1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Тобольск: тайны Нижнего посада
Погулять по одному из самых красивых дореволюционных районов города и узнать о нем интересные факты
Начало: У входа в Гостиный двор
«Покажу я и знаменитую Базарную площадь, которую украшает Захарие-Елисаветинский храм»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:30
2 700₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тобольск - отец городов сибирских
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города
Начало: На Красной площади
«В программе также будет Софийско—Успенский собор — самое старое каменное сооружение Сибири»
Завтра в 08:00
10 июня в 12:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Аудиогид
3 часа
О чем расскажут ангелы Тобольска
Услышать самые интересные сюжеты из истории города на прогулке по знаковым местам с аудиоспектаклем
Начало: На площади Ремезова
«На Красной площади вас встретит Милосердный ангел, на Базарной – Улыбающийся, около храма Елизаветы и Захария навестим Музыкального ангела, а на площади Менделеева – Гениального»
15 июня в 14:00
16 июня в 08:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Экскурсия по Тобольску и Абалакский монастырь на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
«Он является единственным каменным кремлем Сибири и представляет собой монументальный архитектурный ансамбль, который включает в себя Софийско-Успенский собор, Рентерею, хозяйственные и жилые постройки»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей6 июня 2024Замечательная и познавательная экскурсия, узнаешь много интересного о становлении России,об её истории и о людях которые её делали и делают до сих пор спасибо организаторам и экскурсоводу Наталье
- ААлександр3 июня 2024Отличная экскурсия! Спасибо, что несмотря на занятые даты, смогли найти время на нас) Не ожидал, что такая большая история есть у города!
- ДДмитрий1 июня 2024Интереснейшую экскурсию по Тобольску провела Олеся, огромное спасибо, и очень познавательно. Тобольск уютный, добрый и красивый город
- ММарина31 мая 2024Экскурсия понравилась, гидом была Олеся. Считаю, что ключевое всё рассказали, показали. Никакой спешки, комфортный индивидуальный темп. По времени не уложились. Олеся,не смотря на это, экскурсию завершила тогда, как закончился материал, а не время.
- ООльга27 мая 2024Огромное спасибо Наталье за интересный рассказ о красивейшем городе Тобольске. Наталья очень приятный и доброжелательный человек, увлеченный историей родного города. Благодаря ее
- ЭЭльвира27 мая 2024Богатейшая история города на фоне изумительной природы оставили яркие впечатления. Не ожидали, что будет так интересно. Думаю, в большой степени,
- ТТатьяна19 мая 2024С нами была экскурсовод Людмила. Отлично владеет информацией. На любой вопрос отвечает без заминки. Потрясающие знания в области истории. Очень рекомендую!
- ТТатьяна19 мая 2024Очень понравилась экскурсия. С нами была экскурсовод Ольга. Рассказывает интересно, доступно даже для тех кто не обладает хорошими познаниями в истории. Рекомендую!
- ММаксим11 мая 2024Прекрасная экскурсия в хорошем темпе и возможностью задать вопросы. Узнали много нового об истории Тобольска, пребывании декабристов и царской семьи в городе.
- ИИя8 мая 2024Нам все понравилось, очень красивый город, гид очень интересно все рассказывала и показывала
Ответы на вопросы от путешественников по Тобольску в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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