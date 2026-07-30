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Семейные развлекательные экскурсии Торопеца

Найдено 3 экскурсии в категории «Можно с детьми» в Торопеце, цены от 5800 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Торопец - древний город-музей под открытым небом
Пешая
2 часа
49 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Торопец - древний город-музей под открытым небом
Открыть прекрасное, полное легенд и загадок место с тысячелетней историей
Начало: На улице Комсомольская
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
от 5800 ₽ за всё до 8 чел.
Жизнь и творчество Модеста Мусоргского в истории Торопца (на вашем авто)
Музыкальные теплоходы
5 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Жизнь и творчество Модеста Мусоргского в истории Торопца (на вашем авто)
Погрузиться в историю и прикоснуться к истокам великой музыки
Начало: У Корсунско-Богородицкого собора
Завтра в 09:00
2 авг в 09:00
от 9000 ₽ за всё до 8 чел.
Древний Торопец - хранитель тысячелетней истории
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 9 чел.
Древний Торопец - хранитель тысячелетней истории
Вдумчивая прогулка по главным местам города
Начало: У Малого Высокого городища
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
от 5800 ₽ за всё до 9 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Торопецу в категории «Можно с детьми»

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В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Торопец - древний город-музей под открытым небом;
  2. Жизнь и творчество Модеста Мусоргского в истории Торопца (на вашем авто);
  3. Древний Торопец - хранитель тысячелетней истории.
Сколько стоит экскурсия по Торопецу в июле 2026
Сейчас в Торопеце в категории "Можно с детьми" можно забронировать 3 экскурсии от 5800 до 9000. Туристы уже оставили гидам 49 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Торопеце на 2026 год по теме «Можно с детьми», 49 ⭐ отзывов, цены от 5800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь