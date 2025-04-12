Экскурсия предлагает уникальный взгляд на Тольятти, который прошёл путь от крепости Ставрополь-на-Волге до современного города. Участники увидят памятник В.Н. Татищеву, посетят Портпосёлок и площадь Свободы, прогуляются по набережной Автозаводского района.
5 причин купить эту экскурсию
- 📜 Уникальная история города
- 🚗 Автомобильная столица России
- ⛵ Возможность парусной прогулки
- 🏛️ Архитектурные памятники
- 🌄 Живописные виды на Жигулёвские горы
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Памятник В.Н. Татищеву
- Портпосёлок
- Площадь Свободы
- Набережная Автозаводского района
- Сквер дворца спорта «Волгарь»
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Памятник В. Н. Татищеву — отцу-основателю крепости Ставрополь-на-Волге. Это один из самых высоких памятников России с обзорной площадкой с видом на Жигулёвское море и Жигулёвские горы.
- Портпосёлок — микрорайон, в котором несмотря на название нет речного порта, но сохранились исторические постройки и находится самый большой яхт-клуб города.
- Площадь Свободы — административный центр в духе построек Ленинграда 50-х годов.
- Набережная Автозаводского района — современная двухуровневая территория с пляжем, самым протяжённым фонтаном и памятником «Прикосновение к древности».
- Сквер дворца спорта «Волгарь» и памятник Пальмиро Тольятти — самый большой памятник из стекла.
А ещё стела-панно «Радость труда» — 500 м² мозаики, рассказывающей историю СССР и строительства «Авто
ВАЗа»
Вы узнаете:
- как крепость с греческим именем Ставрополь, построенная для крещёных калмыков, превратилась в промышленный город Тольятти.
- как В. Н.
Татищев выбирал место для крепости и как хотел её назвать
куда потом делись калмыки и как Ставрополь-на-Волге стал официальным курортом как строили крупнейшую гидроэлектростанцию в мире и почему теперь часть Волги называют морем почему город переименовали в Тольятти и откуда у горожан такая любовь ко всему итальянскому как всего за 3,5 года построили в чистом поле «Авто
ВАЗ»
почему градостроители называли Тольятти городом-эталоном почему тольяттинцы так любят автомобили, скорость и паруса
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле LADA, будут остановки для прогулок к достопримечательностям.
- Если вам необходимо детское кресло, предупредите об этом заранее.
- По запросу можем посетить музей «Авто.
ВАЗа» или парковый комплекс истории техники им. К. Г. Сахарова, детали уточняйте в переписке
В тёплое время года к экскурсии можно добавить парусную прогулку, детали также уточняйте в сообщениях
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Тольятти
Провела экскурсии для 251 туриста
Добро пожаловать в Самарскую область! Меня зовут Ольга, я дизайнер, организатор мероприятий и профессиональный экскурсовод. Родилась в Тольятти, но с Самарой связана крепкой любовью. Сначала я показывала город только своимЗадать вопрос
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