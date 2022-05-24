Посещение Тобольского кремля – это возможность погрузиться в богатое прошлое города и полюбоваться удивительной по своей красоте архитектурой XVII–XVIII столетий. Вы пройдетесь по Красной площади, посмотрите на величественные соборы и колокольни, прогуляетесь по Гостиному двору, где в минувших веках бойко торговали тобольские купцы.

Красная площадь

Прогулка начинается с Красной площади, которая простирается перед входом в Кремль. В ее центральной части располагается большой фонтан, а на восточную сторону выходят стены старого Тюремного замка, построенного в 1855 году по повелению цесаревича Александра. Во времена царской России он являлся тюрьмой с самым строгим режимом, а сегодня служит музеем, который повествует об известных заключенных замка.

Соборы и колокольни Кремля

В ходе экскурсии вы увидите религиозные сооружения Кремля, в том числе Софийско-Успенский собор постройки 1689 года – старейший каменный храм Сибири. Попасть к нему можно по Прямскому взвозу – уникальной деревянной лестнице на 198 ступеней. Справа от собора находится Соборная колокольня в стиле классицизм. Она является самым высоким сооружением кремлевского комплекса и имеет смотровую площадку, откуда открываются красивые виды на Тобольск. К колокольне примыкает Покровский собор, построенный в качестве зимнего храма в середине XVIII столетия.

Гостиный двор, Дворец наместника и не только

Чтобы познакомиться с купеческой историей города, мы посетим Гостиный двор, который был построен в 1708 году по проекту архитектора С. Ремезова. Изначально он служил центром евразийской торговли, а сейчас его стены занимает Музей истории торговли Сибири. Недалеко от Гостиного двора можно увидеть Дворец наместника постройки 1782 года со Странствующим ангелом, Архиерейский дом и здание Рентерии, где хранили казну Сибирской губернии.