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Правдивые истории главного проспекта.

5
1 отзыв
Любовь Р.
Любовь Р. – Гид из Томска
Правдивые истории главного проспекта.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 3 250 ₽ за экскурсию

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Правдивые истории главного проспекта.
Правдивые истории главного проспекта.

Что вы увидите

  • Вы увидите самые красивые каменные особняки делового центра губернского города конца 19 - начала 20 вв. и Томский университет
Томск славен своей деревянной архитектурой, но на этой экскурсии 🧭 не она будет главной героиней. Центральный проспект города, украшенный замечательными каменными зданиями – туда лежит наш путь. Участок проспекта Ленина в центре города – полностью сохранившаяся деловая часть старого Томска. Книжный магазин и фешенебельная гостиница, коммерческий банк и почтовая контора, аптека и казначейство. Прекрасные образцы архитектуры второй половины 19- начала 20 вв. выполнены в различных стилях: модерн, классицизм, эклектика, «кирпичный» стиль. У нас будет возможность рассмотреть все детали старинных фасадов, и вспомнить истории 📖 людей, которые строили эти чудесные дома, жили и работали в них.
Программа.
Мы начнем нашу прогулку 👣 от площади Батенькова (когда-то её называли Старособорной), дойдем до площади Новособорной Закончим наше путешествие в Университетской роще. Мы не только полюбуемся прекрасными зданиями, но заглянем внутрь. Увидим, как изнутри выглядели магазины томских купцов.
  • Мы зайдем в старейший в Сибири книжный магазин.
  • Постоим рядом с грандиозным зданием, фундамент которого сложен из лиственничных плотов.
  • Рассматривая здания на проспекте Ленина, вы сможете изучить особенности различных архитектурных стилей, характерных для рубежа 19-20 вв.
  • Мы заглянем в супермаркет, который «живет» в модерновом интерьере купеческого торгового дома.
  • Посетим музей 🖼 аптекарского дела, который располагается в действующей аптеке.
  • Я покажу вам первый каменный дворец Томска.
  • Вы увидите сердце Сибирских Афин - Томский государственный университет. Первое высшее учебное заведение в восточной части нашей страны.
  • Я расскажу вам о замечательных архитекторах, которые жили и работали в Томске. Расскажу о купцах-миллионщиках и о томичах, не скопивших много денег, но оставивших заметный след в истории города.
  • Проспект Ленина – это не застывший музей, он живет и меняется. За «спинами» старых домов растут бизнес-центры. Улицу опутывают электрические провода, обновляются гранитные лестницы. По проезжей части сплошным потоком двигаются автомобили.
  • Мы увидим приметы современности на исторической улице. Найдем новые здания и новые памятники. Посмотрим, как живет бывшая Почтамтская в 21 веке.
Что входит
  • Услуги гида.
Что не входит
  • Расходы не посещение кафе.
Начало
🚩 пл. Ленина, 12а, у входа в Большой концертный зал
Место завершения
🏁 Университетская роща, пр.Ленина, 36
Правдивые истории главного проспекта.
Правдивые истории главного проспекта.
Правдивые истории главного проспекта.
Правдивые истории главного проспекта.

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Любовь Р.
Любовь Р.
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