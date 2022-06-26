Любовь проводит ещё 2 экскурсии

Главный проспект Томска откроет перед вами свои секреты: старинные здания, архитектурные стили и истории знаменитых томичей
Центральный проспект Томска станет главным героем вашей прогулки.
Здесь вы увидите прекрасные образцы архитектуры рубежа XIX - XX веков: книжный магазин, фешенебельную гостиницу, банк, почтовую контору, аптеку и казначейство. Узнаете истории читать дальшеуменьшить
людей, которые строили эти дома, жили и работали в них.
Вы посетите старейший в Сибири книжный магазин, увидите здание с фундаментом из лиственничных плотов и зайдете в супермаркет в модерновом интерьере купеческого торгового дома. В музее аптекарского дела услышите о прекрасных архитекторах Томска.
Рассматривая здания на проспекте Ленина, научитесь определять архитектурные стили второй половины XIX - начала XX веков: модерн, классицизм, эклектика и «кирпичный» стиль.
Увидите университет, первый каменный дворец города и узнаете о местных миллионерах и других известных томичах.
Проспект Ленина живет и меняется: новые здания, памятники и современные приметы на исторической улице
Лучшие месяцы для экскурсии по главному проспекту Томска - с мая по сентябрь. В это время можно максимально насладиться прогулкой, увидеть все достопримечательности и узнать интересные факты о городе.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Книжный магазин
Фешенебельная гостиница
Банк
Почтовая контора
Аптека
Казначейство
Томский университет
Первый каменный дворец
Описание экскурсии
Знаменитые дома и замечательные люди
Вы увидите старейший в Сибири книжный магазин, постоите рядом с грандиозным зданием, фундамент которого сложен из лиственничных плотов, и зайдете в супермаркет, «живущий» в модерновом интерьере купеческого торгового дома. А еще посетите музей аптекарского дела, расположенный в действующей аптеке, и услышите о прекрасных архитекторах, живших и работавших в Томске.
Истории людей сквозь старинные фасады
Рассматривая здания на проспекте Ленина, вы научитесь определять архитектурные стили второй половины XIX — начала XX веков: модерн, классицизм, эклектика и «кирпичный» стиль. Кроме того, увидите университет, благодаря которому Томск называют «Сибирскими Афинами», посмотрите на первый каменный дворец города и узнаете, как изнутри выглядели магазины томских купцов. А я расскажу о местных миллионерах и о томичах, не скопивших много денег, но оставивших заметный след в истории города.
Главный проспект сегодня
Проспект Ленина — это не застывший музей, он живет и меняется. За «спинами» старых домов растут бизнес-центры, улицу опутывают электрические провода, обновляются гранитные лестницы, по проезжей части сплошным потоком двигаются автомобили. Вы обязательно увидите приметы современности на исторической улице, найдете новые здания и памятники и раскроете, как живет бывшая Почтамтская в XXI веке.
Организационные детали
Осмотр интерьеров торговых учреждений проходит в часы их работы, которые иногда могут не совпадать со временем проведения экскурсии.
Экскурсия пешеходная, поэтому следует одеваться по погоде и отправляться на прогулку в удобной обуви.
Если вы устанете, можно выпить кофе в одном из многочисленных кафе, расположенных на проспекте Ленина. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — ваш гид в Томске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1495 туристов
Я историк, профессиональный гид. Работала в Томском краеведческом музее, увлекаюсь архитектурой. Исторические события на моих экскурсиях переплетаются с бытовыми подробностями жизни и судьбами людей. Томск оживает, становится ближе и понятнее. Вы даже сможете потрогать историю руками. Приглашаю вас на интересные и познавательные прогулки.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Александр
Огромное спасибо за интереснейшую экскурсию! Любовь рассказала множество историй о зданиях на главном проспекте города, а также о жителях - владельцах и архитекторах этих прекрасных зданий. Причем мы увидели не читать дальшеуменьшить
только внешнюю, но иногда и внутреннюю часть, что было не менее интересно (например, в магазин Голованова мы заходили днём раньше, но совершенно не заметили интерьера, так бы и пропустили, если бы не Любовь)) Ещё раз огромное спасибо, всем рекомендуем эту экскурсию и Любовь как экскурсовода.
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А
Алёна
Спасибо большое за увлекательную, познавательную прогулку! Мы уже были в Томске на разных экскурсиях - обзорной, в музее истории Томска, в краеведческом музее. Гид Любовь смогла раскрыть нам город с новой читать дальшеуменьшить
стороны. На экскурсии "правдивые истории главного проспекта" мы как будто перенеслись в конец 1800х-начало 1900х и побывали в гостях у известных томичей того времени. Объем знаний гида широчайший, мы получили ответы на все свои вопросы по ходу экскурсии. Однозначно рекомендую.
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П
Павел
Экскурсии с Любовью забронировали за раннее, до поездки в город Томск. При выборе гида и опирались на отзывы в Tripster. В городе были впервые. Выбрали все три экскурсии. И не читать дальшеуменьшить
разу не пожалели о потраченном времени. Любовь очень доступно и увлекательно рассказала нам о истории города об его архитектурных особенностях о людях которые строители населяли город Томск. Мы как будто побывали в прошлом.
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Т
Тамара
Вчера были на экскурсии по главной улице Томска. С историей появления зданий увлекательно рассказала гид Любовь Рыбина. Всё было замечательно, время экскурсии прошло незаметно, а рассказ о талантливых людях и меценатах, благодаря которым появился прекрасный проспект, впечатлил. Большое спасибо! Обязательно ещё приедем на экскурсию в Томск.
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Е
Евгения
Багодарим Любовь за позновательную интересную, насыщенную новой информацией экскурсию! Теперь другими глазами смотрим на знакомые здания Проспекта Ленина, уже зная их историю и неординарных людей, создавших такую красоту!
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Ю
Юрий
Качественная, емкая экскурсия. Рекомендую
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