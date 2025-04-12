Тольятти и три поворота в его судьбе

Путешествие по Тольятти раскроет его многогранную историю: от крепости до автомобильной столицы. Откройте для себя уникальные места и истории
Экскурсия предлагает уникальный взгляд на Тольятти, который прошёл путь от крепости Ставрополь-на-Волге до современного города. Участники увидят памятник В.Н. Татищеву, посетят Портпосёлок и площадь Свободы, прогуляются по набережной Автозаводского района.
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Узнают, как город стал промышленным центром и почему его называют автомобильной столицей. Уникальная планировка и любовь горожан к итальянской культуре также станут частью рассказа. Возможность добавить парусную прогулку делает экскурсию ещё более привлекательной

5 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Уникальная история города
  • 🚗 Автомобильная столица России
  • ⛵ Возможность парусной прогулки
  • 🏛️ Архитектурные памятники
  • 🌄 Живописные виды на Жигулёвские горы
Тольятти и три поворота в его судьбе
Тольятти и три поворота в его судьбе
Тольятти и три поворота в его судьбе
Ближайшие даты:
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мая
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Что можно увидеть

  • Памятник В.Н. Татищеву
  • Портпосёлок
  • Площадь Свободы
  • Набережная Автозаводского района
  • Сквер дворца спорта «Волгарь»

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Памятник В. Н. Татищеву — отцу-основателю крепости Ставрополь-на-Волге. Это один из самых высоких памятников России с обзорной площадкой с видом на Жигулёвское море и Жигулёвские горы.
  • Портпосёлок — микрорайон, в котором несмотря на название нет речного порта, но сохранились исторические постройки и находится самый большой яхт-клуб города.
  • Площадь Свободы — административный центр в духе построек Ленинграда 50-х годов.
  • Набережная Автозаводского района — современная двухуровневая территория с пляжем, самым протяжённым фонтаном и памятником «Прикосновение к древности».
  • Сквер дворца спорта «Волгарь» и памятник Пальмиро Тольятти — самый большой памятник из стекла.
А ещё стела-панно «Радость труда» — 500 м² мозаики, рассказывающей историю СССР и строительства «Авто
ВАЗа»

Вы узнаете:

  • как крепость с греческим именем Ставрополь, построенная для крещёных калмыков, превратилась в промышленный город Тольятти.
  • как В. Н.
Татищев выбирал место для крепости и как хотел её назвать
  • куда потом делись калмыки и как Ставрополь-на-Волге стал официальным курортом
  • как строили крупнейшую гидроэлектростанцию в мире и почему теперь часть Волги называют морем
  • почему город переименовали в Тольятти и откуда у горожан такая любовь ко всему итальянскому
  • как всего за 3,5 года построили в чистом поле «Авто
    • ВАЗ»
  • почему градостроители называли Тольятти городом-эталоном
  • почему тольяттинцы так любят автомобили, скорость и паруса

    • Организационные детали

    • Экскурсия проходит на автомобиле LADA, будут остановки для прогулок к достопримечательностям.
    • Если вам необходимо детское кресло, предупредите об этом заранее.
    • По запросу можем посетить музей «Авто.
    ВАЗа» или парковый комплекс истории техники им. К. Г. Сахарова, детали уточняйте в переписке
  • В тёплое время года к экскурсии можно добавить парусную прогулку, детали также уточняйте в сообщениях

    • Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 3 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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