1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Обзорная по кремлю и городу Тобольску за 2 часа
Начало: Кремль, Красная площадь, 2Б, Водонапорная башня
Расписание: По выходным и праздничным дням, в любое время
16 июня в 09:00
23 июня в 09:00
от 2 400₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Обзорная экскурсия по Тобольскому кремлю
Начало: Кремль, Красная площадь, 2Б, Тобольск
«Посетим Софийский собор, поговорим о тайнах Рентереи, прогуляемся по Софийскому двору и кремлевской стене, познакомимся с торговым делом Сибири в Гостином дворе и обозначим статус Тобольска как административного центра на воеводском дворе»
Расписание: По выходным и праздничным дням, в любое время
16 июня в 09:00
23 июня в 09:00
от 1 200₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия «Тобольский Кремль и Сад Ермака»
Начало: По согласованию с гидом
«Посещение Тобольского Кремля Тобольский Кремль располагается на Троицком мысе и представляет собой монументальный оборонительный комплекс постройки XVII–XVIII столетий»
Расписание: Ежедневно
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Тобольский кремль: обзорная экскурсия
Начало: По согласованию с гидом
«Посещение Тобольского кремля – это возможность погрузиться в богатое прошлое города и полюбоваться удивительной по своей красоте архитектурой XVII–XVIII столетий»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГанина2 мая 2024Мы увидели Тобольск и Тобольский кремль. все очень впечатлило. отличная подача материала гидом. СУПЕР!!!
- ААнастасия30 марта 2024Гид Любовь Владимировна - влюблённый в свой город и его историю человек, кладезь информации)) Только с погодой не повезло 😞
- ННаталия29 марта 2024В целом экскурсия очень познавательно. Экскурсовод говорила много цифр и имён, неподготовленному туристу было бы сложно не запутаться. Но от
- ТТамара26 марта 2024Ольга Александровна, провела нашу экскурсию 23.03.24,на одном дыхании, час пролетел не заметно, много информации по истории и развитию края, и
- ИИрина18 марта 2024Отлично погуляли, грамотно и интересно преподнесена информация, только благодарность 🙏
- ВВера3 марта 2024Очень понравилась экскурсия! Прекрасный экскурсовод Ольга, очень динамично и не скучно! Однозначно рекомендую!
- KKasimova23 сентября 2023Я прилетела из Нового Уренгоя специально на экскурсию, которая была запланирована на 10.00 22.09.2023. Но пошел дождь сильный. Я думала
Ответы на вопросы от путешественников по Тобольску в категории «Кремль»
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