Описание экскурсииГоворят, в Жигулёвских горах атаман Степан Разин когда-то спрятал несметные сокровища. Правда это или красивая легенда — кто знает? Но клад ищут до сих пор… А вдруг повезёт именно вам? Приглашаем проверить свою удачу в путешествии выходного дня! Начнем с восхождения восхождение на одну из самых высоких вершин Жигулей — гору Стрельную. С её обзорных площадок открываются потрясающие виды: на Волгу, Тольятти, горные склоны и редкие растения, которые больше нигде в Самарской области не встретишь. Затем отправимся в село Ширяево — место, где в разное время бывали художник Илья Репин, король Швеции Карл XVI Густав, президент Владимир Путин и даже музыканты группы Rammstein! Вы узнаете, как Ширяево стало «вишнёвой столицей», где добывали жигулёвский мрамор, кто такой «Бэтмен из штолен» и каким образом снежный барс оказался на горе Поповой. Даже если сокровищ Разина найти не получится — этот день точно подарит вам новые знания, яркие впечатления и хорошее настроение.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Жигулевская ГЭС
- Жигулевские горы
- Гора Стрельная
- Гора Попова
- С. Ширяево
- Р. Волга
Что включено
- Услуги опытного гида
- Комфортабельный автомобиль (до 3 чел.)
Что не входит в цену
- Путевки:
- 100/чел в национальном парке / «Самарская ЛУка/» (гора Попова+штольни)
- +400/чел в Жигулевский заповедник (Гора Стрельная).
- Оплачивается дополнительно:
- Музей в с. Ширяево, питание.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Тольятти, ТРК «Парк-Хаус»
Завершение: Г. Тольятти. Иные варианты обсуждаются заранее
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Римма
23 авг 2025
Сказать, что нам понравилось, это не те слова. Мы в восторге! Анжела - замечательный экскурсовод! С удовольствием слушали и дети, и взрослые: история города, легенды, известные люди, растения и животные
Входит в следующие категории Тольятти
