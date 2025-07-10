Два города, Тольятти и Жигулёвск, связаны Волгой и общей историей. Участники экскурсии познакомятся с их культурой и современным развитием.
В программе посещение знаковых мест, таких как набережная Автозаводского района и мозаичная стела «Радость труда». В Жигулёвске можно будет прогуляться по набережной и посетить местные магазины. Экскурсия включает рассказ о влиянии экологии на регион и возможность сделать яркие фотографии
5 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Уникальные города-спутники
- 🌿 Экология и её влияние
- 📸 Яркие фото на память
- 🍫 Региональные продукты
- 🚗 Комфортное путешествие
Что можно увидеть
- Набережная Автозаводского района
- Мозаичная стела «Радость труда»
- Площадь Свободы
- Речной вокзал и порт
Описание экскурсии
Тольятти
Мы проедем на автомобиле через три района, в каждом из них остановимся и осмотрим знаковые достопримечательности:
- Набережную Автозаводского района с современным ландшафтным дизайном и оригинальными элементами благоустройства
- Мозаичную стелу «Радость труда», интересную технологиями её восстановления
- Площадь Свободы, яркий пример архитектуры послевоенного периода
- Речной вокзал и порт, где представлено одно из рабочих направлений Тольятти. Проедем по плотине Куйбышевского гидроузла и здания Жигулёвской ГЭС
Жигулёвск
- Прогуляемся по набережной с чудесными видами на Жигули
- Заглянем в фирменный магазин местной кондитерской фабрики
- И посетим рестомаркет с региональной кухней
В путешествии:
- Вы узнаете об особенностях Волги и происхождении Жигулей — и поймёте, почему образ великой русской реки в легендах и преданиях края имеет уникальные черты, а Жигулёвские горы не раз меняли своё название
- Почувствуете широту волжских просторов и увидите крутые береговые утёсы
- Я расскажу о местной экологии и объясню её влияние на историю заселения и освоения Средней Волги, а также на культурное наследие и интерес мирового научного сообщества к Самарской Луке и региону в целом
- Поговорим о том, как отразилось трепетное отношение к природе на планировании экономического развития Тольятти и Жигулёвска
- По пути вы сможете сделать яркие фото на фоне знаковых локаций
- А в фирменных магазинах при желании приобретёте региональные продукты для душевного вечера и в качестве сувенира
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Lada Largus Cross, Skoda Rapid или другом аналогичном транспорте
- Дополнительные расходы: обед
- За рулём будет профессиональный водитель. Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу в Тольятти
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Тольятти
Провели экскурсии для 459 туристов
Моя основная специальность — география, также я дипломированный экскурсовод с опытом работы более 15 лет. В мае 2023 года получила аттестат экскурсовода (гида) от министерства туризма Самарской области. Являюсь автором
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
т
татьяна
10 июл 2025
В принципе ужас ужасный. Все очень странно и по информации и по организации. Жара 33 градуса в машине фактически отсутствует кондиционер, невозможно. Экскурсовод передвигается крайне медленно, хотя отрывочные знания предмета есть. Экскурсовод Ольга не попадайте к ней никогда от слова совсемь
Ольга
Ответ организатора:
Татьяна, благодарю за обратную связь.
Сожалею, что экскурсия оставила у вас неприятные впечатления. Я, как и другие мои коллеги, всегда стремимся
В
Вера
18 июн 2025
Спасибо за экскурсию. Всё было интересно, познавательно. По нашему желанию немного изменились маршрут, за что отдельное спасибо!
Рекомендую!
А
Анастасия
13 мая 2025
Ольга просто чудо и кладезь информации! Нашла подход ко всем участникам, даже к 3х летним) Учла все пожелания, ответила на кучу вопросов. Очень тактичная и чуткая. Огромное спасибо! Будем рекомендовать всем друзьям)))
Ольга
Ответ организатора:
Всегда приветствую!
