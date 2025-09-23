Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Рентерея, лестница из дерева с 198 ступенями и «Странствующий ангел» — в центре Тобольска есть много достопримечательностей, которых вы не увидите больше нигде! Приглашаем вас на прогулку по Тобольскому кремлю и его окрестностям, где вы познакомитесь с историей города и знаменитыми узниками Тюремного замка, увидите Гостиный двор и здание, где хранилась казна Сибирской губернии. 4.4 18 отзывов

Gidy Gorode Ваш гид в Тобольске Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 6150 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4.4 18 отзывов 1 час 1-5 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Посещение Тобольского кремля – это возможность погрузиться в богатое прошлое города и полюбоваться удивительной по своей красоте архитектурой XVII–XVIII столетий. Вы пройдетесь по Красной площади, посмотрите на величественные соборы и колокольни, прогуляетесь по Гостиному двору, где в минувших веках бойко торговали тобольские купцы, а также раскроете мрачные тайны Тюремного замка. Красная площадь и Тюремный замок Прогулка начинается с Красной площади, которая простирается перед входом в Кремль. В ее центральной части располагается большой фонтан, а на восточную сторону выходят стены старого Тюремного замка, построенного в 1855 году по повелению цесаревича Александра. Во времена царской России он являлся тюрьмой с самым строгим режимом, а сегодня служит музеем, который повествует об известных заключенных замка. Соборы и колокольни Кремля В ходе экскурсии вы увидите религиозные сооружения Кремля, в том числе Софийско-Успенский собор постройки 1689 года – старейший каменный храм Сибири. Попасть к нему можно по Прямскому взвозу – уникальной деревянной лестнице на 198 ступеней. Справа от собора находится Соборная колокольня в стиле классицизм. Она является самым высоким сооружением кремлевского комплекса и имеет смотровую площадку, откуда открываются красивые виды на Тобольск. К колокольне примыкает Покровский собор, построенный в качестве зимнего храма в середине XVIII столетия. Гостиный двор, Дворец наместника и не только Чтобы познакомиться с купеческой историей города, мы посетим Гостиный двор, который был построен в 1708 году по проекту архитектора С. Ремезова. Изначально он служил центром евразийской торговли, а сейчас его стены занимает Музей истории торговли Сибири. Недалеко от Гостиного двора можно увидеть Дворец наместника постройки 1782 года со Странствующим ангелом, Архиерейский дом и здание Рентерии, где хранили казну Сибирской губернии.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Красная площадь

Тюремный замок

Гостиный двор

Софийско-Успенский собор

Дворец наместника

Прямской взвоз

Странствующий ангел

Рентерея Что включено Экскурсионное обслуживание Что не входит в цену Входные билеты оплачиваются дополнительно. Место начала и завершения? По согласованию с гидом Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно Экскурсия длится около 1 часа Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.