Об экскурсии
Мы не пойдем на Ленина, как гуляет весь город, мы пойдем другим путём! Моя задача на этой экскурсии — показать, что за главным проспектом города тоже есть интересные места и маршруты.
Что нас ждёт:
- Славная история любви;
- Еще больше Чехова;
- Неоклассический дворец;
- Немного томских страшилок;
- Волшебные кирпичи и часы;
- Исчезнувшая церковь.
- Так, стоп! Главное — это, ах какие вафли-трубочки родом из детства и чаёк в уютной кафешке.
О маршруте
Мы пройдем через два исторических района города, зайдем во дворик главного собора Томска. Скажем «Привет. » Антону Павловичу и посмотрим, как дела у рудокопа на гербе. Увидим, где торговали мехом и хлебом, и где жили главные меценаты города. А еще узнаем, где в ХХ веке можно было получить займ и взять почитать книги.