Об экскурсии

Мы не пойдем на Ленина, как гуляет весь город, мы пойдем другим путём! Моя задача на этой экскурсии — показать, что за главным проспектом города тоже есть интересные места и маршруты.

Что нас ждёт:

Славная история любви;

Еще больше Чехова;

Неоклассический дворец;

Немного томских страшилок;

Волшебные кирпичи и часы;

Исчезнувшая церковь.

Так, стоп! Главное — это, ах какие вафли-трубочки родом из детства и чаёк в уютной кафешке.

О маршруте

Мы пройдем через два исторических района города, зайдем во дворик главного собора Томска. Скажем «Привет. » Антону Павловичу и посмотрим, как дела у рудокопа на гербе. Увидим, где торговали мехом и хлебом, и где жили главные меценаты города. А еще узнаем, где в ХХ веке можно было получить займ и взять почитать книги.