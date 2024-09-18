8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по Жигулёвским горам: легенды, природа и незабываемые виды
По преданию, Степан Разин спрятал в Жигулёвских горах богатства. Легенды живут, а сокровища ищут до сих пор. Приглашаю вас в поездку-приключение
«Гора Стрельная: виды с высоты птичьего полёта»
21 дек в 08:00
22 дек в 08:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Тольятти - в замок Гарибальди: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир легенд о драконах и рыцарях, узнайте историю Беовульфа, разгадайте символы замка и прогуляйтесь по пляжу Жигулёвского моря
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
9000₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Тольятти и Жигулёвск: города-спутники
Посетить знаковые места и понять, что стоит за образами Волги и Жигулёвских гор в легендах края
Начало: По вашему адресу в Тольятти
«Поговорим о том, как отразилось трепетное отношение к природе на планировании экономического развития Тольятти и Жигулёвска»
21 дек в 08:00
22 дек в 08:00
12 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛилиана18 сентября 2024Прекрасно провели день, Анжела великолепный рассказчик, узнали много нового и интересного. Ширяево прекрасно. Тольятти стал открытием. Незабываемые впечатления!
- ВВладимир6 августа 2024Анжела - настоящий эксперт по национальному парк "Самарская лука". Увлекательный рассказ и отлично выстроенный маршрут оставили у меня только положительные
- ААлина18 июня 2024Спасибо огромное гиду, очень крутая харизматичная дама!! Было интересно слушать и узнавать новое, в том числе о самом городе. Также очень комфортная поездка до самого замка Обязательно поделюсь с друзьями и посоветую им посетить вас!!
- ССергей26 мая 2024Очень приятная в общении. Разносторонне эрудирована и самое главное искренне любит свой родной край. Очень рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Тольятти в категории «Природа и пейзажи»
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