след. В целом, мы остались восхищены этой экскурсией. Она не только показала нам историческую сторону города, но и вдохновила нас заглянуть глубже, изучить историю этого места. Мы рекомендуем всем, кто интересуется историей, принять участие в этой экскурсии. Это незабываемый и познавательный опыт, который откроет вам много новых горизонтов. 10 класс

    Экскурсия превзошла все наши ожидания. Гид, которым был проведён этот тур, обладал глубоким знанием истории городаЭкскурсия превзошла все наши ожидания. Гид, которым был проведён этот тур, обладал глубоким знанием истории города

Ответы на вопросы от путешественников по Тихвину в категории «На выходные»

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  1. Тихвинский Богородичный Успенский монастырь: дом Пречистой Богоматери
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  3. «Происшествие в уездном городе Тъ»: игровая экскурсия для детей
Сколько стоит экскурсия по Тихвину в июле 2024
Сейчас в Тихвине в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 3 600 до 4 500. Туристы уже оставили гидам 93 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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