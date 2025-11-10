Тобольский кремль - это уникальный исторический объект, единственный каменный кремль в Сибири.
Во время экскурсии участники узнают о начале истории восточной России, строительстве первых каменных зданий за Уралом и месте хранения
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Единственный каменный кремль Сибири
- 📜 История восточной России
- 💒 Первый каменный храм в Сибири
- 👤 Личности сибирских воевод
- 💰 Место хранения сибирской казны
Что можно увидеть
- Тобольский кремль
- Софийско-Успенский собор
Описание экскурсии
Тобольский кремль — единственный каменный кремль Сибири и настоящая архитектурная доминанта города. Во время прогулки вы:
- узнаете, как начиналась история восточной части России;
- услышите о строительстве первых каменных зданий за Уралом;
- увидите место хранения сибирской казны и узнаете, кто ей распоряжался;
- познакомитесь с личностями сибирских воевод и легендарных горожан;
- посетите Софийско-Успенский собор — первый каменный храм в Сибири. Экскурсия поможет почувствовать дух времени и лучше понять, как осваивались бескрайние восточные земли России.
Смотрите расписание
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гостинный двор
- Софийско-Успенский собор
- Софийский двор
- Красная площадь
- Смотровая площадка
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Красная площадь, стр. 5
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дарья
10 ноя 2025
Спасибо большое гиду Рамилю за очень интересную и увлекательную экскурсию! Узнали много об истории как самого Кремля, так и города. Подробно обо всем рассказал, отвечал на вопросы, дополнял рассказ. Нам очень понравилось!
С
Светлана
6 ноя 2025
Прекрасный гид! Всем рекомендую! Интересно, познавательно, вообще не скучно! Не смотря на холод нам было интересно!
Т
Татьяна
15 окт 2025
Брали с мужем экскурсию на двоих! Рамиль прекрасный гид. Было очень интересно. Кто впервые - гулять с гидом гораздо увлекательнее. Вы не пожалеете.
И
Ирина
12 окт 2025
Замечательная экскурсия, интересный рассказ о Тобольске, его достопримечательностях и выдающихся людях. Экскурсовод любит свой родной город и увлекательно о нем рассказывает.
Е
Екатерина
12 окт 2025
Экскурсия очень понравилась! Экскурсовод прекрасно знает своё дело, рассказал всё интересно и доступно. Перед прогулкой заранее позвонил и уточнил все детали — это было очень приятно. Маршрут оказался лёгким и комфортным, время пролетело незаметно. Большое спасибо за отличную организацию!
А
Ангелова
28 сен 2025
Прекрасный экскурсовод Рамиль, очень интересно рассказывал! Несмотря на ветреную погоду чувствовалось душевная теплота! Хочу пожелать удачи во всех делах. Огромное Спасибо. 🌹
Е
Елена
24 сен 2025
Спасибо большое за экскурсию гиду Рамилю! Все было интересно и познавательно! Отвечал на все вопросы, хорошо рассказывал и было не скучно🙂
И
Ирина
20 авг 2025
Е
Елена
27 июл 2025
Спасибо большое Рамилю за экскурсию. Очень приятный, терпеливый, пунктуальный.
Л
Леонид
27 июл 2025
Замечательная экскурсия, Рамиль нам очень увлекательно и интересно поведал все основные вехи истории Кремля и Тобольска в целом
Н
Наталья
25 июл 2025
Всё очень понравилось.
А
Анна
13 июл 2025
Хочу выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу Рамилю. Его рассказ был настолько увлекательным и насыщенным, что время пролетело незаметно. Рамиль учёл все наши пожелания, продумал маршрут, мы успели увидеть все самое интересное, сделал экскурсию максимально интересной и познавательной.
Е
Екатерина
23 июн 2025
Очень познавательная экскурсия, спасибо экскурсаводу Рамилю. Время пролетело быстро и интересно.
Я
Яна
16 июн 2025
Все очень понравилось
К
Кушнирюк
16 июн 2025
Спасибо за экскурсию: организованно, интересно, информативно.
