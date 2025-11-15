Экскурсия предлагает уникальную возможность увидеть сочетание природных пейзажей и индустриальных следов.
Посетители смогут насладиться видами с мыса Красоты, ощутить величие Царева кургана и оценить панораму со смотровой площадки горы Тип-Тяв.
Это путешествие привлекает в любое время года благодаря своей особой атмосфере и разнообразию впечатлений.
Независимо от сезона, каждый найдет здесь что-то для себя, от спокойствия природы до захватывающих видов
Посетители смогут насладиться видами с мыса Красоты, ощутить величие Царева кургана и оценить панораму со смотровой площадки горы Тип-Тяв.
Это путешествие привлекает в любое время года благодаря своей особой атмосфере и разнообразию впечатлений.
Независимо от сезона, каждый найдет здесь что-то для себя, от спокойствия природы до захватывающих видов
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные пейзажи
- 🏞️ Величие Царева кургана
- 👀 Панорамные виды с горы Тип-Тяв
- 🌿 Гармония природы и индустрии
- 📸 Отличные возможности для фото
Что можно увидеть
- Мыс Красоты
- Царев курган
- Смотровая площадка горы Тип-Тяв
Описание экскурсииВ этом путешествии нетронутые природные пейзажи гармонично сочетаются со следами индустриализации, создавая особую атмосферу. Все это позволяет приезжать сюда в любое время года.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Автозаводское ш., 6 (ТРК «Парк-Хаус»)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Тольятти
Похожие экскурсии из Тольятти
-
10%
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по Жигулёвским горам: легенды, природа и незабываемые виды
По преданию, Степан Разин спрятал в Жигулёвских горах богатства. Легенды живут, а сокровища ищут до сих пор. Приглашаю вас в поездку-приключение
15 ноя в 08:00
17 ноя в 08:30
16 200 ₽
18 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Тольятти и Жигулёвск: города-спутники
Погрузитесь в атмосферу двух уникальных городов, связанных Волгой. Узнайте об их истории и культуре, оцените красоту волжских пейзажей
Начало: По вашему адресу в Тольятти
16 ноя в 08:00
17 ноя в 08:00
14 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Там где горы смотрят в море
Начало: Г. Тольятти, ТРК «Парк-Хаус»
15 ноя в 09:00
16 ноя в 09:00
17 000 ₽ за всё до 3 чел.