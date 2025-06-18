Индивидуальная
до 3 чел.
Тольятти и Жигулёвск: города-спутники
Погрузитесь в атмосферу двух уникальных городов, связанных Волгой. Узнайте об их истории и культуре, оцените красоту волжских пейзажей
Начало: По вашему адресу в Тольятти
«Вы узнаете об особенностях Волги и происхождении Жигулей — и поймёте, почему образ великой русской реки в легендах и преданиях края имеет уникальные черты, а Жигулёвские горы не раз меняли своё название»
7 июл в 08:00
9 июл в 08:00
14 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
В поисках затерянной красоты: мыс Красоты, Царев курган и смотровая площадка горы Тип-Тяв
Начало: Автозаводское ш., 6 (ТРК «Парк-Хаус»)
Завтра в 10:00
2 июл в 09:00
16 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Там где горы смотрят в море
Вас ждёт захватывающее восхождение на гору Стрельную и путешествие в Ширяево, полное историй и легенд. Узнайте, где скрыты сокровища Разина
Начало: Г. Тольятти, ТРК «Парк-Хаус»
«Говорят, в Жигулёвских горах атаман Степан Разин когда-то спрятал несметные сокровища»
Завтра в 14:00
2 июл в 09:00
17 000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ВВера18 июня 2025Спасибо за экскурсию. Всё было интересно, познавательно. По нашему желанию немного изменились маршрут, за что отдельное спасибо! Рекомендую!
- ААнастасия13 мая 2025Ольга Ивановна просто чудо и кладезь информации! Нашла подход ко всем участникам, даже к 3х летним) Учла все пожелания, ответила на кучу вопросов. Очень тактичная и чуткая. Огромное спасибо! Будем рекомендовать всем друзьям)))
Ответы на вопросы от путешественников по Тольятти в категории «Горы»
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