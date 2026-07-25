По преданию, Степан Разин спрятал в Жигулёвских горах богатства. Правда это или нет, но легенды живут, а сокровища ищут до сих пор. Приглашаю вас в поездку-приключение. Даже если вы не

найдёте клад, то обретёте нечто большее — новые эмоции и впечатления. Заберётесь на самую высокую из местных гор и посетите село, где были и первые лица государств, и художники, и даже известные рокеры.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Наше путешествие начнётся в Тольятти. По живописной дороге мы отправимся осматривать самые интересные локации заповедного полуострова Самарская Лука. Проедем по плотине Жигулёвской ГЭС между Жигулёвским морем и Саратовским водохранилищем.

Гора Стрельная: виды с высоты птичьего полёта

Поднимемся на самую высокую из доступных вершин Жигулёвских гор — Стрельную, расположенную на территории Жигулёвского заповедника. Со смотровых площадок нам откроются роскошные виды на панораму Жигулей, Тольятти и Волгу.

Село Ширяево: первые лица государств, художники и рокеры

Дальше проедем до старинного села Ширяево на территории национального парка «Самарская Лука». Прогуляемся в тех местах, где в разные времена были художник Илья Репин, король Швеции Карл Густав XVI, президент России Владимир Путин и даже рокеры из группы Rammstein! Вы узнаете, почему Ширяево стало столицей вишнёвых пирогов, как здесь добывали жигулёвский мрамор, как Бэтмена занесло в ширяевские штольни, а снежный барс оказался на горе Поповой.

Организационные детали

В стоимость экскурсии входят трансфер и услуги гида

Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле

Позаботьтесь о том, чтобы одежда и обувь были удобными, не стесняли движений, защищали от дождя, ветра, прямых солнечных лучей и насекомых

Дополнительные расходы