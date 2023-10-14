Сокровища Жигулей: заповедные тропы, легендарные истории и лучшие виды

Попасть в столицу вишнёвых пирогов, где солисты Rammstein вдохновлялись живописными пейзажами

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По преданию, Степан Разин спрятал в Жигулёвских горах богатства. Правда это или нет, но легенды живут, а сокровища ищут до сих пор. Приглашаю вас в поездку-приключение. Даже если вы не найдёте клад, то обретёте нечто большее — новые эмоции и впечатления.

Заберётесь на самую высокую из местных гор и посетите село, где были и первые лица государств, и художники, и даже известные рокеры.
Сокровища Жигулей: заповедные тропы, легендарные истории и лучшие виды
Сокровища Жигулей: заповедные тропы, легендарные истории и лучшие виды
Сокровища Жигулей: заповедные тропы, легендарные истории и лучшие виды
Сокровища Жигулей: заповедные тропы, легендарные истории и лучшие виды
Сокровища Жигулей: заповедные тропы, легендарные истории и лучшие виды
Сокровища Жигулей: заповедные тропы, легендарные истории и лучшие виды
Сокровища Жигулей: заповедные тропы, легендарные истории и лучшие виды
Сокровища Жигулей: заповедные тропы, легендарные истории и лучшие виды
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Наше путешествие начнётся в Тольятти. По живописной дороге мы отправимся осматривать самые интересные локации заповедного полуострова Самарская Лука. Проедем по плотине Жигулёвской ГЭС между Жигулёвским морем и Саратовским водохранилищем.

Гора Стрельная: виды с высоты птичьего полёта

Поднимемся на самую высокую из доступных вершин Жигулёвских гор — Стрельную, расположенную на территории Жигулёвского заповедника. Со смотровых площадок нам откроются роскошные виды на панораму Жигулей, Тольятти и Волгу.

Село Ширяево: первые лица государств, художники и рокеры

Дальше проедем до старинного села Ширяево на территории национального парка «Самарская Лука». Прогуляемся в тех местах, где в разные времена были художник Илья Репин, король Швеции Карл Густав XVI, президент России Владимир Путин и даже рокеры из группы Rammstein! Вы узнаете, почему Ширяево стало столицей вишнёвых пирогов, как здесь добывали жигулёвский мрамор, как Бэтмена занесло в ширяевские штольни, а снежный барс оказался на горе Поповой.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входят трансфер и услуги гида
  • Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле
  • Позаботьтесь о том, чтобы одежда и обувь были удобными, не стесняли движений, защищали от дождя, ветра, прямых солнечных лучей и насекомых

Дополнительные расходы

  • Билеты в Жигулёвский заповедник — 310 руб. /чел.
  • Билеты в национальный парк «Самарская Лука» — 300 руб. /чел.
  • Билеты в музей в с. Ширяево — от 80 руб. /чел.
  • Обед по желанию — от 350 руб. /чел.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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