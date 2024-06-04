🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 82 отзыва В тренде Влюбиться в Торжок за 3 часа: историческое путешествие Погрузитесь в уникальную атмосферу Торжка, открывая его исторические сокровища и живописные уголки на этой экскурсии Начало: Ул. Дзержинского, 48 4 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 167 отзывов Торжок: на перекрестке дорог и эпох - погружение в историю города Погрузитесь в историю Торжка, где древние монастыри и церкви расскажут вам о прошлом этого удивительного места Начало: улица Дзержинского, 71 от 4 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 250 отзывов Древний Торжок: прогулка вглубь эпох Старинные храмы, панорамы города, истории о князьях и легенды ждут вас на этой индивидуальной экскурсии по Торжку Начало: У музея Пушкина (Ул. Дзержинского д. 71) 4 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 22 отзыва Торжок сквозь века: путешествие по историческим местам Погрузитесь в атмосферу древнего Торжка, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: У Борисоглебского монастыря 3 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 47 отзывов Торжок: прогулка по старинным улицам с личным гидом Откройте для себя душу Торжка в индивидуальной экскурсии: от величественных монастырей до купеческих площадей Начало: Площадь 9 го января от 4 000 ₽ за всё до 15 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 1.5 часа 53 отзыва Популярное предложение Добро пожаловать в Торжок: путешествие сквозь века и легенды Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Торжку, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: на площади 9 января 3 400 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 1.5 часа 39 отзывов По Торжку - с археологом: индивидуальная экскурсия Узнайте тайны древнего Торжка вместе с археологом. Погружение в историю, артефакты и легенды ждут вас на этой уникальной экскурсии Начало: На Площади 9 января 3 700 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 77 отзывов Торжок: красота древнего города - индивидуальная экскурсия Торжок - маленький городок с богатой историей. Прогуляемся по старинным улицам, полюбуемся церквями и монастырями, узнаем о жизни купечества от 4 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 68 отзывов Торжок - северная Флоренция на Тверской земле: путешествие по историческим местам Погрузитесь в уникальную атмосферу Торжка, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Откройте для себя великолепие северной Флоренции Начало: В центре города 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 30 отзывов Индивидуальная экскурсия в Торжок: путешествие во времени Погрузитесь в 1000-летнюю историю Торжка, пройдитесь по улицам, вдохновлявшим Пушкина, и узнайте интересные факты о городе Начало: Борисоглебский монастырь 3 800 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 2 отзыва Торжок: по старинным улочкам Торжок впечатляет архитектурными шедеврами. Узнайте о ключевых этапах истории города, посетите знаменитые места и окунитесь в атмосферу старинного Торжка Начало: Около Борисоглебского монастыря 4 000 ₽ за всё до 10 чел.