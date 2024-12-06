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Торжок - это город с богатой историей и уникальной архитектурой. Прогулка по его старинным улицам и набережным позволяет окунуться в атмосферу прошлого. Вы увидите Спасо-Преображенский собор, Входоиерусалимскую церковь и другие знаковые места. Узнаете, как город развивался и почему он так важен для русской культуры. Экскурсия полностью пешеходная, что позволяет в полной мере насладиться красотой и историей Торжка

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