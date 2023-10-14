Попасть в столицу вишнёвых пирогов, где солисты Rammstein вдохновлялись живописными пейзажами
Заберётесь на самую высокую из местных гор и посетите село, где были и первые лица государств, и художники, и даже известные рокеры.
окт
окт
окт
окт
ноя
ноя
ноя
даты
Описание
Что вас ожидает
Наше путешествие начнётся в Тольятти. По живописной дороге мы отправимся осматривать самые интересные локации заповедного полуострова Самарская Лука. Проедем по плотине Жигулёвской ГЭС между Жигулёвским морем и Саратовским водохранилищем.
Гора Стрельная: виды с высоты птичьего полёта
Поднимемся на самую высокую из доступных вершин Жигулёвских гор — Стрельную, расположенную на территории Жигулёвского заповедника. Со смотровых площадок нам откроются роскошные виды на панораму Жигулей, Тольятти и Волгу.
Село Ширяево: первые лица государств, художники и рокеры
Дальше проедем до старинного села Ширяево на территории национального парка «Самарская Лука». Прогуляемся в тех местах, где в разные времена были художник Илья Репин, король Швеции Карл Густав XVI, президент России Владимир Путин и даже рокеры из группы Rammstein! Вы узнаете, почему Ширяево стало столицей вишнёвых пирогов, как здесь добывали жигулёвский мрамор, как Бэтмена занесло в ширяевские штольни, а снежный барс оказался на горе Поповой.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии входят трансфер и услуги гида
- Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле
- Позаботьтесь о том, чтобы одежда и обувь были удобными, не стесняли движений, защищали от дождя, ветра, прямых солнечных лучей и насекомых
Дополнительные расходы
- Билеты в Жигулёвский заповедник — 310 руб. /чел.
- Билеты в национальный парк «Самарская Лука» — 300 руб. /чел.
- Билеты в музей в с. Ширяево — от 80 руб. /чел.
- Обед по желанию — от 350 руб. /чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.