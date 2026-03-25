Это путешествие по местам, где фантазия стала архитектурной реальностью.
Замок Гарибальди на берегу Волги — не реконструкция и не декорация, а смелая попытка оживить дух Средневековья в самом сердце Самарского края.
Вас ждут готические силуэты, рыцарские сюжеты, символы и легенды, вписанные в ландшафт, а также прогулка к Волге с красивыми видами.
Описание экскурсии
- По пути в замок мы поговорим об освоении Самарского края, его легендах и селе Хрящевка, куда лежит наш путь.
- Полюбуемся красавцем-храмом, освящённым в честь Георгия Победоносца.
- Осмотрим призамковую территорию и нырнём в средневековое прошлое Европы.
- Вспомним рыцарские легенды и историю замка, познакомимся с его сказочными обитателями и хранителями.
- Разгадаем тайны высеченных на стенах изображений и погладим лапу дракону.
- По мощёной аллее дойдём до берега Волги и сделаем красивые фото.
А ещё поговорим:
- о Средневековье и готической архитектуре.
- рыцарях Круглого стола и его основных персонажах.
- хозяине замка и всём, что касается его строительства: идея, этапы, реализация.
Организационные детали
- Дополнительных расходов нет.
- Расстояние от Тольятти до замка — около 40 км.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ТЦ «Парк Хаус»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Тольятти
Провела экскурсии для 37 туристов
Приветствую вас, дорогой путешественник, а может быть, и житель Тольятти, желающий ближе познакомиться с историей и самыми прекрасными местами нашего города и окрестностей! Я историк, краевед, преподаватель и вдохновлённый гид по
Отзывы и рейтинг
0
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мария
25 мар 2026
Отлично погуляли и посмотрели, послушали про замок Гарибальди… Не смотря на зимний период и мороз, прогулка получилась отличная. Анна много рассказала о деталях, его истории. Все очень понравилось)) Спасибо, провели каникулы в Тольятти с удовольствием и пользой 👍
