Мимо главного проспекта

Мы не пойдем на Ленина, как гуляет весь город, мы пойдем другим путём! Моя задача на этой экскурсии...

5
1 отзыв
Мы не пойдем на Ленина, как гуляет весь город, мы пойдем другим путём! Моя задача на этой экскурсии — показать, что за главным проспектом города тоже есть интересные места и маршруты.
Мимо главного проспекта
Мимо главного проспекта
Мимо главного проспекта
Мимо главного проспекта
Мимо главного проспекта

Что вы увидите 🤩

  • Исторический центр города
  • Двор главного собора Томска и др.
Об экскурсии
Мы не пойдем на Ленина, как гуляет весь город, мы пойдем другим путём! Моя задача на этой экскурсии — показать, что за главным проспектом города тоже есть интересные места и маршруты.

Что нас ждёт:

  • Славная история любви;
  • Еще больше Чехова;
  • Неоклассический дворец;
  • Немного томских страшилок;
  • Волшебные кирпичи и часы;
  • Исчезнувшая церковь.
  • Так, стоп! Главное — это, ах какие вафли-трубочки родом из детства и чаёк в уютной кафешке.
О маршруте
Мы пройдем через два исторических района города, зайдем во дворик главного собора Томска. Скажем «Привет. » Антону Павловичу и посмотрим, как дела у рудокопа на гербе. Увидим, где торговали мехом и хлебом, и где жили главные меценаты города. А еще узнаем, где в ХХ веке можно было получить займ и взять почитать книги.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Основной
2 999 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия на 1, 5-2 часа от меня с интересными фактами и историями
  • Погружение в детство — вкусные вафельки-трубочки с чаем!
Что не входит
  • Кофе и другие напитки.
Где начинаем и завершаем
Начало: Улица Набережная реки Ушайки, 22, Томск
Завершение: Улица Набережная реки Томи, 25, Томск
Когда и сколько длится?
Когда: Сб и Вс по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Сб и Вс по договоренности

Арина Б.
Арина Б.
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