пожелание, за что снимаю одну звезду- уделить больше времени тому, что сохранилось или отреставрировано в городе, а не тому, что находится в крайне плачевном состоянии. Но это исключительно мнение нашей компании. Так как мы были в городе проездом и были ограничены во времени, то хотели увидеть основные достопримечательности, на наш взгляд, разумнее было бы сократить по времени часть экскурсии в районе заброшенного Путевого дворца и больше выделить на остальные объекты города.

Отдельное спасибо Илье за рекомендацию по кафе с Пожарскими котлетами, всем очень понравилось место! Шикарный вид на город, вкусная еда!