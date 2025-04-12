Экскурсия предлагает уникальный взгляд на Тольятти, который прошёл путь от крепости Ставрополь-на-Волге до современного города. Участники увидят памятник В.Н. Татищеву, посетят Портпосёлок и площадь Свободы, прогуляются по набережной Автозаводского района.

Узнают, как город стал промышленным центром и почему его называют автомобильной столицей. Уникальная планировка и любовь горожан к итальянской культуре также станут частью рассказа. Возможность добавить парусную прогулку делает экскурсию ещё более привлекательной

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Описание экскурсии

Что вас ожидает Памятник В. Н. Татищеву — отцу-основателю крепости Ставрополь-на-Волге. Это один из самых высоких памятников России с обзорной площадкой с видом на Жигулёвское море и Жигулёвские горы.

— отцу-основателю крепости Ставрополь-на-Волге. Это один из самых высоких памятников России с обзорной площадкой с видом на Жигулёвское море и Жигулёвские горы. Портпосёлок — микрорайон, в котором несмотря на название нет речного порта, но сохранились исторические постройки и находится самый большой яхт-клуб города.

— микрорайон, в котором несмотря на название нет речного порта, но сохранились исторические постройки и находится самый большой яхт-клуб города. Площадь Свободы — административный центр в духе построек Ленинграда 50-х годов.

— административный центр в духе построек Ленинграда 50-х годов. Набережная Автозаводского района — современная двухуровневая территория с пляжем, самым протяжённым фонтаном и памятником «Прикосновение к древности».

— современная двухуровневая территория с пляжем, самым протяжённым фонтаном и памятником «Прикосновение к древности». Сквер дворца спорта «Волгарь» и памятник Пальмиро Тольятти — самый большой памятник из стекла.

А ещё стела-панно «Радость труда» — 500 м² мозаики, рассказывающей историю СССР и строительства «Авто

Вы узнаете: как крепость с греческим именем Ставрополь, построенная для крещёных калмыков, превратилась в промышленный город Тольятти.

как В. Н. ВАЗа»

Татищев выбирал место для крепости и как хотел её назвать куда потом делись калмыки и как Ставрополь-на-Волге стал официальным курортом как строили крупнейшую гидроэлектростанцию в мире и почему теперь часть Волги называют морем почему город переименовали в Тольятти и откуда у горожан такая любовь ко всему итальянскому как всего за 3,5 года построили в чистом поле «Авто

почему градостроители называли Тольятти городом-эталоном почему тольяттинцы так любят автомобили, скорость и паруса Организационные детали Экскурсия проходит на автомобиле LADA, будут остановки для прогулок к достопримечательностям.

Если вам необходимо детское кресло, предупредите об этом заранее.

По запросу можем посетить музей «Авто. ВАЗ»