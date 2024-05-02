Экскурсии по Кремлю Тобольска

Найдено 4 экскурсии в категории «Кремль» в Тобольске, цены от 1 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная по кремлю и городу Тобольску за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
20 отзывов
Обзорная по кремлю и городу Тобольску за 2 часа
Начало: Кремль, Красная площадь, 2Б, Водонапорная башня
Расписание: По выходным и праздничным дням, в любое время
16 июня в 09:00
23 июня в 09:00
от 2 400 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Тобольскому кремлю
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
39 отзывов
Обзорная экскурсия по Тобольскому кремлю
Начало: Кремль, Красная площадь, 2Б, Тобольск
«Посетим Софийский собор, поговорим о тайнах Рентереи, прогуляемся по Софийскому двору и кремлевской стене, познакомимся с торговым делом Сибири в Гостином дворе и обозначим статус Тобольска как административного центра на воеводском дворе»
Расписание: По выходным и праздничным дням, в любое время
16 июня в 09:00
23 июня в 09:00
от 1 200 за всё до 15 чел.
Экскурсия «Тобольский Кремль и Сад Ермака»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Экскурсия «Тобольский Кремль и Сад Ермака»
Начало: По согласованию с гидом
«Посещение Тобольского Кремля Тобольский Кремль располагается на Троицком мысе и представляет собой монументальный оборонительный комплекс постройки XVII–XVIII столетий»
Расписание: Ежедневно
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.
Тобольский кремль: обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
6 отзывов
Тобольский кремль: обзорная экскурсия
Начало: По согласованию с гидом
«Посещение Тобольского кремля – это возможность погрузиться в богатое прошлое города и полюбоваться удивительной по своей красоте архитектурой XVII–XVIII столетий»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Ганина
    2 мая 2024
    Обзорная по кремлю и городу Тобольску за 2 часа
    Мы увидели Тобольск и Тобольский кремль. все очень впечатлило. отличная подача материала гидом. СУПЕР!!!
  • А
    Анастасия
    30 марта 2024
    Тобольский кремль: обзорная экскурсия
    Гид Любовь Владимировна - влюблённый в свой город и его историю человек, кладезь информации)) Только с погодой не повезло 😞
  • Н
    Наталия
    29 марта 2024
    Тобольский кремль: обзорная экскурсия
    В целом экскурсия очень познавательно. Экскурсовод говорила много цифр и имён, неподготовленному туристу было бы сложно не запутаться. Но от
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    темы экскурсии не отступала. Немного смутило, что она рассказывала как будто не нам, а сдавала экзамен по краеведение. Задать вопросы по ходу экскурсии было невозможно. А в конце они уже как буд то и не актуальны стали. Понятно, что время ограничено. Но хотелось бы больше живого общения. Есть с чем сравнить. В конце дала рекомендации куда сходить и что посмотреть.

  • Т
    Тамара
    26 марта 2024
    Обзорная экскурсия по Тобольскому кремлю
    Ольга Александровна, провела нашу экскурсию 23.03.24,на одном дыхании, час пролетел не заметно, много информации по истории и развитию края, и
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    самого Тобольска. Ольга Александровна одна из лучших профессионалов своего дела! Спасибо огромное за познавательную прогулку! Слушая вас ещё больше влюбляешся в этот край и сам город!!!! Благодаря вам сюда хочется вернуть снова!

  • И
    Ирина
    18 марта 2024
    Обзорная по кремлю и городу Тобольску за 2 часа
    Отлично погуляли, грамотно и интересно преподнесена информация, только благодарность 🙏
  • В
    Вера
    3 марта 2024
    Обзорная экскурсия по Тобольскому кремлю
    Очень понравилась экскурсия! Прекрасный экскурсовод Ольга, очень динамично и не скучно! Однозначно рекомендую!
  • K
    Kasimova
    23 сентября 2023
    Экскурсия «Тобольский Кремль и Сад Ермака»
    Я прилетела из Нового Уренгоя специально на экскурсию, которая была запланирована на 10.00 22.09.2023. Но пошел дождь сильный. Я думала
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    отменится). Но Ольга Александровна провела великолепную экскурсию!!! Мы прекрасно под зонтиками ходили и смотрели красоты Кремля!!! Человек на столько знает историю, что за 2 часа она ни разу не остановила свой рассказ!!! Прекрасно 👍🏻👍🏻👍🏻

Ответы на вопросы от путешественников по Тобольску в категории «Кремль»

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  4. Тобольский кремль: обзорная экскурсия
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  2. Кремль
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Сколько стоит экскурсия по Тобольску в июне 2024
Сейчас в Тобольске в категории "Кремль" можно забронировать 4 экскурсии от 1 200 до 4 500. Туристы уже оставили гидам 66 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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