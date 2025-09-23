Рентерея, лестница из дерева с 198 ступенями и «Странствующий ангел» — в центре Тобольска есть много достопримечательностей, которых вы не увидите больше нигде! Приглашаем вас на прогулку по Тобольскому кремлю и его окрестностям, где вы познакомитесь с историей города и знаменитыми узниками Тюремного замка, увидите Гостиный двор и здание, где хранилась казна Сибирской губернии.
Описание экскурсииПосещение Тобольского кремля – это возможность погрузиться в богатое прошлое города и полюбоваться удивительной по своей красоте архитектурой XVII–XVIII столетий. Вы пройдетесь по Красной площади, посмотрите на величественные соборы и колокольни, прогуляетесь по Гостиному двору, где в минувших веках бойко торговали тобольские купцы, а также раскроете мрачные тайны Тюремного замка. Красная площадь и Тюремный замок Прогулка начинается с Красной площади, которая простирается перед входом в Кремль. В ее центральной части располагается большой фонтан, а на восточную сторону выходят стены старого Тюремного замка, построенного в 1855 году по повелению цесаревича Александра. Во времена царской России он являлся тюрьмой с самым строгим режимом, а сегодня служит музеем, который повествует об известных заключенных замка. Соборы и колокольни Кремля В ходе экскурсии вы увидите религиозные сооружения Кремля, в том числе Софийско-Успенский собор постройки 1689 года – старейший каменный храм Сибири. Попасть к нему можно по Прямскому взвозу – уникальной деревянной лестнице на 198 ступеней. Справа от собора находится Соборная колокольня в стиле классицизм. Она является самым высоким сооружением кремлевского комплекса и имеет смотровую площадку, откуда открываются красивые виды на Тобольск. К колокольне примыкает Покровский собор, построенный в качестве зимнего храма в середине XVIII столетия. Гостиный двор, Дворец наместника и не только Чтобы познакомиться с купеческой историей города, мы посетим Гостиный двор, который был построен в 1708 году по проекту архитектора С. Ремезова. Изначально он служил центром евразийской торговли, а сейчас его стены занимает Музей истории торговли Сибири. Недалеко от Гостиного двора можно увидеть Дворец наместника постройки 1782 года со Странствующим ангелом, Архиерейский дом и здание Рентерии, где хранили казну Сибирской губернии.
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Красная площадь
- Тюремный замок
- Гостиный двор
- Софийско-Успенский собор
- Дворец наместника
- Прямской взвоз
- Странствующий ангел
- Рентерея
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Входные билеты оплачиваются дополнительно.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Отличная экскурсия. Спасибо большое
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Н
Экскурсия очень понравилась. Любовь Владимировна это человек с глубокими знаниями истории и литературы. Чувствуется, что любит свой город и с трепетом делится любовью и знаниями с нами, туристами, каждый факт сопровождается поэтической строчкой. Час пролетел незаметно, как-будто послушали и посмотрели спектакль. Спасибо!!! Огромная благодарность организаторам, все прошло безукоризненно. Однозначно рекомендую!
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Э
Очень понравилась экскурсия по Тобольскому кремлю, хороший гид, дает очень много информации, несмотря на плохую погоду остались очень хорошие воспоминания.
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Н
В целом экскурсия очень познавательно. Экскурсовод говорила много цифр и имён, неподготовленному туристу было бы сложно не запутаться. Но от темы экскурсии не отступала. Немного смутило, что она рассказывала как
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А
Гид Любовь Владимировна - влюблённый в свой город и его историю человек, кладезь информации))
Только с погодой не повезло 😞
Только с погодой не повезло 😞
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Н
Спасибо Ольге за интересный рассказ и экскурсию. Очень увлекательно и познавательно.
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