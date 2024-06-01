1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Тобольск - отец городов сибирских
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города
Начало: На Красной площади
«Экскурсия начнется с обзора главной визитной карточки города — Тобольского кремля — единственного каменного кремля за Уралом»
Завтра в 08:00
10 июня в 12:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Обзорная экскурсия по Тобольскому кремлю
Начало: Кремль, Красная площадь, 2Б, Тобольск
«Давайте прогуляемся по Тобольскому кремлю — сооружению, подобных которому в Сибири нет»
Расписание: По выходным и праздничным дням, в любое время
16 июня в 09:00
23 июня в 09:00
от 1 200₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия «Тобольский Кремль и Сад Ермака»
Начало: По согласованию с гидом
«Посещение Тобольского Кремля Тобольский Кремль располагается на Троицком мысе и представляет собой монументальный оборонительный комплекс постройки XVII–XVIII столетий»
Расписание: Ежедневно
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Тобольский кремль: обзорная экскурсия
Начало: По согласованию с гидом
«Посещение Тобольского кремля – это возможность погрузиться в богатое прошлое города и полюбоваться удивительной по своей красоте архитектурой XVII–XVIII столетий»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий1 июня 2024Интереснейшую экскурсию по Тобольску провела Олеся, огромное спасибо, и очень познавательно. Тобольск уютный, добрый и красивый город
- ММарина31 мая 2024Экскурсия понравилась, гидом была Олеся. Считаю, что ключевое всё рассказали, показали. Никакой спешки, комфортный индивидуальный темп. По времени не уложились. Олеся,не смотря на это, экскурсию завершила тогда, как закончился материал, а не время.
- ТТатьяна19 мая 2024С нами была экскурсовод Людмила. Отлично владеет информацией. На любой вопрос отвечает без заминки. Потрясающие знания в области истории. Очень рекомендую!
- ААнастасия30 марта 2024Гид Любовь Владимировна - влюблённый в свой город и его историю человек, кладезь информации)) Только с погодой не повезло 😞
- ННаталия29 марта 2024В целом экскурсия очень познавательно. Экскурсовод говорила много цифр и имён, неподготовленному туристу было бы сложно не запутаться. Но от
- ТТамара26 марта 2024Ольга Александровна, провела нашу экскурсию 23.03.24,на одном дыхании, час пролетел не заметно, много информации по истории и развитию края, и
- ВВера3 марта 2024Очень понравилась экскурсия! Прекрасный экскурсовод Ольга, очень динамично и не скучно! Однозначно рекомендую!
- KKasimova23 сентября 2023Я прилетела из Нового Уренгоя специально на экскурсию, которая была запланирована на 10.00 22.09.2023. Но пошел дождь сильный. Я думала
Ответы на вопросы от путешественников по Тобольску в категории «Тобольский кремль»
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