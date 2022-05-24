Тобольский кремль: обзорная экскурсия

Тобольский кремль

Тобольский кремль: обзорная экскурсия
Тобольский кремль: обзорная экскурсия
Тобольский кремль: обзорная экскурсия
Тобольский кремль: обзорная экскурсия
Тобольский кремль: обзорная экскурсия
Тобольский кремль: обзорная экскурсия

Что вас ожидает 🤩

  • Красная площадь
  • Тюремный замок
  • Гостиный двор
  • Софийско-Успенский собор
  • Дворец наместника
  • Прямской взвоз
  • Странствующий ангел
  • Рентерея
Посещение Тобольского кремля – это возможность погрузиться в богатое прошлое города и полюбоваться удивительной по своей красоте архитектурой XVII–XVIII столетий. Вы пройдетесь по Красной площади, посмотрите на величественные соборы и колокольни, прогуляетесь по Гостиному двору, где в минувших веках бойко торговали тобольские купцы.

Красная площадь

Прогулка начинается с Красной площади, которая простирается перед входом в Кремль. В ее центральной части располагается большой фонтан, а на восточную сторону выходят стены старого Тюремного замка, построенного в 1855 году по повелению цесаревича Александра. Во времена царской России он являлся тюрьмой с самым строгим режимом, а сегодня служит музеем, который повествует об известных заключенных замка.

Соборы и колокольни Кремля

В ходе экскурсии вы увидите религиозные сооружения Кремля, в том числе Софийско-Успенский собор постройки 1689 года – старейший каменный храм Сибири. Попасть к нему можно по Прямскому взвозу – уникальной деревянной лестнице на 198 ступеней. Справа от собора находится Соборная колокольня в стиле классицизм. Она является самым высоким сооружением кремлевского комплекса и имеет смотровую площадку, откуда открываются красивые виды на Тобольск. К колокольне примыкает Покровский собор, построенный в качестве зимнего храма в середине XVIII столетия.

Гостиный двор, Дворец наместника и не только

Чтобы познакомиться с купеческой историей города, мы посетим Гостиный двор, который был построен в 1708 году по проекту архитектора С. Ремезова. Изначально он служил центром евразийской торговли, а сейчас его стены занимает Музей истории торговли Сибири. Недалеко от Гостиного двора можно увидеть Дворец наместника постройки 1782 года со Странствующим ангелом, Архиерейский дом и здание Рентерии, где хранили казну Сибирской губернии.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тобольска

🎩Индивидуальные🔭ОбзорныеКремль🗽Достопримечательности

Еще несколько похожих предложений в Тобольске

Обзорная экскурсия по Тобольскому Кремлю
1 час
Индивидуальная
Ольга
4.7
12 отзывов
Обзорная экскурсия по Тобольскому Кремлю
Тобольский кремль, построенный по проекту зодчего Семена Ремезова - единственное строение подобного масштаба
от 1 000 за 1-15 чел.
Обзорная по городу Тобольску
1 час
Индивидуальная
Ольга
5
2 отзыва
Обзорная по городу Тобольску
Тобольск - первый город, который появился при освоении Сибири
от 1 000 за 1-15 чел.
Тобольский кремль: история и легенды
1 час
🚶 Пешая
Индивидуальная
Ольга
4.9
35 отзывов
Тобольский кремль: история и легенды
Раскрыть богатое прошлое города и увидеть его знаковые места с профессиональным гидом
Завтра
25 мая
26 мая
1 300 за 1-10 чел.
Тобольск - отец городов сибирских
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Марина
4.8
65 отзывов
Очень популярно сейчас
Тобольск - отец городов сибирских
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города
Завтра
25 мая
26 мая
50004 000 за 1-10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Тобольску на транспорте
14 часов
Индивидуальная
Оксана
Нет отзывов
Индивидуальная экскурсия по Тобольску на транспорте
Приглашаем провести выходной день в славном граде юга Тюменской области
28 мая
29 мая
30 мая
22 600 за 1-7 чел.
В Тобольск из Тюмени на 1 день
12 часов
Индивидуальная
Василий
Нет отзывов
В Тобольск из Тюмени на 1 день
Приглашаю в путешествие в древнюю столицу Сибири - город Тобольск, который является одним из первых городов за Уралом
15 000 за 1-7 чел.
О чем расскажут ангелы Тобольска
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Наталья
5
13 отзывов
О чем расскажут ангелы Тобольска
Услышать самые интересные сюжеты из истории города на прогулке по знаковым местам с аудиоспектаклем
26 мая
27 мая
28 мая
6 000 за 1-10 чел.
Тобольск: тайны Нижнего посада
1 час
🚶 Пешая
Индивидуальная
Ольга
5
3 отзыва
Тобольск: тайны Нижнего посада
Погулять по одному из самых красивых дореволюционных районов города и узнать о нем интересные факты
Сегодня
Завтра
25 мая
1 300 за 1-10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Тобольске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Тобольске
ХОРОШО
🧭
ТАМ