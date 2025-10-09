Мои заказы

Музеи и искусство Торжка

Найдено 3 экскурсии в категории «Музеи» в Торжке, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Прогулка по Торжку - городу-музею под открытым небом
Пешая
1.5 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Прогулка по Торжку - городу-музею под открытым небом
Торжок - город, где история и современность сливаются воедино. Откройте для себя его уникальные достопримечательности и узнайте секреты прошлого
Начало: На улице Дзержинского
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
4000 ₽ за всё до 7 чел.
Музей вертолётов в Торжке
1 час
1 отзыв
Индивидуальная
Музей вертолётов в Торжке
Увлекательная экскурсия в музей вертолётов в Торжке, где каждый экспонат расскажет свою историю. Откройте для себя мир авиации и попробуйте себя в роли пилота
Начало: На Калининском шоссе
«Вы познакомитесь с экспозицией музея и рассмотрите коллекцию вертолётов не только снаружи, но и изнутри»
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
800 ₽ за человека
Торжок: по старинным улочкам (на вашем авто)
2 часа
18 отзывов
Индивидуальная
Торжок: по старинным улочкам
Торжок впечатляет архитектурными шедеврами. Узнайте о ключевых этапах истории города, посетите знаменитые места и окунитесь в атмосферу старинного Торжка
Начало: Около Борисоглебского монастыря
«Посещение музеев не предусмотрено: можете самостоятельно осмотреть их после окончания экскурсии»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
5000 ₽ за всё до 50 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • У
    Усачева
    9 октября 2025
    Прогулка по Торжку - городу-музею под открытым небом
    Дата посещения: 9 октября 2025
    Благодарим за интересное и содержательное путешествие по вашему древнему и красивому городу!
  • М
    Мария
    7 декабря 2025
    Прогулка по Торжку - городу-музею под открытым небом
    Очень понравилась экскурсия. Видно, что человек влюблён в свой город. Много интересных исторических фактов узнали. Информация преподносилась легко и с юмором. Жаль, что вечером мало освещения и некоторые объекты города в плачевном состоянии.
  • И
    Ирина
    15 ноября 2025
    Прогулка по Торжку - городу-музею под открытым небом
    Большое спасибо Павлу за замечательную экскурсию. За интересным рассказом время пролетело быстро. Мы в Торжке не первый раз, но узнали много нового и интересного. Очень рекомендую Павла для знакомства с замечательным городом.
    Большое спасибо Павлу за замечательную экскурсию. За интересным рассказом время пролетело быстро. Мы в Торжке не первый раз, но узнали много нового и интересного. Очень рекомендую Павла для знакомства с замечательным городом.
  • Е
    Екатерина
    5 ноября 2025
    Прогулка по Торжку - городу-музею под открытым небом
    Благодарю Павла за экскурсию! Очень увлеченно, интересно, с шутками.
    История города не скучно, многое запомнилось, интересные факты из прошлого в параллели с настоящим.
    Нам очень понравилось!
    Павел посоветовал классное место для обеда.
  • О
    Ольга
    4 ноября 2025
    Прогулка по Торжку - городу-музею под открытым небом
    Наш гид Илья настоящий энтузиаст своего города! Спасибо!
  • Я
    Яна
    31 октября 2025
    Прогулка по Торжку - городу-музею под открытым небом
    Замечательный гид Павел очень увлек нас историей и современностью Торжка. Емко, живо, интересно и с юмором! Отдельное спасибо за рекомендацию локальных, а не туристических мест, где мы с удовольствием гуляли и вкусно ели.
  • М
    Мария
    20 октября 2025
    Прогулка по Торжку - городу-музею под открытым небом
    19 октября 2025г были в г. Торжке. Брали индивидуальную экскурсию. После увлекательной экскурсии по старинному городу Торжку, хочется выразить особую
    читать дальше

    признательность нашему гиду - Павлу.
    Благодаря его профессиональному подходу, знанием истории родного края и удивительной способностью передать атмосферу старины. Спасибо за юмор и лёгкость в общении.
    Вернёмся в ваш город обаятельно!

  • А
    Алексей
    7 октября 2025
    Прогулка по Торжку - городу-музею под открытым небом
    Экскурсию для нас провел коллега Ильи Павел. Павел - замечательный рассказчик, с юмором, прекрасно и не поверхностно подает информацию, отвечает
    читать дальше

    на вопросы, показывает знаковые фото изменившихся мест. От экскурсии осталось светлое, позитивное послевкусие - моя память солнечно улыбается. Торжок прекрасен, и в том, как мы его увидели, конечно, большая заслуга Павла. Сердечное спасибо!

  • Е
    Екатерина
    7 октября 2025
    Прогулка по Торжку - городу-музею под открытым небом
    Хорошая экскурсия. Было интересно. Ребенку понравилось.
  • Ю
    Юлия
    5 октября 2025
    Прогулка по Торжку - городу-музею под открытым небом
    Спасибо большое за чудесную прогулку. Павел отличный рассказчик)) Торжок понравился, маленький уютный город. Многие объекты на реставрации, хочется вернуться, когда все будет восстановлено
  • И
    Ирина
    11 сентября 2025
    Прогулка по Торжку - городу-музею под открытым небом
    Торжок предстал перед нами самобытным и теплым городом, в котором чувствуется историческая основательность.
    Экскурсовод Павел с неподдельными эмоциями и любовью рассказывал
    читать дальше

    о родном городе.
    Экскурсия понравилась еще и потому, что не была скучной. Перечисление исторических дат и событий сопровождалось рассказами о частной жизни людей, прославивших Торжок, красивыми местными легендами. На вопросы, которые у нас возникали по ходу экскурсии, мы также получали подробные ответы, даже если вопрос не касался запланированной экскурсионной программы.
    Рекомендую!

  • N
    Nataliya
    8 сентября 2025
    Прогулка по Торжку - городу-музею под открытым небом
    В целом экскурсия понравилась, Илья интересный рассказчик, был с помощницей, чтобы нашей большой компании было удобнее рассматривать исторические фотографии. Единственное
    читать дальше

    пожелание, за что снимаю одну звезду- уделить больше времени тому, что сохранилось или отреставрировано в городе, а не тому, что находится в крайне плачевном состоянии. Но это исключительно мнение нашей компании. Так как мы были в городе проездом и были ограничены во времени, то хотели увидеть основные достопримечательности, на наш взгляд, разумнее было бы сократить по времени часть экскурсии в районе заброшенного Путевого дворца и больше выделить на остальные объекты города.
    Отдельное спасибо Илье за рекомендацию по кафе с Пожарскими котлетами, всем очень понравилось место! Шикарный вид на город, вкусная еда!

  • А
    Александр
    24 августа 2025
    Прогулка по Торжку - городу-музею под открытым небом
    Все отлично. Рекомендуем
    Все отлично. Рекомендуем
  • М
    Михаил
    22 августа 2025
    Прогулка по Торжку - городу-музею под открытым небом
    Интересно
  • М
    Марина
    17 августа 2025
    Прогулка по Торжку - городу-музею под открытым небом
    Отличная экскурсия! Давно хотела остановиться в Торжке и узнать историю этого города именно от местных жителей. Экскурсии нам провёл Павел,
    читать дальше

    рассказал и историю города, и про жизнь города глазами местного жителя. Время пролетело незаметно. А в конце еще и чаю подарил, который ребята сами сбирали, было очень приятно

  • А
    Анастасия
    16 августа 2025
    Прогулка по Торжку - городу-музею под открытым небом
    Нас водил гид по имени Павел. Он был очень дружелюбен, рассказал интересно и познавательно для взрослых и для сына 11-ти
    читать дальше

    лет. Видно, что Павел искренне любит Торжок. Из-за одного только его энтузиазма стоит послушать этот рассказ о славных и грустных событиях в истории города.

  • Д
    Дарья
    12 августа 2025
    Прогулка по Торжку - городу-музею под открытым небом
    Илья отличный гид! Интересно, познавательно, живо!
  • к
    киверина
    6 августа 2025
    Музей вертолётов в Торжке
    Было интересно не только мужу, но и мне))
    Посидела в кресле пилота, прошлась по салону самого большого вертолета.
    Молодцы энтузиасты и спонсоры такого музея!
    Было интересно не только мужу, но и мне))Было интересно не только мужу, но и мне))
  • Т
    Татьяна
    28 июля 2025
    Прогулка по Торжку - городу-музею под открытым небом
    Отлично организована экскурсия - 2 гида на одну компанию - по возрастным интересам.
    У взрослых фокус на историческом процессе, личностях, документах.
    читать дальше

    Для детей - исторический квиз в шутливой форме. По окончании экскурсии дети квиз отработали на взрослых)
    Илья очень внимателен к запросам путешественников, посоветовал посетить отличное место рядом - Василево - Музей деревянного зодчества, любовно вписанный в природный ландшафт.
    Рекомендую для путешествий с детьми.

  • Ю
    Юлия
    23 июля 2025
    Прогулка по Торжку - городу-музею под открытым небом
    Замечательная прогулка, неспешная, с нюансами, с подробностями и большой любовью к своему городу. Павел и Дарья, спасибо!
    Замечательная прогулка, неспешная, с нюансами, с подробностями и большой любовью к своему городу. Павел и Дарья, спасибо!

