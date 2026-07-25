Сокровища Жигулей: заповедные тропы, легендарные истории и лучшие виды
Попасть в столицу вишнёвых пирогов, где солисты Rammstein вдохновлялись живописными пейзажами
По преданию, Степан Разин спрятал в Жигулёвских горах богатства. Правда это или нет, но легенды живут, а сокровища ищут до сих пор. Приглашаю вас в поездку-приключение. Даже если вы не читать дальшеуменьшить
найдёте клад, то обретёте нечто большее — новые эмоции и впечатления.
Заберётесь на самую высокую из местных гор и посетите село, где были и первые лица государств, и художники, и даже известные рокеры.
Наше путешествие начнётся в Тольятти. По живописной дороге мы отправимся осматривать самые интересные локации заповедного полуострова Самарская Лука. Проедем по плотине Жигулёвской ГЭС между Жигулёвским морем и Саратовским водохранилищем.
Гора Стрельная: виды с высоты птичьего полёта
Поднимемся на самую высокую из доступных вершин Жигулёвских гор — Стрельную, расположенную на территории Жигулёвского заповедника. Со смотровых площадок нам откроются роскошные виды на панораму Жигулей, Тольятти и Волгу.
Село Ширяево: первые лица государств, художники и рокеры
Дальше проедем до старинного села Ширяево на территории национального парка «Самарская Лука». Прогуляемся в тех местах, где в разные времена были художник Илья Репин, король Швеции Карл Густав XVI, президент России Владимир Путин и даже рокеры из группы Rammstein! Вы узнаете, почему Ширяево стало столицей вишнёвых пирогов, как здесь добывали жигулёвский мрамор, как Бэтмена занесло в ширяевские штольни, а снежный барс оказался на горе Поповой.
Организационные детали
В стоимость экскурсии входят трансфер и услуги гида
Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле
Позаботьтесь о том, чтобы одежда и обувь были удобными, не стесняли движений, защищали от дождя, ветра, прямых солнечных лучей и насекомых
Дополнительные расходы
Билеты в Жигулёвский заповедник — 450 ₽/чел.
Билеты в национальный парк «Самарская Лука» — 122 ₽/чел.
Билеты в музей в с. Ширяево — от 300 ₽/чел.
Обед по желанию — от 750 ₽/чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анжела — ваш гид в Тольятти
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 131 туриста
Привет, я Анжела, журналист и экскурсовод. Люблю лес и горы. С удовольствием делюсь этой любовью с гостями региона на протяжении последних 10 лет. Знаю лучшие места для встречи восхода, где самая вкусная в Тольятти пицца, почему среди русской равнины выросли Жигулёвские горы и много всего, чтобы влюбить вас в мой край навсегда! Поехали!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Мария
Хотелось бы от всей души поблагодарить Анжелу за такое прекрасное путешествие, которое удалось, несмотря на погоду! День выдался насыщенным, но время пролетело незаметно благодаря интересным историям, легендам, которые рассказывала экскурсовод. читать дальшеуменьшить
Мы узнали больше о Самарской Луке, Жигулях и Тольятти, о флоре и фауне этих мест. Поездка была комфортной и захватывающей. Рекомендую обратиться к Анжеле за знаниями, впечатлениями и любовью к региону. Спасибо!
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Т
Татьяна
Спасибо большое Анжеле за интересную, познавательную и,можно сказать, веселую экскурсию. Мы были с детьми, которые просто в восторге от того, что они увидели. Красота неописуемая-это надо видеть. Анжела очень хороший читать дальшеуменьшить
разносторонний рассказчик. Было интересно послушать и про город Тольятти, и про "Самарскую Луку". А какая красота нас ожидала в Жигулевском заповеднике и на горе Стрельная, про которые наш чудесный экскурсовод рассказала нам много интересного, вплоть до названий растений, которые обитают в заповеднике. Встретили семейство лисичек-милашек. Так же побывали в штольне недалеко от заповедника. Дети в восторге. Так что очень советую любителям активно отдыха посетить эту экскурсию. Еще раз спасибо Анжеле за теплый прием!
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Ирина
Это была супер-экскурсия!!! Анжела великолепный разказчик, чувствуется очень глубокое знание истории Средней Волги! Индивидуальная очень комфортная экскурсия! И в горы забрались, и в штольни лазили, и по заповеднику гуляли! И у Репина были! Довольны очень! В Тольятти просто влюбились благодаря Анжеле!
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О
Ольга
Большое спасибо Анжеле за проведенную экскурсию. Было очень интересно, познавательно, прекрасно организовано!
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Евгения
Анжела - прекрасный экскурсовод, который может найти подход к людям разного возраста. Мы вместе побывали в множестве живописных мест, которые открылись для меня с новой стороны. Меня приятно удивили рассказы про природу, животных, а также местные легенды. Экскурсия однозначно стоит своих денег
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С
Софья
Дата посещения: 22 мая 2025
Экскурсия замечательная. Анжела вовремя забрала нас в оговоренном месте на комфортном автомобиле. Вся экскурсия проходила в осень приятной, позитивной и дружеской атмосфере. Не было такого, чтобы мы ехали молча, все читать дальшеуменьшить
время что-то обсуждали или слушали, получали ответы на все вопросы. Там, где ходили пешком, все было в комфортном темпе. Посмотрели гору Стрельную, село Ширяево, штольни, музей Репина. Проехались по живописным местам, пообедали в красивом месте на берегу Волги. Остались довольны, очень насыщенный и активный получился день. Спасибо большое!
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