Томск славен своей деревянной архитектурой, но на этой экскурсии 🧭 не она будет главной героиней. Центральный проспект города, украшенный замечательными каменными зданиями – туда лежит наш путь. Участок проспекта Ленина в центре города – полностью сохранившаяся деловая часть старого Томска. Книжный магазин и фешенебельная гостиница, коммерческий банк и почтовая контора, аптека и казначейство. Прекрасные образцы архитектуры второй половины 19- начала 20 вв. выполнены в различных стилях: модерн, классицизм, эклектика, «кирпичный» стиль. У нас будет возможность рассмотреть все детали старинных фасадов, и вспомнить истории 📖 людей, которые строили эти чудесные дома, жили и работали в них.

Программа.

Мы начнем нашу прогулку 👣 от площади Батенькова (когда-то её называли Старособорной), дойдем до площади Новособорной Закончим наше путешествие в Университетской роще. Мы не только полюбуемся прекрасными зданиями, но заглянем внутрь. Увидим, как изнутри выглядели магазины томских купцов.