Любовь проводит ещё 2 экскурсии

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Погулять по старинному проспекту Ленина и рассмотреть расположенные на нем шедевры архитектуры

Любовь
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Любовь – ваш гид
Главным героем нашей прогулки станет украшенный замечательными каменными зданиями центральный проспект города.

Вы рассмотрите прекрасные образцы архитектуры рубежа XIX — XX веков: книжный магазин и фешенебельную гостиницу, банк и почтовую контору, аптеку и казначейство.

А также вспомните истории людей, которые строили эти чудесные дома, жили и работали в них.
2600 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 3 человек
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Правдивые истории главного проспекта
Правдивые истории главного проспекта

Что вас ожидает

Знаменитые дома и замечательные люди
Вы увидите старейший в Сибири книжный магазин, постоите рядом с грандиозным зданием, фундамент которого сложен из лиственничных плотов, и зайдете в супермаркет, «живущий» в модерновом интерьере купеческого торгового дома. А еще посетите музей аптекарского дела, расположенный в действующей аптеке, и услышите о прекрасных архитекторах, живших и работавших в Томске.

Истории людей сквозь старинные фасады
Рассматривая здания на проспекте Ленина, вы научитесь определять архитектурные стили второй половины XIX — начала XX веков: модерн, классицизм, эклектика и «кирпичный» стиль. Кроме того, увидите университет, благодаря которому Томск называют «Сибирскими Афинами», посмотрите на первый каменный дворец города и узнаете, как изнутри выглядели магазины томских купцов. А я расскажу о местных миллионерах и о томичах, не скопивших много денег, но оставивших заметный след в истории города.

Главный проспект сегодня
Проспект Ленина — это не застывший музей, он живет и меняется. За «спинами» старых домов растут бизнес-центры, улицу опутывают электрические провода, обновляются гранитные лестницы, по проезжей части сплошным потоком двигаются автомобили. Вы обязательно увидите приметы современности на исторической улице, найдете новые здания и памятники и раскроете, как живет бывшая Почтамтская в XXI веке.

Организационные детали

  • Осмотр интерьеров торговых учреждений проходит в часы их работы, которые иногда могут не совпадать со временем проведения экскурсии.
  • Экскурсия пешеходная, поэтому следует одеваться по погоде и отправляться на прогулку в удобной обуви.
  • Если вы устанете, можно выпить кофе в одном из многочисленных кафе, расположенных на проспекте Ленина. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Правдивые истории главного проспекта
Правдивые истории главного проспекта
Правдивые истории главного проспекта
Правдивые истории главного проспекта
Правдивые истории главного проспекта
Правдивые истории главного проспекта
Правдивые истории главного проспекта

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Любовь
Любовь
Я получила историческое образование. Работала в Томском краеведческом музее. Уже много лет занимаюсь совсем другим делом, но любовь к истории и краеведению осталась. Я люблю свой город, люблю показывать его людям, делиться его красотой.
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