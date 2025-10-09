Индивидуальная
до 7 чел.
Прогулка по Торжку - городу-музею под открытым небом
Торжок - город, где история и современность сливаются воедино. Откройте для себя его уникальные достопримечательности и узнайте секреты прошлого
Начало: На улице Дзержинского
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
4000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
Музей вертолётов в Торжке
Увлекательная экскурсия в музей вертолётов в Торжке, где каждый экспонат расскажет свою историю. Откройте для себя мир авиации и попробуйте себя в роли пилота
Начало: На Калининском шоссе
«Вы познакомитесь с экспозицией музея и рассмотрите коллекцию вертолётов не только снаружи, но и изнутри»
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
800 ₽ за человека
Индивидуальная
Торжок: по старинным улочкам
Торжок впечатляет архитектурными шедеврами. Узнайте о ключевых этапах истории города, посетите знаменитые места и окунитесь в атмосферу старинного Торжка
Начало: Около Борисоглебского монастыря
«Посещение музеев не предусмотрено: можете самостоятельно осмотреть их после окончания экскурсии»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
5000 ₽ за всё до 50 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- УУсачева9 октября 2025Прогулка по Торжку - городу-музею под открытым небомДата посещения: 9 октября 2025Благодарим за интересное и содержательное путешествие по вашему древнему и красивому городу!
- ММария7 декабря 2025Очень понравилась экскурсия. Видно, что человек влюблён в свой город. Много интересных исторических фактов узнали. Информация преподносилась легко и с юмором. Жаль, что вечером мало освещения и некоторые объекты города в плачевном состоянии.
- ИИрина15 ноября 2025Большое спасибо Павлу за замечательную экскурсию. За интересным рассказом время пролетело быстро. Мы в Торжке не первый раз, но узнали много нового и интересного. Очень рекомендую Павла для знакомства с замечательным городом.
- ЕЕкатерина5 ноября 2025Благодарю Павла за экскурсию! Очень увлеченно, интересно, с шутками.
История города не скучно, многое запомнилось, интересные факты из прошлого в параллели с настоящим.
Нам очень понравилось!
Павел посоветовал классное место для обеда.
- ООльга4 ноября 2025Наш гид Илья настоящий энтузиаст своего города! Спасибо!
- ЯЯна31 октября 2025Замечательный гид Павел очень увлек нас историей и современностью Торжка. Емко, живо, интересно и с юмором! Отдельное спасибо за рекомендацию локальных, а не туристических мест, где мы с удовольствием гуляли и вкусно ели.
- ММария20 октября 202519 октября 2025г были в г. Торжке. Брали индивидуальную экскурсию. После увлекательной экскурсии по старинному городу Торжку, хочется выразить особую
- ААлексей7 октября 2025Экскурсию для нас провел коллега Ильи Павел. Павел - замечательный рассказчик, с юмором, прекрасно и не поверхностно подает информацию, отвечает
- ЕЕкатерина7 октября 2025Хорошая экскурсия. Было интересно. Ребенку понравилось.
- ЮЮлия5 октября 2025Спасибо большое за чудесную прогулку. Павел отличный рассказчик)) Торжок понравился, маленький уютный город. Многие объекты на реставрации, хочется вернуться, когда все будет восстановлено
- ИИрина11 сентября 2025Торжок предстал перед нами самобытным и теплым городом, в котором чувствуется историческая основательность.
Экскурсовод Павел с неподдельными эмоциями и любовью рассказывал
- NNataliya8 сентября 2025В целом экскурсия понравилась, Илья интересный рассказчик, был с помощницей, чтобы нашей большой компании было удобнее рассматривать исторические фотографии. Единственное
- ААлександр24 августа 2025Все отлично. Рекомендуем
- ММихаил22 августа 2025Интересно
- ММарина17 августа 2025Отличная экскурсия! Давно хотела остановиться в Торжке и узнать историю этого города именно от местных жителей. Экскурсии нам провёл Павел,
- ААнастасия16 августа 2025Нас водил гид по имени Павел. Он был очень дружелюбен, рассказал интересно и познавательно для взрослых и для сына 11-ти
- ДДарья12 августа 2025Илья отличный гид! Интересно, познавательно, живо!
- ккиверина6 августа 2025Было интересно не только мужу, но и мне))
Посидела в кресле пилота, прошлась по салону самого большого вертолета.
Молодцы энтузиасты и спонсоры такого музея!
- ТТатьяна28 июля 2025Отлично организована экскурсия - 2 гида на одну компанию - по возрастным интересам.
У взрослых фокус на историческом процессе, личностях, документах.
- ЮЮлия23 июля 2025Замечательная прогулка, неспешная, с нюансами, с подробностями и большой любовью к своему городу. Павел и Дарья, спасибо!
