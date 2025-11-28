Индивидуальная
до 8 чел.
Торжок: от древности до наших дней
Начало: По согласованию
Сегодня в 09:30
Завтра в 10:00
5000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
Лучший выборТоржок: красота древнего города
Начало: Г. Торжок, пл. 9 января
Расписание: По договоренности
Завтра в 10:00
1 дек в 09:00
6000 ₽ за всё до 50 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
От истории до чая: путешествие по Торжку
Начало: Улица Дзержинского, 35
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Торжку в категории «Крестовоздвиженская часовня-ротонда»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Торжке
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Торжке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит экскурсия по Торжку в ноябре 2025
Сейчас в Торжке в категории "Крестовоздвиженская часовня-ротонда" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 6000. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Забронируйте экскурсию в Торжке на 2025 год по теме «Крестовоздвиженская часовня-ротонда», 51 ⭐ отзыв, цены от 5000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь