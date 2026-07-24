Чтобы получше узнать Томск, мы постараемся избежать привычных туристических троп и пойдем другим путем: мимо проспекта Ленина, в тени деревьев и в сопровождении удивительных историй! Вас ждет легкая и познавательная прогулка, сочетающая популярные достопримечательности и тихие улочки центра. Экскурсия может быть проведена для компании больше 6 человек. Условия уточняйте в сообщениях. ЭКСКУРСИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОВЕДЕНА ДЛЯ БОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ. ПИШИТЕ!
Описание экскурсииМы пройдем через два исторических района города, зайдем во дворик главного собора Томска. Скажем «Привет!» Антону Павловичу и посмотрим, как дела у рудокопа на гербе. Увидим, где торговали мехом и хлебом, и где жили главные меценаты города. А еще узнаем, где в ХХ веке можно было получить займ и взять почитать книги. Мы не пойдем на Ленина, как гуляет весь город, мы пойдем другим путём! Моя задача на этой экскурсии — показать, что за главным проспектом города тоже есть интересные места и маршруты. Что увидим и узнаем:
- историю Чехова в Томске и неочевидные факты его пребывания;
- неоклассический дворец, полный конспирологических теорий;
- немного томских страшилок и привидений;
- волшебные кирпичи и часы;
- как зарождалось образование в городе;
- и где загадать желание, чтобы наверняка. ЭКСКУРСИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОВЕДЕНА ДЛЯ БОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ. ПИШИТЕ! Важная информация: ЭКСКУРСИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОВЕДЕНА ДЛЯ БОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ. ПИШИТЕ! Можем подобрать удобное для вас время. В группе может быть больше 6 человек, условия обговариваются индивидуально.
По договоренности с вами:)
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Исторический центр города
- Дом нефти
- Набережная реки Томи
- Памятник Чехову и Славянский базар
- Гербовая площадь
- Театр Драмы
- Биржевой и Мучной корпус
- Двор Богоявленского собора, волшебные часы, хачкар
- Памятник Петру и Февронье Муромским, мурал с изображением Старца Феодора Томского
- Здание Томского планетария и ассамбляж с портретом космонавта Рукавишникова
- Дом с привидениями
- Дом купца Смирнова
- Умный перекресток
- Томский дореволюционный ломбард
- Неочевидный шедевр деревянной архитектуры
- Здание первой в России общественной библиотеки
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Славянский БазарЪ
Завершение: Маркса 31
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с вами:)
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Важная информация
- ЭКСКУРСИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОВЕДЕНА ДЛЯ БОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ. ПИШИТЕ
- Можем подобрать удобное для вас время. В группе может быть больше 6 человек, условия обговариваются индивидуально
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
23 июля были на экскурсии «Мимо главного проспекта», и это оказалось настоящим открытием Томска с неожиданной стороны. Благодаря гиду Арине Бариевой мы словно увидели его впервые.
Арина — супер-профессионал и очень
Арина — супер-профессионал и очень
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Н
На мой взгляд очень хорошая экскурсия, некоторые факты были известныи ранее, однако не лишним было их вспомнить.. Арина великолепно рассказывает. Мы остались довольны
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Н
Была впервые в Томске. Узнала очень многое о городе. Красивые резные домики, множество учебных заведений. Гид потрСающая девушка. Нескучная экскурсия
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Е
Замечательный экскурсовод Арина))
Тонкий юмор, знание и любовь к своему делу. Индивидуальный подход
Тонкий юмор, знание и любовь к своему делу. Индивидуальный подход
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Т
Очень понравилась экскурсия!
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Т
Очень понравилась экскурсия!
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