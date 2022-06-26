Любовь проводит ещё 2 экскурсии

Лучшие месяцы для экскурсии по главному проспекту Томска - с мая по сентябрь. В это время можно максимально насладиться прогулкой, увидеть все достопримечательности и узнать интересные факты о городе.

людей, которые строили эти дома, жили и работали в них. Вы посетите старейший в Сибири книжный магазин, увидите здание с фундаментом из лиственничных плотов и зайдете в супермаркет в модерновом интерьере купеческого торгового дома. В музее аптекарского дела услышите о прекрасных архитекторах Томска. Рассматривая здания на проспекте Ленина, научитесь определять архитектурные стили второй половины XIX - начала XX веков: модерн, классицизм, эклектика и «кирпичный» стиль. Увидите университет, первый каменный дворец города и узнаете о местных миллионерах и других известных томичах. Проспект Ленина живет и меняется: новые здания, памятники и современные приметы на исторической улице

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Знаменитые дома и замечательные люди

Вы увидите старейший в Сибири книжный магазин, постоите рядом с грандиозным зданием, фундамент которого сложен из лиственничных плотов, и зайдете в супермаркет, «живущий» в модерновом интерьере купеческого торгового дома. А еще посетите музей аптекарского дела, расположенный в действующей аптеке, и услышите о прекрасных архитекторах, живших и работавших в Томске.

Истории людей сквозь старинные фасады

Рассматривая здания на проспекте Ленина, вы научитесь определять архитектурные стили второй половины XIX — начала XX веков: модерн, классицизм, эклектика и «кирпичный» стиль. Кроме того, увидите университет, благодаря которому Томск называют «Сибирскими Афинами», посмотрите на первый каменный дворец города и узнаете, как изнутри выглядели магазины томских купцов. А я расскажу о местных миллионерах и о томичах, не скопивших много денег, но оставивших заметный след в истории города.

Главный проспект сегодня

Проспект Ленина — это не застывший музей, он живет и меняется. За «спинами» старых домов растут бизнес-центры, улицу опутывают электрические провода, обновляются гранитные лестницы, по проезжей части сплошным потоком двигаются автомобили. Вы обязательно увидите приметы современности на исторической улице, найдете новые здания и памятники и раскроете, как живет бывшая Почтамтская в XXI веке.

Организационные детали