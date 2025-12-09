Описание экскурсииМы прогуляемся с вами по единственному в Сибири каменному кремлю, познакомитесь с его старинными постройками. Так же нас ждет увлекательная поездка в старинное сибирское село Абалак, в ходе которой посетим два старинных монастыря - женский Иоанно-Введенский и мужской Абалакский, увидим где стояла столица Сибирского ханства - город Искер, узнаем как в этих местах жил атаман Ермак и его казаки.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Тобольский кремль
- Иоанно-Введенский женский монастырь
- Абалакский мужской монастырь
Где начинаем и завершаем?
Начало: Красная площадь, 1с2
Завершение: Тобольский кремль
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
