Торжок - это город с богатой историей и уникальной архитектурой. Прогулка по его старинным улицам и набережным позволяет окунуться в атмосферу прошлого. Вы увидите Спасо-Преображенский собор, Входоиерусалимскую церковь и другие знаковые места. Узнаете, как город развивался и почему он так важен для русской культуры. Экскурсия полностью пешеходная, что позволяет в полной мере насладиться красотой и историей Торжка
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛 Уникальная архитектура
- 📜 Богатая история
- 🚶♂️ Пешеходная прогулка
- 🍽 Кулинарные традиции
- 🌆 Живописные виды
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Центральная Торговая площадь
- Тверецкая набережная
- Новгородская набережная
- Спасо-Преображенский собор
- Входоиерусалимская церковь
- Почтовая лестница
- Дворцовая площадь
- Гостиница Пожарских
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Центральную Торговую площадь
- Тверецкую и Новгородскую набережные
- Спасо-Преображенский собор и Входоиерусалимскую церковь
- Почтовую лестницу
- Дворцовую площадь
- Гостиницу Пожарских
Вы узнаете:
- Как возник древний русский город Торжок
- Почему он получил такое название, а жителей называют новоторами
- Кто основал Борисоглебский монастырь
- Какие известные зодчие создавали архитектурный ансамбль города
- Где впервые появились пожарские котлеты и сохранился ли их исторический рецепт
- Как развивается город в современных условиях
Организационные детали
Экскурсия полностью пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Новгородской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жанна — ваш гид в Торжке
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Меня зовут Жанна. Я окончила Московский университет культуры и искусств. Провожу экскурсии по Торжку. Приезжайте, будет интересно.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
6 дек 2024
Рекомендую Жанну как экскурсовода и рассказчика. Милая, спокойная, доброжелательная. С ней отдыхаешь.
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