Экскурсия даст возможность сделать массу интересных открытий, позволит лично убедиться, что история Торжка уникальна, занимательна и парадоксальна.
Он пережил многочисленные пожары, войны, разрушения, но каждый раз, словно птица Феникс, восставал из пепла, становясь еще краше чем прежде.
Торжок — идеальное место, чтобы насладиться архитектурными особенностями культовых сооружений и жилых построек, познакомиться с гастрономическим брендом города — Пожарскими котлетами, узнать тайну льна.
Описание экскурсииУ путешественников будет уникальная возможность пройти по территории древнего города, детально ознакомиться с главными достопримечательностями — архитектурными ансамблями культовых сооружений (в Торжке было более 30 церквей и монастырей) и жилых построек, невероятной красотой берегов реки Тверцы, где снято более двух десятков фильмов и найдены берестяные грамоты. А еще будет возможность сделать незабываемые фотоснимки в Парке любви и верности, полюбоваться главной площадью города, где в X веке возник город, и другими достопримечательностями Торжка.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Дзержинского, 48
Завершение: Площадь 9 Января
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день кроме среды и воскресенья, с 9 часов утра до 19 часов вечера
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Были на экскурсии семьей с детьми 10 и 15 лет. Интересно было всем! Экскурсовод Любовь смогла увлечь своими рассказами об истории Торжка. Несмотря на дождливую погоду, мы с удовольствием совершили прогулку по городу. Экскурсовод - профессионал! Спасибо
Интересная, душевная, познавательная экскурсия! Торжок впечатлил и открылся. Благодарим Любовь за трепетное отношение к своему делу, увлеченность и глубокие познания
Экскурсия очень понравилась. Спасибо огромное!
Экскурсия интересная, но историческая часть города в аварийном состоянии.
4500 ₽ за экскурсию