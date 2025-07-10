Мои заказы

Тольятти и Жигулёвск: города-спутники

Погрузитесь в атмосферу двух уникальных городов, связанных Волгой. Узнайте об их истории и культуре, оцените красоту волжских пейзажей
Два города, Тольятти и Жигулёвск, связаны Волгой и общей историей. Участники экскурсии познакомятся с их культурой и современным развитием.

В программе посещение знаковых мест, таких как набережная Автозаводского района и мозаичная стела «Радость труда». В Жигулёвске можно будет прогуляться по набережной и посетить местные магазины. Экскурсия включает рассказ о влиянии экологии на регион и возможность сделать яркие фотографии
Что можно увидеть

  • Набережная Автозаводского района
  • Мозаичная стела «Радость труда»
  • Площадь Свободы
  • Речной вокзал и порт

Описание экскурсии

Тольятти

Мы проедем на автомобиле через три района, в каждом из них остановимся и осмотрим знаковые достопримечательности:

  • Набережную Автозаводского района с современным ландшафтным дизайном и оригинальными элементами благоустройства
  • Мозаичную стелу «Радость труда», интересную технологиями её восстановления
  • Площадь Свободы, яркий пример архитектуры послевоенного периода
  • Речной вокзал и порт, где представлено одно из рабочих направлений Тольятти. Проедем по плотине Куйбышевского гидроузла и здания Жигулёвской ГЭС

Жигулёвск

  • Прогуляемся по набережной с чудесными видами на Жигули
  • Заглянем в фирменный магазин местной кондитерской фабрики
  • И посетим рестомаркет с региональной кухней

В путешествии:

  • Вы узнаете об особенностях Волги и происхождении Жигулей — и поймёте, почему образ великой русской реки в легендах и преданиях края имеет уникальные черты, а Жигулёвские горы не раз меняли своё название
  • Почувствуете широту волжских просторов и увидите крутые береговые утёсы
  • Я расскажу о местной экологии и объясню её влияние на историю заселения и освоения Средней Волги, а также на культурное наследие и интерес мирового научного сообщества к Самарской Луке и региону в целом
  • Поговорим о том, как отразилось трепетное отношение к природе на планировании экономического развития Тольятти и Жигулёвска
  • По пути вы сможете сделать яркие фото на фоне знаковых локаций
  • А в фирменных магазинах при желании приобретёте региональные продукты для душевного вечера и в качестве сувенира

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Lada Largus Cross, Skoda Rapid или другом аналогичном транспорте
  • Дополнительные расходы: обед
  • За рулём будет профессиональный водитель. Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По вашему адресу в Тольятти
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваша команда гидов в Тольятти
Провели экскурсии для 459 туристов
Моя основная специальность — география, также я дипломированный экскурсовод с опытом работы более 15 лет. В мае 2023 года получила аттестат экскурсовода (гида) от министерства туризма Самарской области. Являюсь автором
публикаций об уникальных объектах, составителем карты и атласа достопримечательностей Самарской Луки. Участвовала в разработке и реализации проектов по созданию туристических объектов: «Стрельная гора», музей-театр «Жигулевская сказка», историко-краеведческий музей «Самарская Лука». Состою в ассоциации экскурсоводов при РСТ, которая объединяет только профессионалов.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
1
т
татьяна
10 июл 2025
В принципе ужас ужасный. Все очень странно и по информации и по организации. Жара 33 градуса в машине фактически отсутствует кондиционер, невозможно. Экскурсовод передвигается крайне медленно, хотя отрывочные знания предмета есть. Экскурсовод Ольга не попадайте к ней никогда от слова совсемь
Ольга
Ольга
Ответ организатора:
Татьяна, благодарю за обратную связь.
Сожалею, что экскурсия оставила у вас неприятные впечатления. Я, как и другие мои коллеги, всегда стремимся
к тому, чтобы путешествие по нашему родному краю было комфортным и содержательным. Идем на встречу гостям по изменению программы, маршрута и тайминга экскурсии, подстраиваясь под ваши пожелания и возможности. Владея информацией о компаниях и организациях региона, помогаем с поиском и взаимодействием с потенциальными деловыми партнерами.
Понимаю, что жаркая погода и особенности автомобиля могли повлиять на общее восприятие маршрута. Также искренне жаль, если мой темп передвижения показался вам недостаточным. Действительно, как вы заметили, я имею пенсионный возраст, но стараюсь компенсировать это глубоким знанием региона, доброжелательностью и искренней вовлечённостью в свою работу.
Благодарю за то, что поделились своим мнением и замечаниями. Они помогают нам смотреть на организацию экскурсий с разных точек зрения. Обязательно учту их при подготовке.
Всего вам доброго и новых путешествий, в том числе и по Самарской области

В
Вера
18 июн 2025
Спасибо за экскурсию. Всё было интересно, познавательно. По нашему желанию немного изменились маршрут, за что отдельное спасибо!
Рекомендую!
А
Анастасия
13 мая 2025
Ольга просто чудо и кладезь информации! Нашла подход ко всем участникам, даже к 3х летним) Учла все пожелания, ответила на кучу вопросов. Очень тактичная и чуткая. Огромное спасибо! Будем рекомендовать всем друзьям)))
Ольга
Ольга
Ответ организатора:
Всегда приветствую!

