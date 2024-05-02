читать дальше

темы экскурсии не отступала. Немного смутило, что она рассказывала как будто не нам, а сдавала экзамен по краеведение. Задать вопросы по ходу экскурсии было невозможно. А в конце они уже как буд то и не актуальны стали. Понятно, что время ограничено. Но хотелось бы больше живого общения. Есть с чем сравнить. В конце дала рекомендации куда сходить и что посмотреть.