Крестовоздвиженская часовня-ротонда – экскурсии в Торжке

Найдено 3 экскурсии в категории «Крестовоздвиженская часовня-ротонда» в Торжке, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Торжок: от древности до наших дней
Пешая
2 часа
47 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Начало: По согласованию
Сегодня в 09:30
Завтра в 10:00
5000 ₽ за всё до 8 чел.
Торжок: красота древнего города
Пешая
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
Лучший выбор
Начало: Г. Торжок, пл. 9 января
Расписание: По договоренности
Завтра в 10:00
1 дек в 09:00
6000 ₽ за всё до 50 чел.
От истории до чая: путешествие по Торжку
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Начало: Улица Дзержинского, 35
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.

