Из Тольятти в замок Гарибальди: европейское Средневековье на волжских берегах

Перенестись в мир готической архитектуры и рыцарских легенд
Это путешествие по местам, где фантазия стала архитектурной реальностью.

Замок Гарибальди на берегу Волги — не реконструкция и не декорация, а смелая попытка оживить дух Средневековья в самом сердце Самарского края.

Вас ждут готические силуэты, рыцарские сюжеты, символы и легенды, вписанные в ландшафт, а также прогулка к Волге с красивыми видами.
Описание экскурсии

  • По пути в замок мы поговорим об освоении Самарского края, его легендах и селе Хрящевка, куда лежит наш путь.
  • Полюбуемся красавцем-храмом, освящённым в честь Георгия Победоносца.
  • Осмотрим призамковую территорию и нырнём в средневековое прошлое Европы.
  • Вспомним рыцарские легенды и историю замка, познакомимся с его сказочными обитателями и хранителями.
  • Разгадаем тайны высеченных на стенах изображений и погладим лапу дракону.
  • По мощёной аллее дойдём до берега Волги и сделаем красивые фото.

А ещё поговорим:

  • о Средневековье и готической архитектуре.
  • рыцарях Круглого стола и его основных персонажах.
  • хозяине замка и всём, что касается его строительства: идея, этапы, реализация.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов нет.
  • Расстояние от Тольятти до замка — около 40 км.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ТЦ «Парк Хаус»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и задайте вопрос.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Тольятти
Провела экскурсии для 37 туристов
Приветствую вас, дорогой путешественник, а может быть, и житель Тольятти, желающий ближе познакомиться с историей и самыми прекрасными местами нашего города и окрестностей! Я историк, краевед, преподаватель и вдохновлённый гид по
Тольятти и Самарскому краю. Для меня история — это не просто даты и факты, а живая ткань, сплетённая из судеб, архитектуры, легенд и природных красот. Я гедонист в хорошем смысле этого слова: ценю эстетику городских пейзажей, с уважением отношусь к винтажу и старине, восхищаюсь величием волжских просторов. С 2015 года я совмещала ещё и работу в туризме, исследовала самые интересные уголки региона и делилась этими открытиями с гостями. Я много путешествую и сама точно знаю, что вызовет ваше восхищение и желание вернуться в наш край вновь для новых открытий. Буду рада стать вашим проводником в увлекательном путешествии по Тольятти и его окрестностям!

Мария
25 мар 2026
Отлично погуляли и посмотрели, послушали про замок Гарибальди… Не смотря на зимний период и мороз, прогулка получилась отличная. Анна много рассказала о деталях, его истории. Все очень понравилось)) Спасибо, провели каникулы в Тольятти с удовольствием и пользой 👍
