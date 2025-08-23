Описание Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы 5 1 отзыв

Описание экскурсии Говорят, в Жигулёвских горах атаман Степан Разин когда-то спрятал несметные сокровища. Правда это или красивая легенда — кто знает? Но клад ищут до сих пор… А вдруг повезёт именно вам? Приглашаем проверить свою удачу в путешествии выходного дня! Начнем с восхождения восхождение на одну из самых высоких вершин Жигулей — гору Стрельную. С её обзорных площадок открываются потрясающие виды: на Волгу, Тольятти, горные склоны и редкие растения, которые больше нигде в Самарской области не встретишь. Затем отправимся в село Ширяево — место, где в разное время бывали художник Илья Репин, король Швеции Карл XVI Густав, президент Владимир Путин и даже музыканты группы Rammstein! Вы узнаете, как Ширяево стало «вишнёвой столицей», где добывали жигулёвский мрамор, кто такой «Бэтмен из штолен» и каким образом снежный барс оказался на горе Поповой. Даже если сокровищ Разина найти не получится — этот день точно подарит вам новые знания, яркие впечатления и хорошее настроение.

Что можно увидеть на экскурсии? Жигулевская ГЭС

Жигулевские горы

Гора Стрельная

Гора Попова

С. Ширяево

Что включено Услуги опытного гида

Комфортабельный автомобиль (до 3 чел.) Что не входит в цену Путевки:

100/чел в национальном парке / «Самарская ЛУка/» (гора Попова+штольни)

+400/чел в Жигулевский заповедник (Гора Стрельная).

Оплачивается дополнительно:

Музей в с. Ширяево, питание. Где начинаем и завершаем? Начало: Г. Тольятти, ТРК «Парк-Хаус» Завершение: Г. Тольятти. Иные варианты обсуждаются заранее Когда и сколько длится? Экскурсия длится около 8 часов