Томск славен своей деревянной архитектурой, но на этой экскурсии 🧭 не она будет главной героиней. Центральный проспект города, украшенный замечательными каменными зданиями – туда лежит наш путь. Участок проспекта Ленина в центре города – полностью сохранившаяся деловая часть старого Томска. Книжный магазин и фешенебельная гостиница, коммерческий банк и почтовая контора, аптека и казначейство. Прекрасные образцы архитектуры второй половины 19- начала 20 вв. выполнены в различных стилях: модерн, классицизм, эклектика, «кирпичный» стиль. У нас будет возможность рассмотреть все детали старинных фасадов, и вспомнить истории 📖 людей, которые строили эти чудесные дома, жили и работали в них.
Программа.
Мы начнем нашу прогулку 👣 от площади Батенькова (когда-то её называли Старособорной), дойдем до площади Новособорной Закончим наше путешествие в Университетской роще. Мы не только полюбуемся прекрасными зданиями, но заглянем внутрь. Увидим, как изнутри выглядели магазины томских купцов.
- Мы зайдем в старейший в Сибири книжный магазин.
- Постоим рядом с грандиозным зданием, фундамент которого сложен из лиственничных плотов.
- Рассматривая здания на проспекте Ленина, вы сможете изучить особенности различных архитектурных стилей, характерных для рубежа 19-20 вв.
- Мы заглянем в супермаркет, который «живет» в модерновом интерьере купеческого торгового дома.
- Посетим музей 🖼 аптекарского дела, который располагается в действующей аптеке.
- Я покажу вам первый каменный дворец Томска.
- Вы увидите сердце Сибирских Афин - Томский государственный университет. Первое высшее учебное заведение в восточной части нашей страны.
- Я расскажу вам о замечательных архитекторах, которые жили и работали в Томске. Расскажу о купцах-миллионщиках и о томичах, не скопивших много денег, но оставивших заметный след в истории города.
- Проспект Ленина – это не застывший музей, он живет и меняется. За «спинами» старых домов растут бизнес-центры. Улицу опутывают электрические провода, обновляются гранитные лестницы. По проезжей части сплошным потоком двигаются автомобили.
- Мы увидим приметы современности на исторической улице. Найдем новые здания и новые памятники. Посмотрим, как живет бывшая Почтамтская в 21 веке.