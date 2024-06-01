Тобольский кремль – экскурсии в Тобольске

Найдено 4 экскурсии в категории «Тобольский кремль» в Тобольске, цены от 1 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тобольск - отец городов сибирских
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
181 отзыв
Тобольск - отец городов сибирских
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города
Начало: На Красной площади
«Экскурсия начнется с обзора главной визитной карточки города — Тобольского кремля — единственного каменного кремля за Уралом»
Завтра в 08:00
10 июня в 12:00
5 000 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Тобольскому кремлю
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
39 отзывов
Обзорная экскурсия по Тобольскому кремлю
Начало: Кремль, Красная площадь, 2Б, Тобольск
«Давайте прогуляемся по Тобольскому кремлю — сооружению, подобных которому в Сибири нет»
Расписание: По выходным и праздничным дням, в любое время
16 июня в 09:00
23 июня в 09:00
от 1 200 за всё до 15 чел.
Экскурсия «Тобольский Кремль и Сад Ермака»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Экскурсия «Тобольский Кремль и Сад Ермака»
Начало: По согласованию с гидом
«Посещение Тобольского Кремля Тобольский Кремль располагается на Троицком мысе и представляет собой монументальный оборонительный комплекс постройки XVII–XVIII столетий»
Расписание: Ежедневно
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.
Тобольский кремль: обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
6 отзывов
Тобольский кремль: обзорная экскурсия
Начало: По согласованию с гидом
«Посещение Тобольского кремля – это возможность погрузиться в богатое прошлое города и полюбоваться удивительной по своей красоте архитектурой XVII–XVIII столетий»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    1 июня 2024
    Тобольск - отец городов сибирских
    Интереснейшую экскурсию по Тобольску провела Олеся, огромное спасибо, и очень познавательно. Тобольск уютный, добрый и красивый город
    Интереснейшую экскурсию по Тобольску провела Олеся, огромное спасибо, и очень познавательно. Тобольск уютный, добрый и красивый городИнтереснейшую экскурсию по Тобольску провела Олеся, огромное спасибо, и очень познавательно. Тобольск уютный, добрый и красивый городИнтереснейшую экскурсию по Тобольску провела Олеся, огромное спасибо, и очень познавательно. Тобольск уютный, добрый и красивый городИнтереснейшую экскурсию по Тобольску провела Олеся, огромное спасибо, и очень познавательно. Тобольск уютный, добрый и красивый городИнтереснейшую экскурсию по Тобольску провела Олеся, огромное спасибо, и очень познавательно. Тобольск уютный, добрый и красивый город
  • М
    Марина
    31 мая 2024
    Тобольск - отец городов сибирских
    Экскурсия понравилась, гидом была Олеся. Считаю, что ключевое всё рассказали, показали. Никакой спешки, комфортный индивидуальный темп. По времени не уложились. Олеся,не смотря на это, экскурсию завершила тогда, как закончился материал, а не время.
    Экскурсия понравилась, гидом была ОлесяЭкскурсия понравилась, гидом была ОлесяЭкскурсия понравилась, гидом была ОлесяЭкскурсия понравилась, гидом была Олеся
  • Т
    Татьяна
    19 мая 2024
    Тобольск - отец городов сибирских
    С нами была экскурсовод Людмила. Отлично владеет информацией. На любой вопрос отвечает без заминки. Потрясающие знания в области истории. Очень рекомендую!
  • А
    Анастасия
    30 марта 2024
    Тобольский кремль: обзорная экскурсия
    Гид Любовь Владимировна - влюблённый в свой город и его историю человек, кладезь информации)) Только с погодой не повезло 😞
  • Н
    Наталия
    29 марта 2024
    Тобольский кремль: обзорная экскурсия
    В целом экскурсия очень познавательно. Экскурсовод говорила много цифр и имён, неподготовленному туристу было бы сложно не запутаться. Но от
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    темы экскурсии не отступала. Немного смутило, что она рассказывала как будто не нам, а сдавала экзамен по краеведение. Задать вопросы по ходу экскурсии было невозможно. А в конце они уже как буд то и не актуальны стали. Понятно, что время ограничено. Но хотелось бы больше живого общения. Есть с чем сравнить. В конце дала рекомендации куда сходить и что посмотреть.

  • Т
    Тамара
    26 марта 2024
    Обзорная экскурсия по Тобольскому кремлю
    Ольга Александровна, провела нашу экскурсию 23.03.24,на одном дыхании, час пролетел не заметно, много информации по истории и развитию края, и
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    самого Тобольска. Ольга Александровна одна из лучших профессионалов своего дела! Спасибо огромное за познавательную прогулку! Слушая вас ещё больше влюбляешся в этот край и сам город!!!! Благодаря вам сюда хочется вернуть снова!

  • В
    Вера
    3 марта 2024
    Обзорная экскурсия по Тобольскому кремлю
    Очень понравилась экскурсия! Прекрасный экскурсовод Ольга, очень динамично и не скучно! Однозначно рекомендую!
  • K
    Kasimova
    23 сентября 2023
    Экскурсия «Тобольский Кремль и Сад Ермака»
    Я прилетела из Нового Уренгоя специально на экскурсию, которая была запланирована на 10.00 22.09.2023. Но пошел дождь сильный. Я думала
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    отменится). Но Ольга Александровна провела великолепную экскурсию!!! Мы прекрасно под зонтиками ходили и смотрели красоты Кремля!!! Человек на столько знает историю, что за 2 часа она ни разу не остановила свой рассказ!!! Прекрасно 👍🏻👍🏻👍🏻

Ответы на вопросы от путешественников по Тобольску в категории «Тобольский кремль»

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Сколько стоит экскурсия по Тобольску в июне 2024
Сейчас в Тобольске в категории "Тобольский кремль" можно забронировать 4 экскурсии от 1 200 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 227 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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