Неспешная прогулка по живописному Торжку

Погрузитесь в атмосферу древнего Торжка, исследуя его улицы и площади. Узнайте о знаменитых зодчих и местных кулинарных традициях
Торжок - это город с богатой историей и уникальной архитектурой. Прогулка по его старинным улицам и набережным позволяет окунуться в атмосферу прошлого. Вы увидите Спасо-Преображенский собор, Входоиерусалимскую церковь и другие знаковые места. Узнаете, как город развивался и почему он так важен для русской культуры. Экскурсия полностью пешеходная, что позволяет в полной мере насладиться красотой и историей Торжка
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛 Уникальная архитектура
  • 📜 Богатая история
  • 🚶‍♂️ Пешеходная прогулка
  • 🍽 Кулинарные традиции
  • 🌆 Живописные виды
Неспешная прогулка по живописному Торжку
Неспешная прогулка по живописному Торжку
Неспешная прогулка по живописному Торжку
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Что можно увидеть

  • Центральная Торговая площадь
  • Тверецкая набережная
  • Новгородская набережная
  • Спасо-Преображенский собор
  • Входоиерусалимская церковь
  • Почтовая лестница
  • Дворцовая площадь
  • Гостиница Пожарских

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Центральную Торговую площадь
  • Тверецкую и Новгородскую набережные
  • Спасо-Преображенский собор и Входоиерусалимскую церковь
  • Почтовую лестницу
  • Дворцовую площадь
  • Гостиницу Пожарских

Вы узнаете:

  • Как возник древний русский город Торжок
  • Почему он получил такое название, а жителей называют новоторами
  • Кто основал Борисоглебский монастырь
  • Какие известные зодчие создавали архитектурный ансамбль города
  • Где впервые появились пожарские котлеты и сохранился ли их исторический рецепт
  • Как развивается город в современных условиях

Организационные детали

Экскурсия полностью пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Новгородской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Е
6 дек 2024
Рекомендую Жанну как экскурсовода и рассказчика. Милая, спокойная, доброжелательная. С ней отдыхаешь.

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